Yer tasarrufu sağlayın, her mutfak alanında pişirin

Mutfaktan masaya, Philips Indüksiyon ocak 3000 Serisi ile kendi tarzınızda pişirin. 2000 W'a kadar çıkan 8 güçlü ısı seviyesi ve 4 kullanışlı ön ayarı ile her mutfakta kolay ve güvenilir pişirme sağlar.