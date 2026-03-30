2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
GCA1000/60
Dünyanın 1 numaralı ütü markası*
3 adet fırça başlığı
Mavi/Sarı
4 adet AA pil
Dakikada 500 dönüşlü Philips Spor Ayakkabı Temizleyici etkili temizlik sağlar.
Fırçayı su ve sabunla ıslatın, Philips Ayakkabı Temizleyiciyi açın ve temizlemeyi bitirdiğinizde ayakkabıyı temiz bir havluyla silin.
Ayakkabınıza zarar vermeden malzemesini güvenli bir şekilde temizlemek için sünger, yumuşak veya sert fırçadan birini seçin.
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