Son derece hafif ve güçlü

PerfectCare Expert Plus, konforunuz ve rahatlığınız için tasarlanmıştır. Ultra hafif ve kullanımı kolay olmasının yanı sıra daha kısa zamanda harika sonuçlar elde etmeniz için güçlü buhar üretir. Hiçbir ütülenebilir kumaşta yanma riskine neden olmayacağını garanti eden OptimalTEMP teknolojisine sahiptir. Tüm faydaları görün