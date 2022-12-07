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  • En akıllı ve en güçlü buharlı ütümüz
  • En akıllı ve en güçlü buharlı ütümüz
  • En akıllı ve en güçlü buharlı ütümüz
  • En akıllı ve en güçlü buharlı ütümüz
  • En akıllı ve en güçlü buharlı ütümüz
  • En akıllı ve en güçlü buharlı ütümüz
  • En akıllı ve en güçlü buharlı ütümüz
  • En akıllı ve en güçlü buharlı ütümüz
  • En akıllı ve en güçlü buharlı ütümüz
  • En akıllı ve en güçlü buharlı ütümüz
  • En akıllı ve en güçlü buharlı ütümüz
  • En akıllı ve en güçlü buharlı ütümüz
  • En akıllı ve en güçlü buharlı ütümüz
  • En akıllı ve en güçlü buharlı ütümüz

Üretimden kaldırıldı

Azur EliteBuharlı Ütü

GC5037/80

4.7
| (331) İncelemeler | 94% bu ürünü tavsiye ediyor

1 ödül

En akıllı ve en güçlü buharlı ütümüz
Daha hızlı ve mükemmel sonuçlar için güçlü ve akıllı ütü. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde kotlardan ipek kumaşlara kadar tüm kumaş türlerini sıfır yanık garantisiyle ütüleyin. Gelişmiş DynamiQ buhar modu sayesinde güçlü buhar, ihtiyaç duyduğunuz miktarda üretilir*
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Dünyanın 1 numaralı ütü markası*

Akıllı buhar verme özelliğiyle sıfır yanma riski

En akıllı ve en güçlü buharlı ütümüz

  • 3000 W

  • 70 g/dk sürekli buhar

  • 260 g şok buhar

  • SteamGlide Advanced taban

OptimalTEMP teknolojisi: Sıfır yanık riski, ayar yok

OptimalTEMP teknolojisi: Sıfır yanık riski, ayar yok

OptimalTEMP teknolojisi sayesinde bu ütünün hiçbir ütülenebilir kumaşta yanığa neden olmayacağını garanti ediyoruz. Kottan ipeğe, ketenden kaşmire kadar her kumaşı istediğiniz sırayla, sıcaklık ayarını beklemeksizin veya kıyafetleri sıralamaksızın güvenli biçimde ütüleyebilirsiniz. Ütülemenizi daha kolay ve hızlı hale getiren OptimalTEMP teknolojili Philips buharlı ütüler, bağımsız kumaş uzmanları tarafından test edilmiştir.

Kullanışlı buhar modları: DynamiQ, MAX, IONIC ve OFF

Kullanışlı buhar modları: DynamiQ, MAX, IONIC ve OFF

Birden fazla buhar modu arasından seçim yapın. DynamiQ modu, ihtiyaç duyduğunuzda otomatik olarak mükemmel miktarda buhar sunar; Max modu, güçlü sürekli buharla inatçı kırışıklıkları giderir; IONIC buhar modu, daha hijyenik ütüleme için güçlü buhar çıkışı sağlar; OFF buhar modu ise buharı kapatmanıza olanak tanır

DynamIQ modu, mükemmel sonuçlar için akıllı buhar çıkışı

DynamIQ modu, mükemmel sonuçlar için akıllı buhar çıkışı

Buharlı ütülerde kullanılan en gelişmiş hareket sensörü olan DynamiQ sensör, ütünüzün nasıl hareket ettiğini ve ne zaman hareketsiz durduğunu tam olarak bilir. DynamiQ buhar modu, daha hızlı ütüleme sonuçları almanız için ütüleme sırasında ihtiyaç duyduğunuzda otomatik olarak mükemmel miktarda buhar verir. Üstün rahatlık ve zahmetsiz ütüleme için ütünüz hareket ettiğinde buhar otomatik olarak başlar ve hareket etmediğinizde durur.

Teknik Özellikler

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Parçalar veya aksesuarlara gidin

Parça ve Aksesuarlar

Ödüller

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.7

5 üzerinden

331

İncelemeler

94%

bu ürünü tavsiye ediyor

07/12/2022

Türkiye

Türkiye

ÜRÜNÜN EN SEVDİĞİM ÖZELLİĞİ OTOMATİK KAPANMA OLDU.

BUHAR GÜCÜ ÇOK BAŞARILI 2 HAMLEDE TÜM KIRIŞIKLIĞI AÇIYOR.ARAŞTIRDIM İYİKİ DE BUÜTÜYÜ ALMIŞIM PARASINI SONUNA KADAR HAKEDİYOR

Avantajlar

DİJİTAL GÖSTERGESİ

Dezavantajlar

YOK

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Azur Elite GC5037/80 Buharlı Ütü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Azur Elite GC5037/80 Buharlı Ütü için yapılmıştır

15/04/2022

Türkiye

Türkiye

BUHARLI ÜTÜ

HARİKA İŞ ÇIKARIYOR ÇOK BEĞENDİM BUHAR VERMESİ TABAN ÖZELLİĞİ MÜKEMMEL VE ÇOK KISA ZAMANDA ISINIYOR ÇOK MEMNUN KALDIM. TEŞEKKÜRLER PHİLİPS

Avantajlar

HIZLI ISINMA

Dezavantajlar

-

Bu değerlendirme Azur Elite GC5037/80 Buharlı Ütü için yapılmıştır

Bu değerlendirme Azur Elite GC5037/80 Buharlı Ütü için yapılmıştır

07/03/2022

Türkiye

Türkiye

Gerçek Ütü

Şimdiye kadarki ütüler bir yana Azur Elite bir yana. Tasarım ve mühendislik harikası. Bravo

Avantajlar

Akıllı otomatik, güven hissi, zahmetsiz ütüleme

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Azur Elite GC5037/80 Buharlı Ütü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Azur Elite GC5037/80 Buharlı Ütü için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. Ütülenebilir tüm kumaşlarda

  2. GC4910'a kıyasla