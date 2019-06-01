Her seferinde mükemmel sonuçlar
Hızlı Kireç Çözme ve çizilmeye karşı üstün dayanıklılığa sahip SteamGlide Elite tabanla uzun ömürlü performans. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her seferinde mükemmel sonuçlar
Hızlı Kireç Çözme ve çizilmeye karşı üstün dayanıklılığa sahip SteamGlide Elite tabanla uzun ömürlü performans. Tüm faydaları görün
Her seferinde mükemmel sonuçlar
Hızlı Kireç Çözme ve çizilmeye karşı üstün dayanıklılığa sahip SteamGlide Elite tabanla uzun ömürlü performans. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her seferinde mükemmel sonuçlar
Hızlı Kireç Çözme ve çizilmeye karşı üstün dayanıklılığa sahip SteamGlide Elite tabanla uzun ömürlü performans. Tüm faydaları görün
Buharlı ütü
Toplam:
Güçlü ve sürekli buhar çıkışı sayesinde, kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için kumaşa %50'ye kadar daha fazla buhar nüfuz eder
Ütünüzün kolay temizlenmesi ve uzun ömürlü buhar performansı için hızlı kireç çözme sistemi
Ütü hareketsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır. Taban üzerindeyken 30 saniye sonra otomatik olarak kapanır.Arka kısmı üzerindeyken 8 dakika sonra otomatik olarak kapanır
İnatçı kırışıklıkları kolayca gidermek için kumaşlara daha derinlemesine nüfuz eder.
Hızlı ütüleme için hızlı ısınma süresi ve güçlü performans sunar
Özel SteamGlide Elite, üstün kayma performansı ve çizilmeye karşı maksimum dayanıklılık için en iyi tabanımızdır.
Teknoloji
Kolay kullanım
Hızlı kırışıklık giderme
Kireç yönetimi
Boyut ve ağırlık
Çevre dostu
Garanti
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