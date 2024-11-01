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    • Yüksek temizleme gücü. İnanılmaz sessizlik. Yüksek temizleme gücü. İnanılmaz sessizlik. Yüksek temizleme gücü. İnanılmaz sessizlik.
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      PureProtect 3200 Serisi Akıllı Hava Temizleyici

      AC3220/10

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Yüksek temizleme gücü. İnanılmaz sessizlik.

      Evinizde temiz, sağlıklı havanın keyfini şimdi %50 daha sessiz bir şekilde çıkarın! Kompakt bir formda daha yüksek güç sunan çift fanlı tasarımımız, büyük alanları bile dakikalar içinde temizler. Bu şık cihaz, düşük enerji tüketimi ve akıllı uygulama kontrolüyle evinize mükemmel şekilde uyum sağlar.

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      PureProtect 3200 Serisi Akıllı Hava Temizleyici

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      PureProtect 3200 Serisi
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      PureProtect 3200 Serisi

      Akıllı Hava Temizleyici

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      Yüksek temizleme gücü. İnanılmaz sessizlik.

      Alerjenleri ve kirleticileri etkili bir şekilde yakalar

      • 135 m2'ye kadar odaları temizler
      • 520 m3/sa temiz hava hızı (CADR)
      • HEPA ve Aktif Karbon filtresi
      • %50 daha sessiz temizleme
      Daha küçük tasarım, etkileyici güç

      Daha küçük tasarım, etkileyici güç

      Yenilikçi çift fanlı tasarım, cihaz boyutunu küçültürken temizleme hızını artırır (1). 520 m3/sa (CADR) değerinde güçlü filtrelemesiyle 135 m2'ye kadar büyük alanların üstesinden rahatça gelir (2) ve 20 m2'lik bir odayı 6 dakikadan daha kısa sürede temizleyebilir (3).

      3 katmanlı HEPA filtreleme en küçük parçacıkların %99,97'sini hapseder

      3 katmanlı HEPA filtreleme en küçük parçacıkların %99,97'sini hapseder

      Ön filtre, HEPA NanoProtect ve Aktif Karbondan oluşan 3 katmanlı filtreleme, bilinen en küçük virüsten bile daha küçük olan 0,003 mikrona kadar parçacıkları %99,97 oranında yakalar (4).

      Maksimum güçte bile sessiz

      Maksimum güçte bile sessiz

      SilentWings teknolojisi, ses düzeyini %50 oranında azaltır (1). Baykuşların sessiz uçuşundan ilham alan fan kanadı tasarımımız 15 dB(A) kadar sessiz temizlemeyi garanti eder. Maksimum hızda bile normal konuşmadan daha sessizdir. (5)

      Toz, polen veya evcil hayvan tüyündeki alerjenlerin %99,99'unu yakalar

      Toz, polen veya evcil hayvan tüyündeki alerjenlerin %99,99'unu yakalar

      Alerjik bir bünyeye sahip olanlar için tüm gün koruma. Alerji veya saman nezlesi belirtilerinin bilinen tetikleyicileri olan (7) toz akarları, polenler, evcil hayvan veya küf sporu alerjenlerinin %99,99'unu ortadan kaldırır (6). Alerji dostu olduğu ECARF sertifikası ile onaylanmıştır.

      Havadaki H1N1 (grip) gibi virüsleri etkili bir şekilde azaltır

      Havadaki H1N1 (grip) gibi virüsleri etkili bir şekilde azaltır

      Havayla taşınan virüslerin ve bakterilerin %99,9'unu ortadan kaldırır. Bağımsız testlerde H1N1 influenza virüsünü (8), Staphylococcus bakterisini (9) ve COVID-19'a sebep olan SARS-CoV-2 virüsünü %99,99 oranında gidermiştir (10).

      Kokuları ve kirletici gazları hapseder

      Kokuları ve kirletici gazları hapseder

      Aktif Karbon katmanı kokuları hapseder ve kapalı alanlardaki havayı zararlı hale getiren kirletici gazların %95'inden fazlasını giderir (11): sanayi ve trafik kirliliğinden kaynaklanan NO2; ev boyası, deterjanlar ve mobilyalardan kaynaklanan Tolüen ve VOC'ler. Güvenli ve etkili tasarım; iyon, kimyasal veya ozon salımı yapmaz.

      Ampulden daha düşük enerji tüketimi

      Ampulden daha düşük enerji tüketimi

      Elektrik faturanızı düşük tutarken daha temiz havanın keyfini çıkarın. Maksimum güçte yalnızca 36 W ile çalışan hava temizleyici, klasik bir ampulden daha az enerji tüketir.

