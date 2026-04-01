2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
HD6212/90
Tütsüleyici
Aroma infüzörü
Ayarlanabilir sıcaklık
2400 W
Geniş ızgara yüzeyi: 1250 cm²
Odun talaşı ekleyerek zahmetsiz mangal keyfinin tadını çıkarın
Aroma infüzörü sayesinde farklı ve yoğun aromatik lezzetler
Beş sıcaklık seviyesi ile her malzemeyi mükemmel şekilde pişirin.
Yorumlar
Diğer Philips Çift Sepetli Airfryer'lara kıyasla
Damla deliği tasarımı olmayan Philips HD6212 ile dana burger kullanılarak karşılaştırılmıştır.