Kahvaltı artık daha iyi

Kızarmış ekmeğinizi her sabah tam istediğiniz gibi hazırlayın. Daha çevre dostu bir gelecek için küçük bir adım olarak üretim sürecinde CO2 ayak izini %14¹ oranında azaltmak için %100 Biyo bazlı plastikler² kullanılarak sürdürülebilir şekilde tasarlanmıştır.