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    GC1028/20

    GC1028/20
    • -{discount-value}

      GC1028/20

      GC1028/20

      Bu ürün satışta değil

      GC1028/20

      Bu ürün satışta değil

      GC1028/20

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        GC1028/20

        GC1028/20

        - {discount-value}

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        Sürekli yüksek buhar çıkışı sağlayan 2000 W'a kadar güç

        Sürekli yüksek buhar çıkışı sağlayan 2000 W'a kadar güç

        2000 W'a kadar güç, sürekli yüksek buhar çıkışı sağlar.

        100 g şok buhar sayesinde inatçı kırışıklıklar kolayca giderilebilir

        100 g şok buhar sayesinde inatçı kırışıklıklar kolayca giderilebilir

        En inatçı kırışıklıkları bile hızlı bir şekilde gidermek için 100 g'a kadar şok buhar.

        Kırışıklıkların etkin şekilde giderilmesi için 25 g/dk'ya kadar sürekli buhar

        Kırışıklıkların etkin şekilde giderilmesi için 25 g/dk'ya kadar sürekli buhar

        Kırışıklıkların etkin şekilde giderilmesi için 25 g/dk'ya kadar sürekli buhar.

        Daha yüksek kayma performansı için seramik taban

        Daha yüksek kayma performansı için seramik taban

        Seramik taban çizilmelere karşı dayanıklıdır, kumaş üzerinde iyi kayar ve kolay temizlenir.

        Dikey buhar sayesinde askıdaki kumaşlarda kırışıklıklar giderilir

        Dikey buhar sayesinde askıdaki kumaşlarda kırışıklıklar giderilir

        Bu Philips ütüde asılı kumaşların kırışıklıklarını gidermek için dikey buhar özelliği bulunur.

        Kireci ütünüzden kolayca dışarı atmak için kireç temizleme sürgüsü

        Kireci ütünüzden kolayca dışarı atmak için kireç temizleme sürgüsü

        Bu buharlı ütü, musluk suyuyla çalıştırılabilir ve kireç temizleme sürgüsü sayesinde biriken kireçler ütünüzden kolayca temizlenebilir. Philips buharlı ütünüzün performansından yararlanmaya devam etmek için bu kireç temizleme özelliğini musluk suyu kullandığınız zamanlarda ayda bir kez kullanın.

        Damlama durdurma sistemi, elbiselerinizi ütülerken leke oluşmasına engel olur

        Damlama durdurma sistemi, elbiselerinizi ütülerken leke oluşmasına engel olur

        Damlama durdurma sistemi sayesinde, hassas kumaşlarınızı su lekelerinden endişe etmeden, düşük sıcaklıklarda ütüleyebilirsiniz.

        Optimum kontrol ve görünürlük için üçlü hassas uç

        Optimum kontrol ve görünürlük için üçlü hassas uç

        Bu Philips ütünün ucu 3 tasarım bileşeniyle hassaslık sağlar: Sivri bir uca, düğme kanalına ve zarif tasarımlı burun kısmına sahiptir. Üçlü Hassas uç düğme kenarları veya pile araları gibi en zorlu bölgelere bile ulaşabilmenizi sağlar.

        Kumaşı eşit derecede nemlendiren hassas sprey

        Kumaşı eşit derecede nemlendiren hassas sprey

        Püskürtme fonksiyonu kumaşı nemlendiren, kırışıklıkların daha kolay ütülenmesini sağlayan ince bir nem katmanı üretir.

        Etkin ütüleme için dengeli buhar dağılımı

        Yoğun çabalar sonucu ortaya çıkarılan taban tasarımı, buharın tabana dengeli bir şekilde dağılmasını sağlar. Bu tasarım, kumaşı nemlendirmek için daha az çaba harcamanıza ve ütüleme işlemini daha kısa sürede tamamlamanıza olanak tanır.

        Teknik Özellikler

        • Kireç yönetimi

          Calc Clean solüsyonu
          Kendi kendini temizleme özelliği

        • Kullanımı kolay

          Damlama önleyici
          Var
          Zor bölgelere ulaşma
          Üçlü hassas uç

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Taban
          Seramik taban
          Buhar çıkışı
          Evet
          Püskürtme
          Var
          Dikey buhar püskürtme
          Var

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