2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
HKN3854
30/03/2018
Türkiye
Kalite Burada
Ürün gerçekten fiyat ve performans olarak hakkını vermiş.Kalite konuşuyor.Tek kelime Muhteşem bir ürün.Tavsiye ediyorum.Tek şarj ile yaklaşık 7 traş yaptım ve daha şarj etmedim
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Hairclipper series 5000 HC5440/83 Hair clipper için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Hairclipper series 5000 HC5440/83 Hair clipper için yapılmıştır