GC6733/20
Bu ürün satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
GC6733/20
Toplam:
recurring payment
Güçlü ve sürekli buhar en kalın kumaşları bile kolayca ütüler. İstediğiniz anda elinizin altında olan ekstra şok buhar sayesinde inatçı kırışıklıkların yok oluşunu izleyin. Bu ekstra buhar, giysileri ve perdeleri havalandırmak amacıyla kullanabileceğiniz dikey buhar püskürtme için idealdir.
Otomatik kapanma işlevi, buhar kazanlı ütünüz birkaç dakika kullanılmadığında ütünüzü otomatik olarak kapatarak enerjiden tasarruf eder ve içinizin rahat etmesini sağlar.
Evde kolayca taşımak için ütünüzü güvenli bir şekilde ütü istasyonuna kilitleyin ve sıcak ütü tabanınıza temas etme riskini azaltın.
1,3 litrelik şeffaf hazne 1 saatten fazla sürekli kullanım sağlar. İstediğiniz zaman ne kadar su kaldığını rahatça görün ve musluğun altında geniş doldurma kapağından kolayca doldurun.
Dahili kireç temizleme sistemimiz Smart Calc Clean, ütünüzün kireç temizleme zamanını size hatırlatır. Kireç temizleme işlemini kolaylaştırmak için bir hazneye sahiptir. Bu sayede kartuş gerektirmez ve sizi ekstra masraftan kurtarır.
Hafif ve kompakt yapısıyla rahatça saklanabilir ve ütü masanıza kolayca uyum sağlar. Özel ProVelocity teknolojisi buhar kazanlı ütülerimizin daha küçük ve her zamankinden daha kompakt olmasını sağlar.
Saklama
Kullanımı kolay
Dahil olan aksesuarlar
Garanti
Teknoloji
Hızlı kırışıklık giderme
Çevre dostu
Kireç giderme
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.