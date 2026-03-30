2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Yeni
HD5830/90
2000 W'a kadar ısı seviyeleriyle güçlü performans
Hızlı kurulum. Basit pişirme. Kolay temizlik.
Kendi tarzınızda pişirin: Çorbadan sote yemeklere 4 ön ayar
Otomatik kapanma ve Çocuk kilidi ile daha güvenli mutfak
İndüksiyon ocağı prize takın ve pişirmeye hazırsınız!
8 ayarlanabilir güç ve sıcaklık seviyesi sayesinde günlük pişirme deneyiminizi özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın. Yavaş kaynatmadan hızlı kaynatmaya kadar, lezzetli ve besleyici yemekler için hassas kontrol imkanının keyfini çıkarın.
Seçebileceğiniz 4 hazır pişirme programıyla hızlıca başlayın ve kendi tarzınızda pişirin: Kaynatma, Sote, Çorba ve Düşük Isı.
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