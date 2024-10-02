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    • PureProtect 3200 Hava Temizleyici için orijinal filtreler PureProtect 3200 Hava Temizleyici için orijinal filtreler PureProtect 3200 Hava Temizleyici için orijinal filtreler
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      PureProtect 3200 Serisi HEPA NanoProtect filtresi

      FY3200/30

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      PureProtect 3200 Hava Temizleyici için orijinal filtreler

      Hava temizleyiciniz için orijinal yedek filtreler: kirlilik, polen, toz, evcil hayvan döküntüleri ve virüslere karşı koruma için 3'ü 1 arada HEPA NanoProtect, Aktif Karbon ve ön filtre.

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      PureProtect 3200 Serisi HEPA NanoProtect filtresi

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      Bu ürün
      PureProtect 3200 Serisi
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      PureProtect 3200 Serisi

      HEPA NanoProtect filtresi

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      PureProtect 3200 Hava Temizleyici için orijinal filtreler

      Nano partiküllerin %99,97'sini hızlıca yakalar (1)

      • 3200 Serisi ile uyumlu
      • 1 yıla kadar kullanım ömrü
      • Kutu içeriği: 2 filtre
      • Orijinal Philips filtreleri
      PureProtect 3200 serisi ile uyumludur

      PureProtect 3200 serisi ile uyumludur

      Philips 3200 Serisi AC3210, AC3220 ve AC3221 hava temizleyiciler için yedek filtreler. Hava temizleyicinizin modelini cihazın altında bulabilirsiniz.

      Paket cihazınız için her iki filtreyi de içerir

      Paket cihazınız için her iki filtreyi de içerir

      Uyumlu modellerde, optimum filtreleme performansı için iki filtrenin aynı anda kullanılması gerekir. Tek yapmanız gereken filtrelerden birini hava temizleyicinizin alt kısmına, diğerini de üst kısmına yerleştirmektir.

      1 yıla kadar dayanan, uzun ömürlü filtre

      1 yıla kadar dayanan, uzun ömürlü filtre

      1 yıla kadar optimum performans sunan filtreler (2), değiştirme zahmetini ve maliyetini azaltır. Filtrelemeyi iyileştirmek için ön filtreyi düzenli olarak süpürün.

      En iyi performans için orijinal Philips filtresi

      En iyi performans için orijinal Philips filtresi

      Orijinal Philips filtresi, cihazınıza mükemmel uyum sağlayan bir tasarıma sahiptir. Optimum performans için her zaman orijinal Philips filtresini kullanın.

      3 katmanlı HEPA filtreleme en küçük parçacıkların %99,97'sini hapseder

      3 katmanlı HEPA filtreleme en küçük parçacıkların %99,97'sini hapseder

      Ön filtre, HEPA NanoProtect ve Aktif Karbondan oluşan 3 katmanlı filtreleme, 0,003 mikrona kadar küçük parçacıkları %99,97 oranında yakalayarak (1) sizi kirleticilerden, virüslerden, alerjenlerden, bakterilerden ve kokulardan korur.

      Cihazınızdaki akıllı filtre durum göstergesini izleyin

      Cihazınızdaki akıllı filtre durum göstergesini izleyin

      Philips cihazınız, filtrenin değiştirilmesi gerektiğinde ekranda bir göstergeyle sizi uyarır. Bu işlem zahmetsizdir ve bir dakikadan kısa sürer.

      Kullanım kolaylığı için Air+ uygulamasıyla eşleştirin

      Kullanım kolaylığı için Air+ uygulamasıyla eşleştirin

      Filtrenizin durumunu izlemek ve gerektiğinde kolayca yedek filtre sipariş etmek için cihazınızı Air+ uygulamasıyla eşleştirin.

      Teknik Özellikler

      • Kutunun içindekiler

        HEPA NanoProtect filtresi
        2 adet filtre

      • Filtreleme katmanları

        Aktif karbon
        Evet
        HEPA filtre
        Evet

      • Ağırlık ve boyutlar

        Ambalajın boyutları (UxGxY)
        30,6*24,5*24,5  mm
        Ambalajla birlikte ağırlık
        1,5  kg

      • Değiştirme

        Philips hava temizleyiciler için
        AC3210, AC3220, AC3221

      • Performans

        Parçacık filtreleme
        0,003 mikron boyutunda %99,97

      Badge-D2C

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      Yorumlar

      • (1) Filtreden geçen havadan, DIN71460 uyarınca iUTA tarafından NaCl aerosol 0.003 um ile test edilmiştir
      • (2) Filtrenin kullanım ömrü hava kalitesine ve kullanıma bağlıdır.
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