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      GC4902/20

      GC4902/20

      Bu ürün satışta değil

      GC4902/20

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      Bu ürün
      GC4902/20
      - {discount-value}

      GC4902/20

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      220 g'a kadar şok buhar, inatçı kırışıklıkları giderir

      220 g'a kadar şok buhar, inatçı kırışıklıkları giderir

      İnatçı kırışıklıkları kolayca gidermek için kumaşlara daha derinlemesine nüfuz eder.

      Ütünüzün kolay temizlenmesi için hızlı kireç çözme sistemi

      Ütünüzün kolay temizlenmesi için hızlı kireç çözme sistemi

      Ütünüzün kolay temizlenmesi ve uzun ömürlü buhar performansı için hızlı kireç çözme sistemi

      Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi

      Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi

      Ütü hareketsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır. Taban üzerindeyken 30 saniye sonra otomatik olarak kapanır. Arka kısmı üzerindeyken 8 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

      SteamGlide Elite: En iyi kayma performansı sunan, çizilmelere karşı dayanıklı tabanımız

      SteamGlide Elite: En iyi kayma performansı sunan, çizilmelere karşı dayanıklı tabanımız

      Özel SteamGlide Elite, üstün kayma performansı ve çizilmeye karşı maksimum dayanıklılık için en iyi tabanımızdır.

      Kırışıklıkların en iyi şekilde giderilmesi için 50 g/dk'ya kadar buhar

      50 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırışıklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktarı sağlar.

      Teknik Özellikler

      • Kullanımı kolay

        Taban adı
        SteamGlide Elite
        Kablo özgürlüğü (dönüş)
        360 derece kablo özgürlüğü
        Musluk suyu kullanılabilir
        Evet
        Damlama Önleyici
        Evet
        Entegre fiş
        Evet
        Tutma yerinden buhar ayarı seçimi
        Evet
        Otomatik kapanma
        Evet
        Gösterge ışığı
        Evet

      • Garanti

        2 yıl uluslararası garanti
        Evet

      • Teknoloji

        Ütülenebilir tüm kumaşlar için
        Evet

      • Hızlı kırışıklık giderme

        Dikey buhar
        Evet
        Değişken buhar seviyeleri
        Evet
        Su püskürtme
        Evet

      • Çevre dostu

        Ürün ambalajı
        %100 geri dönüştürülebilir
        Kullanım kılavuzu
        %100 geri dönüştürülmüş kağıt

      • Kireç giderme

        Kireç önleme ve temizleme
        Hızlı Kireç Çözme

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