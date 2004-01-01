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      GC6733/20

      GC6733/20

      Bu ürün satışta değil

      GC6733/20

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      GC6733/20
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      GC6733/20

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      Üstün kırışık giderme için güçlü buhar

      Üstün kırışık giderme için güçlü buhar

      Güçlü ve sürekli buhar en kalın kumaşları bile kolayca ütüler. İstediğiniz anda elinizin altında olan ekstra şok buhar sayesinde inatçı kırışıklıkların yok oluşunu izleyin. Bu ekstra buhar, giysileri ve perdeleri havalandırmak amacıyla kullanabileceğiniz dikey buhar püskürtme için idealdir.

      Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi

      Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi

      Otomatik kapanma işlevi, buhar kazanlı ütünüz birkaç dakika kullanılmadığında ütünüzü otomatik olarak kapatarak enerjiden tasarruf eder ve içinizin rahat etmesini sağlar.

      Güvenli ve kolay taşıma için taşıma kilidi

      Güvenli ve kolay taşıma için taşıma kilidi

      Evde kolayca taşımak için ütünüzü güvenli bir şekilde ütü istasyonuna kilitleyin ve sıcak ütü tabanınıza temas etme riskini azaltın.

      Daha uzun ütüleme süresi boyunca rahat kullanım için büyük hazne

      Daha uzun ütüleme süresi boyunca rahat kullanım için büyük hazne

      1,3 litrelik şeffaf hazne 1 saatten fazla sürekli kullanım sağlar. İstediğiniz zaman ne kadar su kaldığını rahatça görün ve musluğun altında geniş doldurma kapağından kolayca doldurun.

      Kireç temizleme haznesi dahildir. Kartuş gerekmez, ek masraf yok

      Kireç temizleme haznesi dahildir. Kartuş gerekmez, ek masraf yok

      Dahili kireç temizleme sistemimiz Smart Calc Clean, ütünüzün kireç temizleme zamanını size hatırlatır. Kireç temizleme işlemini kolaylaştırmak için bir hazneye sahiptir. Bu sayede kartuş gerektirmez ve sizi ekstra masraftan kurtarır.

      Hafif ve kompakt yapısıyla kullanım kolaylığı sunar ve rahatça saklanabilir

      Hafif ve kompakt yapısıyla kullanım kolaylığı sunar ve rahatça saklanabilir

      Hafif ve kompakt yapısıyla rahatça saklanabilir ve ütü masanıza kolayca uyum sağlar. Özel ProVelocity teknolojisi buhar kazanlı ütülerimizin daha küçük ve her zamankinden daha kompakt olmasını sağlar.

      Teknik Özellikler

      • Saklama

        Taşıma kilidi
        Taşınabilirlik ve güvenlik için
        Kablo Saklama
        Kablo saklama bölmesi
        Hortum saklama
        Hortum saklama bölmesi

      • Kullanımı kolay

        Güvenli otomatik kapanma
        Evet
        Taban adı
        Seramik
        Kullanım sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurabilirsiniz
        Evet
        Musluk suyu kullanılabilir
        Evet
        Kullanıma hazır
        • Işıklı gösterge
        • Ses göstergesi

      • Dahil olan aksesuarlar

        Kireç temizleme haznesi
        Evet

      • Garanti

        2 yıl uluslararası garanti
        Evet

      • Teknoloji

        ProVelocity buhar motoru
        Evet

      • Hızlı kırışıklık giderme

        İstek üzerine buhar
        Evet

      • Çevre dostu

        Ürün ambalajı
        %100 geri dönüştürülebilir

      • Kireç giderme

        Kireç önleme ve temizleme
        Smart Calc Clean
        Kireç temizleme hatırlatıcısı
        • Işık
        • Ses
        • kartuş gerekmez, ekstra yok

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