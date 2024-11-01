AC3220/10
Yüksek temizleme gücü. İnanılmaz sessizlik.
Evinizde temiz, sağlıklı havanın keyfini şimdi %50 daha sessiz bir şekilde çıkarın! Kompakt bir formda daha yüksek güç sunan çift fanlı tasarımımız, büyük alanları bile dakikalar içinde temizler. Bu şık cihaz, düşük enerji tüketimi ve akıllı uygulama kontrolüyle evinize mükemmel şekilde uyum sağlar.Tüm faydaları görün
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Akıllı Hava Temizleyici
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Yenilikçi çift fanlı tasarım, cihaz boyutunu küçültürken temizleme hızını artırır (1). 520 m3/sa (CADR) değerinde güçlü filtrelemesiyle 135 m2'ye kadar büyük alanların üstesinden rahatça gelir (2) ve 20 m2'lik bir odayı 6 dakikadan daha kısa sürede temizleyebilir (3).
Ön filtre, HEPA NanoProtect ve Aktif Karbondan oluşan 3 katmanlı filtreleme, bilinen en küçük virüsten bile daha küçük olan 0,003 mikrona kadar parçacıkları %99,97 oranında yakalar (4).
SilentWings teknolojisi, ses düzeyini %50 oranında azaltır (1). Baykuşların sessiz uçuşundan ilham alan fan kanadı tasarımımız 15 dB(A) kadar sessiz temizlemeyi garanti eder. Maksimum hızda bile normal konuşmadan daha sessizdir. (5)
Alerjik bir bünyeye sahip olanlar için tüm gün koruma. Alerji veya saman nezlesi belirtilerinin bilinen tetikleyicileri olan (7) toz akarları, polenler, evcil hayvan veya küf sporu alerjenlerinin %99,99'unu ortadan kaldırır (6). Alerji dostu olduğu ECARF sertifikası ile onaylanmıştır.
Havayla taşınan virüslerin ve bakterilerin %99,9'unu ortadan kaldırır. Bağımsız testlerde H1N1 influenza virüsünü (8), Staphylococcus bakterisini (9) ve COVID-19'a sebep olan SARS-CoV-2 virüsünü %99,99 oranında gidermiştir (10).
Aktif Karbon katmanı kokuları hapseder ve kapalı alanlardaki havayı zararlı hale getiren kirletici gazların %95'inden fazlasını giderir (11): sanayi ve trafik kirliliğinden kaynaklanan NO2; ev boyası, deterjanlar ve mobilyalardan kaynaklanan Tolüen ve VOC'ler. Güvenli ve etkili tasarım; iyon, kimyasal veya ozon salımı yapmaz.
Elektrik faturanızı düşük tutarken daha temiz havanın keyfini çıkarın. Maksimum güçte yalnızca 36 W ile çalışan hava temizleyici, klasik bir ampulden daha az enerji tüketir.
AeraSense teknolojisi, kirleticileri tespit etmek için havayı saniyede 1000 kez tarar. Ürün ekranında veya uygulamada hava kalitesi gerçek zamanlı olarak bildirilir. Cihaz, otomatik modda her durum için uygun hızı akıllı bir şekilde seçer.
İç ve dış mekan hava kalitesini izleyip cihazı uzaktan kontrol etmek için hava temizleyicinizi Air+ uygulamasıyla eşleştirin. Rutininize uyum sağlayarak sesi ve enerji tüketimini minimum düzeye indiren yapay zeka teknolojisi için uygulamada Auto+ modunu seçin.
Akıllı planlama, rutininize uyum sağlar. Ayarladığınız uyanma saatinden önce temizleme hızını kademeli olarak artırmak için Uyandırma Hazırlığı'nı seçin. Uykuya Hazırlık ise geceleri siz yatağa gitmeden önce odadaki havayı iyice temizler ve loş, sıcak gece ışığıyla rahatsızlık vermez.
1 yıla kadar optimum performans sunan orijinal filtreler (12), değiştirme zahmetini ve maliyetini azaltır. Hava temizleyici filtre ömrünü hesaplar ve değiştirilmesi gerektiğinde sizi uyarır. Aksesuar paketi (FY3200) cihazın iki filtresini de içerir.
Philips olarak, uzun ömürlü ürünler geliştiriyoruz. Ürünlerimizin 7/24 kesintisiz çalışması için zorlu dayanıklılık testleri gerçekleştiriyoruz. Karbon ayak izimizi en aza indirmek için bu üründe en az %30 oranında geri dönüştürülmüş plastik kullandık.
Enerji verimliliği
Bakım
Filtreleme katmanları
Bağlantı
Ağırlık ve boyutlar
Performans
Kullanım
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