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  • Yer tasarrufu sağlayın, her mutfak alanında pişirin
  • Yer tasarrufu sağlayın, her mutfak alanında pişirin
  • Yer tasarrufu sağlayın, her mutfak alanında pişirin
  • Yer tasarrufu sağlayın, her mutfak alanında pişirin
  • Yer tasarrufu sağlayın, her mutfak alanında pişirin
  • Yer tasarrufu sağlayın, her mutfak alanında pişirin
  • Yer tasarrufu sağlayın, her mutfak alanında pişirin
  • Yer tasarrufu sağlayın, her mutfak alanında pişirin
  • Yer tasarrufu sağlayın, her mutfak alanında pişirin
  • Yer tasarrufu sağlayın, her mutfak alanında pişirin

Yeni

Philips İndüksiyon Ocak 3000 Serisi

HD5830/90

Yer tasarrufu sağlayın, her mutfak alanında pişirin
Mutfaktan masaya, Philips Indüksiyon ocak 3000 Serisi ile kendi tarzınızda pişirin. 2000 W'a kadar çıkan 8 güçlü ısı seviyesi ve 4 kullanışlı ön ayarı ile her mutfakta kolay ve güvenilir pişirme sağlar.
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Dünyanın önde gelen Airfryer cihazları markası1

Her mutfakta kolay pişirme, sağlam performans

Yer tasarrufu sağlayın, her mutfak alanında pişirin

  • 2000 W'a kadar ısı seviyeleriyle güçlü performans

  • Hızlı kurulum. Basit pişirme. Kolay temizlik.

  • Kendi tarzınızda pişirin: Çorbadan sote yemeklere 4 ön ayar

  • Otomatik kapanma ve Çocuk kilidi ile daha güvenli mutfak

Anında kurulum

Anında kurulum

İndüksiyon ocağı prize takın ve pişirmeye hazırsınız!

8 ısıtma seviyesi ile hassas kontrol

8 ısıtma seviyesi ile hassas kontrol

8 ayarlanabilir güç ve sıcaklık seviyesi sayesinde günlük pişirme deneyiminizi özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın. Yavaş kaynatmadan hızlı kaynatmaya kadar, lezzetli ve besleyici yemekler için hassas kontrol imkanının keyfini çıkarın.

Günlük yemekleriniz için 4 sezgisel pişirme programı.

Günlük yemekleriniz için 4 sezgisel pişirme programı.

Seçebileceğiniz 4 hazır pişirme programıyla hızlıca başlayın ve kendi tarzınızda pişirin: Kaynatma, Sote, Çorba ve Düşük Isı.

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. Diğer Philips Çift Sepetli Airfryer'lara kıyasla 