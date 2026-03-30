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Çevre Dostu Mutfak Serisi5000 Serisi Ekmek Kızartma Makinesi

HD2640/10

4 Ödüller

Kahvaltı artık daha iyi
Kızarmış ekmeğinizi her sabah tam istediğiniz gibi hazırlayın. Daha çevre dostu bir gelecek için küçük bir adım olarak üretim sürecinde CO2 ayak izini %14¹ oranında azaltmak için %100 Biyo bazlı plastikler² kullanılarak sürdürülebilir şekilde tasarlanmıştır.
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Dünyanın önde gelen Airfryer cihazları markası1

Philips Çevre Dostu Ekmek Kızartma Makinesi Modeli

Kahvaltı artık daha iyi

  • %100 Biyo bazlı plastikler²

  • 8 kızartma ayarı

  • 2 yuvalı kompakt tasarım

  • İpek beyaz mat kaplama

Kızarmış ekmeğinizi her sabah tam istediğiniz gibi hazırlayın

Kızarmış ekmeğinizi her sabah tam istediğiniz gibi hazırlayın

830 W güce sahip 2 yuvalı kompakt ekmek kızartma makinesi, kızarmış ekmeğinizi her sabah tam istediğiniz gibi hazırlamanıza yardımcı olur.

Daha çevre dostu bir gelecek için sürdürülebilir tasarım

Üretim sürecinde CO2 ayak izini %14¹ oranında azaltmak için %100 Biyo bazlı plastikler² kullanılarak sürdürülebilir şekilde tasarlanmıştır. Devrim niteliğindeki bu malzeme, mutfağınızda büyük bir etki yaratırken aynı zamanda çevre için de daha olumlu sonuçlar sağlar.

Çörek ve hamur işlerini ısıtmak için entegre çörek rafı

Çörek ve hamur işlerini ısıtmak için entegre çörek rafı

Entegre çörek rafı sayesinde kızarmış ekmekten ayrı olarak en sevdiğiniz sıcak hamur işleri, poğaça ve çöreklerin tadını çıkarabilirsiniz.

Teknik Özellikler

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Ödüller

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Feragatnameler

  1. Diğer Philips Çift Sepetli Airfryer'lara kıyasla 

  1. ¹Aynı cihazın %100 saf plastik (veya saf polipropilen) kullanılarak üretimine karşı biyoplastik kullanılarak üretimine dayalı hesaplama

  2. ²Ana gövde, kütle dengesi temelinde sertifikalı biyo bazlı kaynaklardan elde edilen %100 PP plastikten üretilmiştir (BioPP, toplam plastiğin %94'ünü oluşturur).