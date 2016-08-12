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      GC9325/30

      GC9325

      GC9325/30

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      GC9325/30
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      GC9325/30

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      Daha uzun süre sürekli kullanım için ekstra büyük su haznesi

      Daha uzun süre sürekli kullanım için ekstra büyük su haznesi

      2,5 L kapasiteli ekstra büyük su haznesi, size hazneyi tekrar doldurmadan 3 saat sürekli kullanım rahatlığı sağlar. Şeffaf oluşuyla hazneyi 360° görerek etkili buhar elde etmeye devam etmek için ne kadar su kaldığını kolayca görebilirsiniz. Tekrar doldurmanız gerektiğinde buhar kazanlı ütünüzün büyük doldurma deliği, su haznesinin musluktan veya alternatif olarak ütüleme sırasında bir sürahi ya da şişe ile kolayca doldurulmasını sağlar

      Kolay ve etkili kireç temizleme sistemi

      Kolay ve etkili kireç temizleme sistemi

      Düzenli olarak kireç temizleme işlemi yapmak ütünüzü korur ve ütünüzün buhar performansından en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar. Özel olarak tasarlanıp ideal şekilde ayarlanan Easy De-Calc Plus özelliği kireç birikimini önler ve buhar kazanlı ütünüzün kullanım ömrünü uzatır. Ütü, temizlik ve kireç temizleme vakti geldiğinde sizi ışık ve sesle uyarır. Cihazınız soğuduğunda Easy De-Calc düğmesini açın ve kirli suyla kireci bir kaba alıp atın.

      ECO modu ile enerji tasarrufu yapın

      ECO modu ile enerji tasarrufu yapın

      ECO modu, ütüleme sonuçlarınızdan ödün vermeden enerji tasarrufu yapmanızı sağlar. ECO modu düşük miktarda; ancak tüm giysilerinizi ütülemeye yetecek kadar buhar kullanır.

      Sıcaklık ayarını değiştirmeniz gerekmeden kotlardan ipek kumaşlara kadar her şeyi ütüleyin

      Sıcaklık ayarını değiştirmeniz gerekmeden kotlardan ipek kumaşlara kadar her şeyi ütüleyin

      OptimalTEMP teknolojisi ile sıcaklık ayarlarını değiştirirken, sıcaklığın ayarlanmasını beklerken veya kıyafetleri önceden ayırırken beklemenize gerek kalmaz. Sıcaklık ve kesintisiz güçlü buhar birleşimi sayesinde kotlardan ipek kumaşlara kadar çok çeşitli kumaşları sıfır yanık garantisiyle ütüleyin.

      Güvenli taşıma kilidi

      Güvenli taşıma kilidi

      Buhar kazanlı ütünüz, ütünüzü tabana sabitleyerek kayma veya birisinin sıcak tabana değmesi riskini ortadan kaldıran güvenli taşıma kilidine sahiptir. Bu kilit, evde ütüyü koyduğunuz yerden güvenli ve kolay taşıma sağlar.

      Sıcak ütü tabanı ütü masasının üzerinde bırakılabilir

      Sıcak ütü tabanı ütü masasının üzerinde bırakılabilir

      Yenilikçi OptimalTEMP teknolojisi, tüm ütülenebilir kumaşlar üzerinde yanık oluşturmamayı garanti eder. Bunun ütüleme sırasında sağladığı güvencenin yanı sıra, sıcak ütünüzün tabanını herhangi bir hasara neden olmadan doğrudan pamuklu ütü masanızın üzerinde bırakabilirsiniz. Ütüyü sürekli kaldırıp indirmeniz gerekmeyeceği için bileklerinizdeki rahatsızlığı azaltmaya yardımcı olur.

      Güvenlik ve enerji tasarrufu için otomatik kapanma

      Güvenlik ve enerji tasarrufu için otomatik kapanma

      Otomatik kapanma güvenlik işlevi, buhar kazanlı ütünüz birkaç dakika kullanılmadığında ütünüzü otomatik olarak kapatarak enerjiden tasarruf eder ve içinizin rahat etmesini sağlar.

