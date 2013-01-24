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Güçlü ancak şaşırtıcı şekilde kompakt olan bu ütü sistemi, yüksek basınçlı kesintisiz buhar sağlayarak, ütü yapmayı çabuklaştırır ve kolaylaştırır. 1,4 litrelik çıkarılabilir su haznesi sayesinde, saatlerce kesintisiz ütü yapabilirsiniz.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel sonuçlar, minimum çaba
Güçlü ancak şaşırtıcı şekilde kompakt olan bu ütü sistemi, yüksek basınçlı kesintisiz buhar sağlayarak, ütü yapmayı çabuklaştırır ve kolaylaştırır. 1,4 litrelik çıkarılabilir su haznesi sayesinde, saatlerce kesintisiz ütü yapabilirsiniz.
Mükemmel sonuçlar, minimum çaba
Güçlü ancak şaşırtıcı şekilde kompakt olan bu ütü sistemi, yüksek basınçlı kesintisiz buhar sağlayarak, ütü yapmayı çabuklaştırır ve kolaylaştırır. 1,4 litrelik çıkarılabilir su haznesi sayesinde, saatlerce kesintisiz ütü yapabilirsiniz.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel sonuçlar, minimum çaba
Güçlü ancak şaşırtıcı şekilde kompakt olan bu ütü sistemi, yüksek basınçlı kesintisiz buhar sağlayarak, ütü yapmayı çabuklaştırır ve kolaylaştırır. 1,4 litrelik çıkarılabilir su haznesi sayesinde, saatlerce kesintisiz ütü yapabilirsiniz.
Basınçlı buhar kazanlı ütü
Toplam:
Zahmetsizce ütü yapabilmek için fazlaca buhar gerekir. Yüksek buhar çıkışı, su haznesini tekrar tekrar doldurmak anlamına gelir. Ekstra büyük 1,4 l su haznesi, yeniden doldurma gerekliliğini azaltır.
Basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın. Basınçlı buhar kumaşlara derinlemesine nüfuz ederek en zorlu kumaşlarda bile kolay ve hızlı ütü yapma olanağı sunar.
Buhar ne kadar fazla olursa ütüleme işlemi o kadar hızlı şekilde tamamlanabilir. Philips buhar kazanlı ütülerin sunduğu benzersiz teknoloji güçlü buhar üreterek ütüleme işlemini daha kolay, daha iyi ve daha hızlı hale getirir.
Ütünün 120 g şok buharı en inatçı kırışıklıkları bile kolayca gidermenizi sağlar.
Buhar 2 dakikada kullanıma hazır olur ve hazne, ütüleme sırasında istenildiği zaman doldurulabilir.
Bu özel tasarlanmış tabanda tüm kumaşlarda mükemmel kayma sağlayan üstün seramik kaplama ve güçlü kırışık giderme için dikkatle tasarlanmış delikler bir arada bulunmaktadır.
Benzersiz sivri buhar ucu, tabanın ön tarafında özellikle sivriltilmiş uç ve uçtaki özel buhar yuvalarından oluşur. Böylece ulaşılması en zor ve en küçük yerlere ulaşarak mükemmel sonuçlar verir.
Sadece 1,2 kg ağırlığındaki bu ütüyü kullanmak çok kolay ve zahmetsiz.
Rahat ütüleme
Kırışıklık giderme
Teknik özellikler
Ağırlık ve boyutlar
Kolay kayar
Kolay kullanım