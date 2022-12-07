DynamIQ modu, mükemmel sonuçlar için akıllı buhar çıkışı

Buharlı ütülerde kullanılan en gelişmiş hareket sensörü olan DynamiQ sensör, ütünüzün nasıl hareket ettiğini ve ne zaman hareketsiz durduğunu tam olarak bilir. DynamiQ buhar modu, daha hızlı ütüleme sonuçları almanız için ütüleme sırasında ihtiyaç duyduğunuzda otomatik olarak mükemmel miktarda buhar verir. Üstün rahatlık ve zahmetsiz ütüleme için ütünüz hareket ettiğinde buhar otomatik olarak başlar ve hareket etmediğinizde durur.