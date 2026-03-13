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Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere Yeni Nesil Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere
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HD2151/62
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Tat Kontrol ve Hızlı Basınç sistemleriyle, akıllı düdüklü tencere lezzeti ve hızı tek potada sunar. 30 dakikada kolayca harika yemekler hazırlayın.
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