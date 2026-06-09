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    • Sadece üçgen sandviçlerden daha fazlası Sadece üçgen sandviçlerden daha fazlası Sadece üçgen sandviçlerden daha fazlası

      3000 Serisi Sandviç yapıcı

      HD2330/90

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Sadece üçgen sandviçlerden daha fazlası

      Philips 3000 Serisi Tost Makinesi ile çıtır panini'den dolgulu sandviçlere kadar tüm favorilerinizin tadını çıkarın. Güçlü ısınan yapışmaz ızgara plakaları, ağız sulandıran sandviçler hazırlamanızı ve kolay temizlik sağlar.

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      3000 Serisi Sandviç yapıcı

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      3000 Serisi
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      3000 Serisi

      Sandviç yapıcı

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      Sadece üçgen sandviçlerden daha fazlası

      Her şekil ve dolgu için yapışmaz ızgara plakaları

      • 750W
      • Dikey saklama
      • Açma/kapama düğmesi ve gösterge ışıkları
      • Sandviç plakası
      Kolay temizlik için yapışmaz plakalar

      Kolay temizlik için yapışmaz plakalar

      Artık yapışma ve ovalama yok. Panini ızgara plakalarınızdaki uzun ömürlü yapışmaz kaplama sayesinde kolayca silerek temizleyin.

      Kompakt dikey saklama mutfağınızda yer tasarrufu sağlar

      Kompakt dikey saklama mutfağınızda yer tasarrufu sağlar

      Tost makinesi, tezgahınızda veya dolabınızda rahat saklama için dikey olarak durabilir.

      Gösterge ışıkları tost yapmaya hazır olduğunuzu gösterir

      Gösterge ışıkları tost yapmaya hazır olduğunuzu gösterir

      Işıklar, panini makinenizin ısındığını ve kullanıma hazır olduğunu net bir şekilde gösterir.

      Düzenli bir tezgah için dahili kablo saklama

      Düzenli bir tezgah için dahili kablo saklama

      Mutfağınızı dağıtmadan düzenli saklama için kabloyu sarın.

      Güvenlik ve kontrol için açma/kapama düğmesi

      Güvenlik ve kontrol için açma/kapama düğmesi

      Tost makinenizi açıp kapatmak için fişten çıkarmanıza gerek yok.

      Kolay Kilit sistemi sıkı bir kapanma için kilitlenir

      Kolay Kilit sistemi sıkı bir kapanma için kilitlenir

      Kolayca açılıp kapanabilen bir tost makinesi ile sandviçlerinizi her seferinde mükemmel şekilde bastırın.

      750 W güç ile mükemmel kızartma

      750 W güç ile mükemmel kızartma

      Güçlü 750 W panini tost makinesinde hızlı ısıtma, her şeyi çıtır, altın renginde mükemmellikte kızartır.

      Sandviçler, paniniler ve daha fazlası için çok yönlü ızgara plakaları

      Sandviçler, paniniler ve daha fazlası için çok yönlü ızgara plakaları

      Çok yönlü oluklu ızgara plakaları ile her tür ekmekle tüm favori tostlarınızı yapın.

      Teknik Özellikler

      • Genel Teknik Özellikler

        Birincil Malzeme
        PF
        Önceden programlanmış ayarlar
        Hayır
        İşlevler
        Fırınlama, ızgara
        Ürün Tipi
        Sandwich maker
        Su Haznesi Kapasitesi
        Yok
        Kaymaz ayak
        Evet
        Kablo uzunluğu
        75 cm (açık uzunluk)
        Kablo Saklama
        Evet
        Entegre açma/kapama düğmesi
        Evet
        Güç ışığı
        Evet
        BPA içermez
        Evet
        Garanti
        2 Yıl
        Değiştirilebilir plakalar
        Hayır

      • Teknik Özellikler

        Güç
        750W
        Gerilim
        220-240 V
        Frekans
        50-60 Hz
        Paketteki ürün sayısı
        1
        Pil/Akü Ürünü
        Hayır

      • Güvenlik özelliği

        Otomatik kapanma
        Hayır

      • Ağırlık ve Boyutlar

        Ürün Uzunluğu
        23,9 cm
        Ürün Genişliği
        23,6 cm
        Ürün Yüksekliği
        11 cm
        Ürün Ağırlığı
        1690 g
        Paket Uzunluğu
        15 cm
        Paket Genişliği
        26,3 cm
        Paket Yüksekliği
        29,4 cm
        Paket Ağırlığı
        560 g

      • Dayanıklılık

        Çanta
        %100 geri dönüştürülmüş içerik
        Kullanım Kılavuzu
        %85 geri dönüştürülmüş kağıt

      • Menşei

        Üretildiği Yer:
        Çin

      Badge-D2C

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