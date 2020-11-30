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    Ütüleme

    Azur Elite

    Buharlı Ütü

    GC5037/80
    Genel Derecelendirme / 5
    • En akıllı ve en güçlü buharlı ütümüz En akıllı ve en güçlü buharlı ütümüz En akıllı ve en güçlü buharlı ütümüz
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      Azur Elite Buharlı Ütü

      GC5037/80
      Genel Derecelendirme / 5

      En akıllı ve en güçlü buharlı ütümüz

      Daha hızlı ve mükemmel sonuçlar için güçlü ve akıllı ütü. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde kotlardan ipek kumaşlara kadar tüm kumaş türlerini sıfır yanık garantisiyle ütüleyin. Gelişmiş DynamiQ buhar modu sayesinde güçlü buhar, ihtiyaç duyduğunuz miktarda üretilir* Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 1.039,99 TL

      Azur Elite Buharlı Ütü

      En akıllı ve en güçlü buharlı ütümüz

      Daha hızlı ve mükemmel sonuçlar için güçlü ve akıllı ütü. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde kotlardan ipek kumaşlara kadar tüm kumaş türlerini sıfır yanık garantisiyle ütüleyin. Gelişmiş DynamiQ buhar modu sayesinde güçlü buhar, ihtiyaç duyduğunuz miktarda üretilir* Tüm faydaları görün

      En akıllı ve en güçlü buharlı ütümüz

      Daha hızlı ve mükemmel sonuçlar için güçlü ve akıllı ütü. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde kotlardan ipek kumaşlara kadar tüm kumaş türlerini sıfır yanık garantisiyle ütüleyin. Gelişmiş DynamiQ buhar modu sayesinde güçlü buhar, ihtiyaç duyduğunuz miktarda üretilir* Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 1.039,99 TL

      Azur Elite Buharlı Ütü

      En akıllı ve en güçlü buharlı ütümüz

      Daha hızlı ve mükemmel sonuçlar için güçlü ve akıllı ütü. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde kotlardan ipek kumaşlara kadar tüm kumaş türlerini sıfır yanık garantisiyle ütüleyin. Gelişmiş DynamiQ buhar modu sayesinde güçlü buhar, ihtiyaç duyduğunuz miktarda üretilir* Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        Azur Elite

        Azur Elite

        Buharlı Ütü

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        En akıllı ve en güçlü buharlı ütümüz

        Akıllı buhar verme özelliğiyle sıfır yanma riski

        • 3000 W
        • 70 g/dk sürekli buhar
        • 260 g şok buhar
        • SteamGlide Advanced taban
        OptimalTEMP teknolojisi: Sıfır yanık riski, ayar yok

        OptimalTEMP teknolojisi: Sıfır yanık riski, ayar yok

        OptimalTEMP teknolojisi sayesinde bu ütünün hiçbir ütülenebilir kumaşta yanığa neden olmayacağını garanti ediyoruz. Kottan ipeğe, ketenden kaşmire kadar her kumaşı istediğiniz sırayla, sıcaklık ayarını beklemeksizin veya kıyafetleri sıralamaksızın güvenli biçimde ütüleyebilirsiniz. Ütülemenizi daha kolay ve hızlı hale getiren OptimalTEMP teknolojili Philips buharlı ütüler, bağımsız kumaş uzmanları tarafından test edilmiştir.

        Kullanışlı buhar modları: DynamiQ, MAX, IONIC ve OFF

        Kullanışlı buhar modları: DynamiQ, MAX, IONIC ve OFF

        Birden fazla buhar modu arasından seçim yapın. DynamiQ modu, ihtiyaç duyduğunuzda otomatik olarak mükemmel miktarda buhar sunar; Max modu, güçlü sürekli buharla inatçı kırışıklıkları giderir; IONIC buhar modu, daha hijyenik ütüleme için güçlü buhar çıkışı sağlar; OFF buhar modu ise buharı kapatmanıza olanak tanır

        DynamIQ modu, mükemmel sonuçlar için akıllı buhar çıkışı

        DynamIQ modu, mükemmel sonuçlar için akıllı buhar çıkışı

        Buharlı ütülerde kullanılan en gelişmiş hareket sensörü olan DynamiQ sensör, ütünüzün nasıl hareket ettiğini ve ne zaman hareketsiz durduğunu tam olarak bilir. DynamiQ buhar modu, daha hızlı ütüleme sonuçları almanız için ütüleme sırasında ihtiyaç duyduğunuzda otomatik olarak mükemmel miktarda buhar verir. Üstün rahatlık ve zahmetsiz ütüleme için ütünüz hareket ettiğinde buhar otomatik olarak başlar ve hareket etmediğinizde durur.

