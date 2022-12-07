2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Dünyanın 1 numaralı ütü markası*
3000 W
70 g/dk sürekli buhar
260 g şok buhar
SteamGlide Advanced taban
OptimalTEMP teknolojisi sayesinde bu ütünün hiçbir ütülenebilir kumaşta yanığa neden olmayacağını garanti ediyoruz. Kottan ipeğe, ketenden kaşmire kadar her kumaşı istediğiniz sırayla, sıcaklık ayarını beklemeksizin veya kıyafetleri sıralamaksızın güvenli biçimde ütüleyebilirsiniz. Ütülemenizi daha kolay ve hızlı hale getiren OptimalTEMP teknolojili Philips buharlı ütüler, bağımsız kumaş uzmanları tarafından test edilmiştir.
Birden fazla buhar modu arasından seçim yapın. DynamiQ modu, ihtiyaç duyduğunuzda otomatik olarak mükemmel miktarda buhar sunar; Max modu, güçlü sürekli buharla inatçı kırışıklıkları giderir; IONIC buhar modu, daha hijyenik ütüleme için güçlü buhar çıkışı sağlar; OFF buhar modu ise buharı kapatmanıza olanak tanır
Buharlı ütülerde kullanılan en gelişmiş hareket sensörü olan DynamiQ sensör, ütünüzün nasıl hareket ettiğini ve ne zaman hareketsiz durduğunu tam olarak bilir. DynamiQ buhar modu, daha hızlı ütüleme sonuçları almanız için ütüleme sırasında ihtiyaç duyduğunuzda otomatik olarak mükemmel miktarda buhar verir. Üstün rahatlık ve zahmetsiz ütüleme için ütünüz hareket ettiğinde buhar otomatik olarak başlar ve hareket etmediğinizde durur.
Ödüller
4.7
5 üzerinden
331
İncelemeler
94%
bu ürünü tavsiye ediyor
ASLI MELEK
07/12/2022
Türkiye
ÜRÜNÜN EN SEVDİĞİM ÖZELLİĞİ OTOMATİK KAPANMA OLDU.
BUHAR GÜCÜ ÇOK BAŞARILI 2 HAMLEDE TÜM KIRIŞIKLIĞI AÇIYOR.ARAŞTIRDIM İYİKİ DE BUÜTÜYÜ ALMIŞIM PARASINI SONUNA KADAR HAKEDİYOR
Avantajlar
DİJİTAL GÖSTERGESİ
Dezavantajlar
YOK
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Azur Elite GC5037/80 Buharlı Ütü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Azur Elite GC5037/80 Buharlı Ütü için yapılmıştır
YURUR2
15/04/2022
Türkiye
BUHARLI ÜTÜ
HARİKA İŞ ÇIKARIYOR ÇOK BEĞENDİM BUHAR VERMESİ TABAN ÖZELLİĞİ MÜKEMMEL VE ÇOK KISA ZAMANDA ISINIYOR ÇOK MEMNUN KALDIM. TEŞEKKÜRLER PHİLİPS
Avantajlar
HIZLI ISINMA
Dezavantajlar
-
Bu değerlendirme Azur Elite GC5037/80 Buharlı Ütü için yapılmıştır
Bu değerlendirme Azur Elite GC5037/80 Buharlı Ütü için yapılmıştır
Hsynclk
07/03/2022
Türkiye
Gerçek Ütü
Şimdiye kadarki ütüler bir yana Azur Elite bir yana. Tasarım ve mühendislik harikası. Bravo
Avantajlar
Akıllı otomatik, güven hissi, zahmetsiz ütüleme
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Azur Elite GC5037/80 Buharlı Ütü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Azur Elite GC5037/80 Buharlı Ütü için yapılmıştır
Ütülenebilir tüm kumaşlarda
GC4910'a kıyasla