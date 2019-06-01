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    Azur

    Buharlı ütü

    GC4905/40
    Genel Derecelendirme / 5
    • Her seferinde mükemmel sonuçlar Her seferinde mükemmel sonuçlar Her seferinde mükemmel sonuçlar
      -{discount-value}

      Azur Buharlı ütü

      GC4905/40
      Genel Derecelendirme / 5

      Her seferinde mükemmel sonuçlar

      Hızlı Kireç Çözme ve çizilmeye karşı üstün dayanıklılığa sahip SteamGlide Elite tabanla uzun ömürlü performans. Tüm faydaları görün

      Azur Buharlı ütü

      Her seferinde mükemmel sonuçlar

      Hızlı Kireç Çözme ve çizilmeye karşı üstün dayanıklılığa sahip SteamGlide Elite tabanla uzun ömürlü performans. Tüm faydaları görün

      Her seferinde mükemmel sonuçlar

      Hızlı Kireç Çözme ve çizilmeye karşı üstün dayanıklılığa sahip SteamGlide Elite tabanla uzun ömürlü performans. Tüm faydaları görün

      Azur Buharlı ütü

      Her seferinde mükemmel sonuçlar

      Hızlı Kireç Çözme ve çizilmeye karşı üstün dayanıklılığa sahip SteamGlide Elite tabanla uzun ömürlü performans. Tüm faydaları görün

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        Azur

        Azur

        Buharlı ütü

        - {discount-value}

        Toplam:

        Her seferinde mükemmel sonuçlar

        En iyi çizilmeye karşı dayanıklı tabanımız sayesinde

        • 55 g/dk sürekli buhar
        • 240 g şok buhar
        • SteamGlide Elite taban
        Kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için 55 g/dk'ya kadar buhar çıkışı

        Kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için 55 g/dk'ya kadar buhar çıkışı

        Güçlü ve sürekli buhar çıkışı sayesinde, kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için kumaşa %50'ye kadar daha fazla buhar nüfuz eder

        Ütünüzün kolay temizlenmesi için hızlı kireç çözme sistemi

        Ütünüzün kolay temizlenmesi için hızlı kireç çözme sistemi

        Ütünüzün kolay temizlenmesi ve uzun ömürlü buhar performansı için hızlı kireç çözme sistemi

        Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi

        Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi

        Ütü hareketsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır. Taban üzerindeyken 30 saniye sonra otomatik olarak kapanır.Arka kısmı üzerindeyken 8 dakika sonra otomatik olarak kapanır

        240 g'a kadar şok buhar, inatçı kırışıklıkları giderir

        İnatçı kırışıklıkları kolayca gidermek için kumaşlara daha derinlemesine nüfuz eder.

        3000 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans

        Hızlı ütüleme için hızlı ısınma süresi ve güçlü performans sunar

        SteamGlide Elite: En iyi kayma performansı sunan, çizilmelere karşı dayanıklı tabanımız

        Özel SteamGlide Elite, üstün kayma performansı ve çizilmeye karşı maksimum dayanıklılık için en iyi tabanımızdır.

        Teknik Özellikler

        • Teknoloji

          Ütülenebilir tüm kumaşlar için
          Evet

        • Kolay kullanım

          Su haznesi kapasitesi
          300  ml
          Taban kayma performansı
          4  stars
          Taban adı
          SteamGlide Elite
          Kablo özgürlüğü (dönüş)
          360 derece kablo özgürlüğü
          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet
          Güç kablosu uzunluğu
          2,5  m
          Damlama Önleyici
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          Entegre fiş
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          Tutma yerinden buhar ayarı seçimi
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          Çizilmeye karşı dayanıklı taban
          5  stars
          Otomatik kapanma
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          Gösterge ışığı
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        • Hızlı kırışıklık giderme

          Basınç
          55 g/dk
          Güç
          3000  W
          Şok buhar
          240  g
          Sürekli buhar
          55  g/min
          Gerilim
          240  V
          Dikey buhar
          Evet
          Çeşitli buhar ayarları
          Evet
          Kullanıma hazır
          2  minute(s)
          Su püskürtme
          Evet

        • Kireç yönetimi

          Kireç önleme ve temizleme
          Hızlı Kireç Çözme

        • Boyut ve ağırlık

          Ütü ağırlığı
          1,669  kg
          Ambalaj boyutları (GxYxU)
          13,7 x 16,7 x 33,2  cm
          Ürün boyutları (GxYxU)
          12,88 x 15,33 x 31,95  cm
          Ambalajla birlikte toplam ağırlık
          1,908  kg

        • Çevre dostu

          Ürün ambalajı
          %100 geri dönüştürülebilir
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

        • Garanti

          2 yıl uluslararası garanti
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