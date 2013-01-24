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    2500 series Buharlı ütü

    GC2510
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kolay, hızlı ve etkili Kolay, hızlı ve etkili Kolay, hızlı ve etkili
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      2500 series Buharlı ütü

      GC2510

      Kolay, hızlı ve etkili

      Mükemmel sonuçlar için güçlü buhara ve hiç pes etmeyen bir ütüye ihtiyaç duyarsınız. 90 g buhar püskürtme özelliği, sürekli yüksek buhar için 2000 W gücü ve Çift Etkili Kireç sistemi ile bu pratik ütü, paranızın karşılığını kalıcı şekilde verecektir!

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      2500 series Buharlı ütü

      Kolay, hızlı ve etkili

      Mükemmel sonuçlar için güçlü buhara ve hiç pes etmeyen bir ütüye ihtiyaç duyarsınız. 90 g buhar püskürtme özelliği, sürekli yüksek buhar için 2000 W gücü ve Çift Etkili Kireç sistemi ile bu pratik ütü, paranızın karşılığını kalıcı şekilde verecektir!

      Kolay, hızlı ve etkili

      Mükemmel sonuçlar için güçlü buhara ve hiç pes etmeyen bir ütüye ihtiyaç duyarsınız. 90 g buhar püskürtme özelliği, sürekli yüksek buhar için 2000 W gücü ve Çift Etkili Kireç sistemi ile bu pratik ütü, paranızın karşılığını kalıcı şekilde verecektir!

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      2500 series Buharlı ütü

      Kolay, hızlı ve etkili

      Mükemmel sonuçlar için güçlü buhara ve hiç pes etmeyen bir ütüye ihtiyaç duyarsınız. 90 g buhar püskürtme özelliği, sürekli yüksek buhar için 2000 W gücü ve Çift Etkili Kireç sistemi ile bu pratik ütü, paranızın karşılığını kalıcı şekilde verecektir!

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        Buharlı ütü

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Kolay, hızlı ve etkili

        Uzun ömürlü buhar performansı

        • 30 g
        2000 W sayesinde sürekli yüksek buhar çıkışı

        2000 W sayesinde sürekli yüksek buhar çıkışı

        2000 W sayesinde sürekli yüksek buhar çıkışı.

        En inatçı kırışıklıklar için 90 g'a kadar şok buhar

        En inatçı kırışıklıklar için 90 g'a kadar şok buhar

        Ütünün 90 g şok buharı en inatçı kırışıklıkları bile kolayca gidermenizi sağlar.

        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için 30 gr/dk sürekli buhar

        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için 30 gr/dk sürekli buhar

        Kırışıklıkların daha iyi giderilmesi için dakikada 30 g/dk'ya kadar sürekli buhar.

        Yapışmaz taban kaplaması

        Yapışmaz taban kaplaması

        Philips ütünüzün tabanı, tüm kumaşlarda iyi hareket performansı sağlamak amacıyla özel, yapışmayan bir katmanla kaplanmıştır.

        Ütüde kireç oluşumunu engellemek için kireç temizleme

        Ütüde kireç oluşumunu engellemek için kireç temizleme

        Philips ütünüzün kireç temizleme fonksiyonu ile ütünüzdeki kireç parçacıklarını kolayca temizleyebilirsiniz. Bu işlem ütünüzün kullanım ömrünü artıracaktır.

        Ekstra geniş 300 ml su haznesi sayesinde daha az tekrar su doldurma işlemi

        Ekstra geniş 300 ml su haznesi sayesinde daha az tekrar su doldurma işlemi

        Daha az tekrar su doldurma işlemi.

        Teknik Özellikler

        • Rahat ütüleme

          Daha fazla konfor
          360 derece kablo özgürlüğü
          Kireç önleme yönetimi
          Kireç temizleme
          Kordon uzunluğu
          2  m
          Güvenli kullanım
          Uluslararası düşme testi standartlarının üstündedir.
          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet

        • Kırışıklık giderme

          Sürekli buhar
          30 g/dk'ya kadar
          Zor bölgelere ulaşma
          Sivri Uç
          Püskürtme
          Evet
          Şok Buhar
          90 g/dk'ya kadar

        • Kullanım kolaylığı

          Kontrol
          • Sıcaklık hazır ışığı
          • Değişken buhar ayarları
          Kolay kurulum ve saklama
          Dahili kordon saklama çözümü
          Hızlı ısınma
          Evet
          Zor bölgelere ulaşma
          Düğme kanalı

        • Kolay hareket eder

          Taban
          Yapışmaz taban

        • Teknik spesifikasyonlar

          Frekans
          50-60
          Güç
          2000
          Gerilim
          220 - 240

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün boyutları
          29,5 x 11,6 x 19,5
          Ürün ağırlığı
          1,2

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