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En akıllı ve en güçlü buharlı ütümüz
Daha hızlı ve mükemmel sonuçlar için güçlü ve akıllı ütü. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde kotlardan ipek kumaşlara kadar tüm kumaş türlerini sıfır yanık garantisiyle ütüleyin. Gelişmiş DynamiQ buhar modu sayesinde güçlü buhar, ihtiyaç duyduğunuz miktarda üretilir* Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
En akıllı ve en güçlü buharlı ütümüz
Daha hızlı ve mükemmel sonuçlar için güçlü ve akıllı ütü. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde kotlardan ipek kumaşlara kadar tüm kumaş türlerini sıfır yanık garantisiyle ütüleyin. Gelişmiş DynamiQ buhar modu sayesinde güçlü buhar, ihtiyaç duyduğunuz miktarda üretilir* Tüm faydaları görün
En akıllı ve en güçlü buharlı ütümüz
Daha hızlı ve mükemmel sonuçlar için güçlü ve akıllı ütü. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde kotlardan ipek kumaşlara kadar tüm kumaş türlerini sıfır yanık garantisiyle ütüleyin. Gelişmiş DynamiQ buhar modu sayesinde güçlü buhar, ihtiyaç duyduğunuz miktarda üretilir* Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
En akıllı ve en güçlü buharlı ütümüz
Daha hızlı ve mükemmel sonuçlar için güçlü ve akıllı ütü. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde kotlardan ipek kumaşlara kadar tüm kumaş türlerini sıfır yanık garantisiyle ütüleyin. Gelişmiş DynamiQ buhar modu sayesinde güçlü buhar, ihtiyaç duyduğunuz miktarda üretilir* Tüm faydaları görün