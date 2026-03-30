Spor ayakkabılarınızı temiz tutmanın kolay yolu

Philips Spor Ayakkabı Temizleyicisi, ayakkabılarınızı kolay ve etkili bir şekilde temizlemek için tasarlanmıştır. Ayakkabınız için doğru fırçayı seçin, fırçayı biraz su ve sabunla ıslatın ve ayakkabılarınıza uygulayın, kısa sürede yeni gibi görünecekler.