      Philips'in en iyi kayma performansı sunan ve çizilmelere karşı dayanıklı tabanı

      Philips'in en iyi kayma performansı sunan ve çizilmelere karşı dayanıklı tabanı

      T-ionic Glide, daha zahmetsiz ve hızlı ütüleme garanti eden Philips'in yüksek kaliteli tabanıdır. Çizilmeye karşı üstün dayanıklılık için entegre bir titanyum oksit katmanla birlikte alüminyumdan daha sert ve dayanıklı olan paslanmaz çelikten bir tabana sahiptir. Bunlara ek olarak dikkatle tasarlanmış şekli ve hava delikleri kırışıklıkların hızlı bir şekilde giderilmesi için buharın daha iyi dağıtılmasını sağlar.

      Üstün kırışık giderme için güçlü buhar

      Üstün kırışık giderme için güçlü buhar

      Devrim niteliğindeki teknolojiyle son derece hızlı bir ütüleme deneyimine kavuşun. Güçlü ve sürekli buhar en zorlu kırışıklıklarla bile baş eder, kalın kumaşlar hızlı ve kolayca ütülenir. Gerekirse dikey ütüleme veya inatçı kırışıklıklar için ideal olan ekstra buhar püskürtme özelliği de vardır.

      Hafif ve kullanımı rahat

      Hafif ve kullanımı rahat

      Buhar kazanlı ütünüz ideal ağırlıktadır. Son derece hafiftir ve kullanımı rahattır. Giysilerinizin üzerinde kolayca kayar, en zor kırışıklıkları bile anında açar ve bileğinizdeki basıncı azaltır. Ayrıca dikey buhar püskürtme oldukça kolay ve etkilidir. Artık ipek bluz, elbiseler ve ceketler gibi hassas kumaşların ve hatta ütülemesi zor olan pileli, süslemeli, düğmeli vb. giysilerin kırışıklıklarını rahat ve etkili bir şekilde dikey olarak açabilirsiniz.

      Teknik Özellikler

      • Saklama

        Taşıma kilidi
        Taşınabilirlik ve güvenlik için
        Kablo Saklama
        Velcro sabitleme
        Hortum saklama
        Hortum saklama bölmesi

      • Kullanımı kolay

        Tüm ütülenebilir kumaşlarda kullanılabilir
        İpek gibi hassas kumaşlarda bile
        Taban adı
        T-ionicGlide
        Güvenli otomatik kapanma
        Evet
        Kullanım sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurabilirsiniz
        Evet
        Kablo özgürlüğü (dönüş)
        360 derece kablo özgürlüğü
        Musluk suyu kullanılabilir
        Evet
        Hassas buhar ucu
        Evet
        Kullanıma hazır
        Işıklı gösterge
        Ekstra geniş doldurma deliği
        Evet

      • Garanti

        2 yıl uluslararası garanti
        Evet

      • Teknoloji

        OptimalTEMP teknolojisi
        Evet
        Siklonik buhar bölmesi
        Evet
        Ütülenebilir tüm kumaşlar için
        Evet
        Sıfır yanık garantisi
        Evet
        Isı ayarı gerekmez
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        Sessiz buhar teknolojisi
        Evet
        Akıllı Kontrol İşlemcisi
        Evet

      • Hızlı kırışıklık giderme

        Dikey buhar
        Evet
        Değişken buhar seviyeleri
        Evet
        İstek üzerine buhar
        Evet

      • Çevre dostu

        Enerji tasarrufu modu
        Evet
        Ürün ambalajı
        %100 geri dönüştürülebilir
        Kullanım kılavuzu
        %100 geri dönüştürülmüş kağıt

      • Kireç giderme

        Kireç önleme ve temizleme
        Easy De-Calc
        Kireç temizleme hatırlatıcısı
        • Işık
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