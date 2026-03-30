2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
HD2640/10
%100 Biyo bazlı plastikler²
8 kızartma ayarı
2 yuvalı kompakt tasarım
İpek beyaz mat kaplama
830 W güce sahip 2 yuvalı kompakt ekmek kızartma makinesi, kızarmış ekmeğinizi her sabah tam istediğiniz gibi hazırlamanıza yardımcı olur.
Üretim sürecinde CO2 ayak izini %14¹ oranında azaltmak için %100 Biyo bazlı plastikler² kullanılarak sürdürülebilir şekilde tasarlanmıştır. Devrim niteliğindeki bu malzeme, mutfağınızda büyük bir etki yaratırken aynı zamanda çevre için de daha olumlu sonuçlar sağlar.
Entegre çörek rafı sayesinde kızarmış ekmekten ayrı olarak en sevdiğiniz sıcak hamur işleri, poğaça ve çöreklerin tadını çıkarabilirsiniz.
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Yorumlar
Diğer Philips Çift Sepetli Airfryer'lara kıyasla
¹Aynı cihazın %100 saf plastik (veya saf polipropilen) kullanılarak üretimine karşı biyoplastik kullanılarak üretimine dayalı hesaplama
²Ana gövde, kütle dengesi temelinde sertifikalı biyo bazlı kaynaklardan elde edilen %100 PP plastikten üretilmiştir (BioPP, toplam plastiğin %94'ünü oluşturur).