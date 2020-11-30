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En hızlı ütüleme için en güçlü buhar*
Akıllı Ütü Elite, Philips'in en iyi ve etkili buhar kazanlı ütüsüdür. Akıllı Çip teknolojisi ile artık kottan ipek kumaşlara tüm giysileri sıcaklık ayarı yapmadan ütüleyebilirsiniz. Ütülenebilir tüm giysilerde yanma riski yaratmadığı garanti edilir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
En hızlı ütüleme için en güçlü buhar*
Akıllı Ütü Elite, Philips'in en iyi ve etkili buhar kazanlı ütüsüdür. Akıllı Çip teknolojisi ile artık kottan ipek kumaşlara tüm giysileri sıcaklık ayarı yapmadan ütüleyebilirsiniz. Ütülenebilir tüm giysilerde yanma riski yaratmadığı garanti edilir. Tüm faydaları görün
En hızlı ütüleme için en güçlü buhar*
Akıllı Ütü Elite, Philips'in en iyi ve etkili buhar kazanlı ütüsüdür. Akıllı Çip teknolojisi ile artık kottan ipek kumaşlara tüm giysileri sıcaklık ayarı yapmadan ütüleyebilirsiniz. Ütülenebilir tüm giysilerde yanma riski yaratmadığı garanti edilir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
En hızlı ütüleme için en güçlü buhar*
Akıllı Ütü Elite, Philips'in en iyi ve etkili buhar kazanlı ütüsüdür. Akıllı Çip teknolojisi ile artık kottan ipek kumaşlara tüm giysileri sıcaklık ayarı yapmadan ütüleyebilirsiniz. Ütülenebilir tüm giysilerde yanma riski yaratmadığı garanti edilir. Tüm faydaları görün