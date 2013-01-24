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Kolay, hızlı ve etkili
Mükemmel sonuçlar için güçlü buhara ve hiç pes etmeyen bir ütüye ihtiyaç duyarsınız. 90 g buhar püskürtme özelliği, sürekli yüksek buhar için 2000 W gücü ve Çift Etkili Kireç sistemi ile bu pratik ütü, paranızın karşılığını kalıcı şekilde verecektir!
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolay, hızlı ve etkili
Mükemmel sonuçlar için güçlü buhara ve hiç pes etmeyen bir ütüye ihtiyaç duyarsınız. 90 g buhar püskürtme özelliği, sürekli yüksek buhar için 2000 W gücü ve Çift Etkili Kireç sistemi ile bu pratik ütü, paranızın karşılığını kalıcı şekilde verecektir!
Kolay, hızlı ve etkili
Mükemmel sonuçlar için güçlü buhara ve hiç pes etmeyen bir ütüye ihtiyaç duyarsınız. 90 g buhar püskürtme özelliği, sürekli yüksek buhar için 2000 W gücü ve Çift Etkili Kireç sistemi ile bu pratik ütü, paranızın karşılığını kalıcı şekilde verecektir!
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolay, hızlı ve etkili
Mükemmel sonuçlar için güçlü buhara ve hiç pes etmeyen bir ütüye ihtiyaç duyarsınız. 90 g buhar püskürtme özelliği, sürekli yüksek buhar için 2000 W gücü ve Çift Etkili Kireç sistemi ile bu pratik ütü, paranızın karşılığını kalıcı şekilde verecektir!
Buharlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
2000 W sayesinde sürekli yüksek buhar çıkışı.
Ütünün 90 g şok buharı en inatçı kırışıklıkları bile kolayca gidermenizi sağlar.
Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için dakikada 30 g/dk'ya kadar sürekli buhar.
Philips ütünüzün tabanı, tüm kumaşlarda iyi hareket performansı sağlamak amacıyla özel, yapışmayan bir katmanla kaplanmıştır.
Philips ütünüzün kireç temizleme fonksiyonu ile ütünüzdeki kireç parçacıklarını kolayca temizleyebilirsiniz. Bu işlem ütünüzün kullanım ömrünü artıracaktır.
Daha az tekrar su doldurma işlemi.
Rahat ütüleme
Kırışıklık giderme
Kullanım kolaylığı
Kolay hareket eder
Teknik spesifikasyonlar
Ağırlık ve boyutlar