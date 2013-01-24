110 gr/dk'ya kadar kesintisiz buhar

Buhar ne kadar fazla olursa ütüleme işlemi o kadar hızlı şekilde tamamlanabilir. Philips buhar kazanlı ütülerin sunduğu benzersiz teknoloji güçlü buhar üreterek ütüleme işlemini daha kolay, daha iyi ve daha hızlı hale getirir.