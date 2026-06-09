3000 Serisi Sandviç yapıcı
Sadece üçgen sandviçlerden daha fazlası
Philips 3000 Serisi Tost Makinesi ile çıtır panini'den dolgulu sandviçlere kadar tüm favorilerinizin tadını çıkarın. Güçlü ısınan yapışmaz ızgara plakaları, ağız sulandıran sandviçler hazırlamanızı ve kolay temizlik sağlar.
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3000 Serisi Sandviç yapıcı
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3000 Serisi
Sandviç yapıcı
Sadece üçgen sandviçlerden daha fazlası Her şekil ve dolgu için yapışmaz ızgara plakaları 750W Dikey saklama Açma/kapama düğmesi ve gösterge ışıkları Sandviç plakası Kolay temizlik için yapışmaz plakalar
Artık yapışma ve ovalama yok. Panini ızgara plakalarınızdaki uzun ömürlü yapışmaz kaplama sayesinde kolayca silerek temizleyin.
Kompakt dikey saklama mutfağınızda yer tasarrufu sağlar
Tost makinesi, tezgahınızda veya dolabınızda rahat saklama için dikey olarak durabilir.
Gösterge ışıkları tost yapmaya hazır olduğunuzu gösterir
Işıklar, panini makinenizin ısındığını ve kullanıma hazır olduğunu net bir şekilde gösterir.
Düzenli bir tezgah için dahili kablo saklama
Mutfağınızı dağıtmadan düzenli saklama için kabloyu sarın.
Güvenlik ve kontrol için açma/kapama düğmesi
Tost makinenizi açıp kapatmak için fişten çıkarmanıza gerek yok.
Kolay Kilit sistemi sıkı bir kapanma için kilitlenir
Kolayca açılıp kapanabilen bir tost makinesi ile sandviçlerinizi her seferinde mükemmel şekilde bastırın.
750 W güç ile mükemmel kızartma
Güçlü 750 W panini tost makinesinde hızlı ısıtma, her şeyi çıtır, altın renginde mükemmellikte kızartır.
Sandviçler, paniniler ve daha fazlası için çok yönlü ızgara plakaları
Çok yönlü oluklu ızgara plakaları ile her tür ekmekle tüm favori tostlarınızı yapın.
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Ürün Özellikleri – Tümünü Göster Ürün Özellikleri – Gizle Teknik Özellikler
Genel Teknik Özellikler
Birincil Malzeme
PF Önceden programlanmış ayarlar
Hayır İşlevler
Fırınlama, ızgara Ürün Tipi
Sandwich maker Su Haznesi Kapasitesi
Yok Kaymaz ayak
Evet Kablo uzunluğu
75 cm (açık uzunluk) Kablo Saklama
Evet Entegre açma/kapama düğmesi
Evet Güç ışığı
Evet BPA içermez
Evet Garanti
2 Yıl Değiştirilebilir plakalar
Hayır
Teknik Özellikler
Güç
750W Gerilim
220-240 V Frekans
50-60 Hz Paketteki ürün sayısı
1 Pil/Akü Ürünü
Hayır
Güvenlik özelliği
Otomatik kapanma
Hayır
Ağırlık ve Boyutlar
Ürün Uzunluğu
23,9 cm Ürün Genişliği
23,6 cm Ürün Yüksekliği
11 cm Ürün Ağırlığı
1690 g Paket Uzunluğu
15 cm Paket Genişliği
26,3 cm Paket Yüksekliği
29,4 cm Paket Ağırlığı
560 g
Dayanıklılık
Çanta
%100 geri dönüştürülmüş içerik Kullanım Kılavuzu
%85 geri dönüştürülmüş kağıt
Menşei
Üretildiği Yer:
Çin
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