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  • Spor ayakkabılarınızı temiz tutmanın kolay yolu
  • Spor ayakkabılarınızı temiz tutmanın kolay yolu
  • Spor ayakkabılarınızı temiz tutmanın kolay yolu
  • Spor ayakkabılarınızı temiz tutmanın kolay yolu
  • Spor ayakkabılarınızı temiz tutmanın kolay yolu
  • Spor ayakkabılarınızı temiz tutmanın kolay yolu
  • Spor ayakkabılarınızı temiz tutmanın kolay yolu
  • Spor ayakkabılarınızı temiz tutmanın kolay yolu
  • Spor ayakkabılarınızı temiz tutmanın kolay yolu
  • Spor ayakkabılarınızı temiz tutmanın kolay yolu
  • Spor ayakkabılarınızı temiz tutmanın kolay yolu
  • Spor ayakkabılarınızı temiz tutmanın kolay yolu
  • Spor ayakkabılarınızı temiz tutmanın kolay yolu
  • Spor ayakkabılarınızı temiz tutmanın kolay yolu
  • Spor ayakkabılarınızı temiz tutmanın kolay yolu
  • Spor ayakkabılarınızı temiz tutmanın kolay yolu
  • Spor ayakkabılarınızı temiz tutmanın kolay yolu
  • Spor ayakkabılarınızı temiz tutmanın kolay yolu

Ayakkabı TemizleyiciSpor Ayakkabı Temizleyici

GCA1000/60

2 Ödüller

Spor ayakkabılarınızı temiz tutmanın kolay yolu
Philips Spor Ayakkabı Temizleyicisi, ayakkabılarınızı kolay ve etkili bir şekilde temizlemek için tasarlanmıştır. Ayakkabınız için doğru fırçayı seçin, fırçayı biraz su ve sabunla ıslatın ve ayakkabılarınıza uygulayın, kısa sürede yeni gibi görünecekler.
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Dünyanın 1 numaralı ütü markası*

Farklı materyaller için farklı başlıklar içerir

Spor ayakkabılarınızı temiz tutmanın kolay yolu

  • 3 adet fırça başlığı

  • Mavi/Sarı

  • 4 adet AA pil

Döner fırça etkili bir şekilde temizler

Döner fırça etkili bir şekilde temizler

Dakikada 500 dönüşlü Philips Spor Ayakkabı Temizleyici etkili temizlik sağlar.

Üç adımda kullanımı kolay

Üç adımda kullanımı kolay

Fırçayı su ve sabunla ıslatın, Philips Ayakkabı Temizleyiciyi açın ve temizlemeyi bitirdiğinizde ayakkabıyı temiz bir havluyla silin.

Farklı malzemeleri temizlemek için üç fırça

Farklı malzemeleri temizlemek için üç fırça

Ayakkabınıza zarar vermeden malzemesini güvenli bir şekilde temizlemek için sünger, yumuşak veya sert fırçadan birini seçin.

Teknik Özellikler

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Ödüller

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  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları