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    Basınçlı buhar kazanlı ütü

    GC8220
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Mükemmel sonuçlar, minimum çaba Mükemmel sonuçlar, minimum çaba Mükemmel sonuçlar, minimum çaba
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      Basınçlı buhar kazanlı ütü

      GC8220
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Mükemmel sonuçlar, minimum çaba

      Güçlü ancak şaşırtıcı şekilde kompakt olan bu ütü sistemi, yüksek basınçlı kesintisiz buhar sağlayarak, ütü yapmayı çabuklaştırır ve kolaylaştırır. 1,4 litrelik çıkarılabilir su haznesi sayesinde, saatlerce kesintisiz ütü yapabilirsiniz.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Basınçlı buhar kazanlı ütü

      Mükemmel sonuçlar, minimum çaba

      Güçlü ancak şaşırtıcı şekilde kompakt olan bu ütü sistemi, yüksek basınçlı kesintisiz buhar sağlayarak, ütü yapmayı çabuklaştırır ve kolaylaştırır. 1,4 litrelik çıkarılabilir su haznesi sayesinde, saatlerce kesintisiz ütü yapabilirsiniz.

      Mükemmel sonuçlar, minimum çaba

      Güçlü ancak şaşırtıcı şekilde kompakt olan bu ütü sistemi, yüksek basınçlı kesintisiz buhar sağlayarak, ütü yapmayı çabuklaştırır ve kolaylaştırır. 1,4 litrelik çıkarılabilir su haznesi sayesinde, saatlerce kesintisiz ütü yapabilirsiniz.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Basınçlı buhar kazanlı ütü

      Mükemmel sonuçlar, minimum çaba

      Güçlü ancak şaşırtıcı şekilde kompakt olan bu ütü sistemi, yüksek basınçlı kesintisiz buhar sağlayarak, ütü yapmayı çabuklaştırır ve kolaylaştırır. 1,4 litrelik çıkarılabilir su haznesi sayesinde, saatlerce kesintisiz ütü yapabilirsiniz.

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        Basınçlı buhar kazanlı ütü

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        Mükemmel sonuçlar, minimum çaba

        1,4 litrelik su haznesi ile sürekli, güçlü buhar

        Ekstra büyük, çıkarılabilir 1,4 litrelik su haznesi

        Ekstra büyük, çıkarılabilir 1,4 litrelik su haznesi

        Zahmetsizce ütü yapabilmek için fazlaca buhar gerekir. Yüksek buhar çıkışı, su haznesini tekrar tekrar doldurmak anlamına gelir. Ekstra büyük 1,4 l su haznesi, yeniden doldurma gerekliliğini azaltır.

        Hızlı ütüleme için 4,5 bar'a kadar buhar basıncı

        Hızlı ütüleme için 4,5 bar'a kadar buhar basıncı

        Basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın. Basınçlı buhar kumaşlara derinlemesine nüfuz ederek en zorlu kumaşlarda bile kolay ve hızlı ütü yapma olanağı sunar.

        110 gr/dk'ya kadar kesintisiz buhar

        110 gr/dk'ya kadar kesintisiz buhar

        Buhar ne kadar fazla olursa ütüleme işlemi o kadar hızlı şekilde tamamlanabilir. Philips buhar kazanlı ütülerin sunduğu benzersiz teknoloji güçlü buhar üreterek ütüleme işlemini daha kolay, daha iyi ve daha hızlı hale getirir.

        120 g şok buhar sayesinde inatçı kırışıklıklar kolayca giderilebilir

        120 g şok buhar sayesinde inatçı kırışıklıklar kolayca giderilebilir

        Ütünün 120 g şok buharı en inatçı kırışıklıkları bile kolayca gidermenizi sağlar.

        Kesintisiz doldurma özelliğiyle 2 dakikada kullanıma hazır

        Kesintisiz doldurma özelliğiyle 2 dakikada kullanıma hazır

        Buhar 2 dakikada kullanıma hazır olur ve hazne, ütüleme sırasında istenildiği zaman doldurulabilir.

        SteamGlide taban ile güçlü buhar ve mükemmel kayganlık

        SteamGlide taban ile güçlü buhar ve mükemmel kayganlık

        Bu özel tasarlanmış tabanda tüm kumaşlarda mükemmel kayma sağlayan üstün seramik kaplama ve güçlü kırışık giderme için dikkatle tasarlanmış delikler bir arada bulunmaktadır.

        Buhar ucu ile ulaşılması zor bölgeleri ütüleyebilirsiniz

        Benzersiz sivri buhar ucu, tabanın ön tarafında özellikle sivriltilmiş uç ve uçtaki özel buhar yuvalarından oluşur. Böylece ulaşılması en zor ve en küçük yerlere ulaşarak mükemmel sonuçlar verir.

        Kolay kullanım için hafif ütü

        Sadece 1,2 kg ağırlığındaki bu ütüyü kullanmak çok kolay ve zahmetsiz.

        Teknik Özellikler

        • Rahat ütüleme

          Güvenli kullanım
          Güvenli aşırı ısınma engelleyici
          Daha fazla konfor
          Buhar tetiği kilidi
          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet
          Kordon uzunluğu
          2,5 m
          Hortum uzunluğu
          • 1,9 m
          • 1,9 m
          Kireç önleme yönetimi
          Easy Rinse

        • Kırışıklık giderme

          Dikey Buhar
          Kesintisiz dikey buhar
          Taban
          Optimum delik sistemi

        • Teknik özellikler

          Gerilim
          220 - 240
          Ütünün Watt miktarı
          800
          Frequency
          50-60
          Kaynatıcının watt miktarı
          1200

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün boyutları
          350 x 350 x 250
          Ürün ağırlığı
          6,06

        • Kolay kayar

          Taban
          SteamGlide taban

        • Kolay kullanım

          Zor bölgelere ulaşma
          • Düğme kanalı
          • Sivri buhar ucu
          Su haznesi
          Kristal netlik
          Kolay kurulum ve saklama
          • Kolay kordon ve hortum saklama
          • Ekstra geniş su dolum kapağı
          Kontrol
          • Buhar hazır ışığı
          • Sıcaklık hazır ışığı
          • Değişken buhar ayarları
          • Su haznesi boş ışığı

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