        İyonik buhar modu, hijyenik ütüleme için derin iyonize buhar

        İyonik buhar modu, hijyenik ütüleme için derin iyonize buhar

        İyonik Buhar modu, kumaşlarınızın özel ihtiyaçlarına yönelik daha hijyenik ütüleme için derin ve güçlü iyonik buhar çıkışı sunar.

        3000 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans

        3000 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans

        Hızlı ütüleme için hızlı ısınma süresi ve güçlü performans sunar

        Üstün kayma ve dayanıklılık sunan SteamGlide Advanced taban

        Üstün kayma ve dayanıklılık sunan SteamGlide Advanced taban

        Üstün SteamGlide Plus tabanımız, her kumaş üzerinde rahatça kayma performansı sunar. Paslanmaz çelik taban, sıradan bir alüminyum tabana göre iki kat daha serttir. Gelişmiş titanyum katmana sahip patentli 6 katmanlı kaplamamız, en hızlı sonuçlar için her kumaş üzerinde zahmetsiz biçimde kayar.

        Turbo buhar pompası sayesinde kumaşa %50'ye kadar daha fazla buhar nüfuz eder*

        Turbo buhar pompası sayesinde kumaşa %50'ye kadar daha fazla buhar nüfuz eder*

        %50'ye kadar daha fazla güçlü ve sürekli buhar sunan dahili Turbo Buhar pompası sayesinde kırışıklıklar çok daha hızlı kaybolur.

        Kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için 70 g/dk'ya kadar buhar çıkışı

        Kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için 70 g/dk'ya kadar buhar çıkışı

        Güçlü ve sürekli buhar çıkışı sayesinde, kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için kumaşa %50'ye kadar daha fazla buhar nüfuz eder.

        260 g'a kadar şok buhar, inatçı kırışıklıkları giderir

        260 g'a kadar şok buhar, inatçı kırışıklıkları giderir

        İnatçı kırışıklıkları kolayca gidermek için kumaşlara daha derinlemesine nüfuz eder.

        Uzun ömürlü buhar performansı için 15 saniyede Hızlı Kireç Temizleme

        Uzun ömürlü buhar performansı için 15 saniyede Hızlı Kireç Temizleme

        Geliştirilmiş buhar üretimi, kirecin kolayca parçalanmasını sağlar ve artık haznede 5 kata kadar daha fazla kireç* biriktirir. Hızlı Kireç Temizleme sayesinde hazne, her gün uzun ömürlü buhar performansı için 15 saniyeden kısa sürede kolayca çıkarılıp boşaltılır.

        Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi

        Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi

        Ütü hareketsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır. Taban üzerindeyken 30 saniye sonra otomatik olarak kapanır. Arka kısmı üzerindeyken 8 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

        Teknik Özellikler

        • Hızlı kırışıklık giderme

          Sürekli buhar
          70  g/dk
          Güç
          3000  W
          Şok buhar
          260  g
          Dikey buhar
          Evet
          İyonize derin buhar
          Evet

        • Kullanım kolaylığı

          Taban adı
          SteamGlide Advanced
          Su haznesi kapasitesi
          350  ml
          Ekstra sağlam arka kısım yuvası
          Evet
          Güç kablosu uzunluğu
          2,5  m
          Damlama önleyici
          Evet
          Ekstra geniş doldurma deliği
          Evet
          Otomatik kapanma
          Evet

        • Kireç yönetimi

          Kireç önleme ve temizleme
          Hızlı Kireç Çözme

        • Boyut ve ağırlık

          Ürün boyutları (GxYxU)
          33,3 x 17,5 x 13,5  cm

        • Garanti

          2 yıl uluslararası garanti
          Evet

        • Çevre dostu

          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

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            • Ütülenebilir tüm kumaşlarda
            • GC4910'a kıyasla
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