      İç mekan hava kalitenizi akıllıca algılar ve uyum sağlar

      İç mekan hava kalitenizi akıllıca algılar ve uyum sağlar

      AeraSense teknolojisi, kirleticileri tespit etmek için havayı saniyede 1000 kez tarar. Ürün ekranında veya uygulamada hava kalitesi gerçek zamanlı olarak bildirilir. Cihaz, otomatik modda her durum için uygun hızı akıllı bir şekilde seçer.

      Philips Air+ uygulamasıyla hava temizleyicinizi her yerden kontrol edin

      Philips Air+ uygulamasıyla hava temizleyicinizi her yerden kontrol edin

      İç ve dış mekan hava kalitesini izleyip cihazı uzaktan kontrol etmek için hava temizleyicinizi Air+ uygulamasıyla eşleştirin. Rutininize uyum sağlayarak sesi ve enerji tüketimini minimum düzeye indiren yapay zeka teknolojisi için uygulamada Auto+ modunu seçin.

      Temiz havada uyuyun ve temiz havaya uyanın

      Temiz havada uyuyun ve temiz havaya uyanın

      Akıllı planlama, rutininize uyum sağlar. Ayarladığınız uyanma saatinden önce temizleme hızını kademeli olarak artırmak için Uyandırma Hazırlığı'nı seçin. Uykuya Hazırlık ise geceleri siz yatağa gitmeden önce odadaki havayı iyice temizler ve loş, sıcak gece ışığıyla rahatsızlık vermez.

      1 yıla kadar dayanan, uzun ömürlü filtre

      1 yıla kadar dayanan, uzun ömürlü filtre

      1 yıla kadar optimum performans sunan orijinal filtreler (12), değiştirme zahmetini ve maliyetini azaltır. Hava temizleyici filtre ömrünü hesaplar ve değiştirilmesi gerektiğinde sizi uyarır. Aksesuar paketi (FY3200) cihazın iki filtresini de içerir.

      Dayanıklılık ve sürdürülebilirlik için tasarlandı

      Dayanıklılık ve sürdürülebilirlik için tasarlandı

      Philips olarak, uzun ömürlü ürünler geliştiriyoruz. Ürünlerimizin 7/24 kesintisiz çalışması için zorlu dayanıklılık testleri gerçekleştiriyoruz. Karbon ayak izimizi en aza indirmek için bu üründe en az %30 oranında geri dönüştürülmüş plastik kullandık.

      Teknik Özellikler

      • Enerji verimliliği

        Maks. güç tüketimi
        36  W
        Beklemede güç tüketimi
        <2  W

      • Bakım

        Önerilen filtre değişimi
        1 yıl
        Yedek filtre
        FY3200/30
        Servis
        2 yıl uluslararası garanti

      • Filtreleme katmanları

        HEPA, Aktif Karbon, Ön Filtre
        Evet

      • Bağlantı

        Uygulama, Wi-Fi üzerinden bağlanır
        Air+ uygulaması
        Akıllı telefon uyumluluğu
        iPhone ve Android cihazlar
        Sesli kontrol
        Hayır
        Uzaktan planlama
        Evet (uygulamada)

      • Ağırlık ve boyutlar

        Ürünün boyutları (UxGxY)
        52*28.5*28.5  cm
        Ağırlık
        6,2  kg
        Renkler
        Gümüş, Kutup Beyazı

      • Performans

        CADR (Parçacık, GB/T)
        520  m³/h
        Oda boyutu (NRCC)
        135 m2
        Hava kalitesi sensörleri
        PM2.5, Sıcaklık, Nem
        Parçacık filtreleme
        0,003 mikron boyutunda %99,97

      • Kullanım

        Min. ses seviyesi (Uyku modu)
        15  dB
        Maks. ses seviyesi (Turbo modu)
        47,5  dB
        Otomatik mod
        Evet
        Uyku modu
        Evet
        Hava kalitesi geribildirimi
        Renkli halka, sayısal
        Kablo uzunluğu
        1,8 m
        Otomatik ekran karartma
        Evet
        Çocuk kilidi
        Evet
        Gece ortam ışığı
        Evet
        Manuel fan hızları
        Evet (5 seviye)

      Badge-D2C

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      Yorumlar

      • (1) Önceki model Philips AC3033'e kıyasla (CADR ve ses)
      • (2) GB/T 18801-2022 standardına uygun olarak CADR testi yapılmıştır. Uygun temizleme alanı NRCC-54013 standardına göre hesaplanmıştır.
      • (3) Hesaplanan: 48 m3 odada 520 m3/sa CADR
      • (4) Filtreden geçen havadan, NaCl aerosol 0,003 um ve 0,3 um ile DIN71460 standardına uygun olarak iUTA tarafından test edilmiştir
      • (5) Ses basıncı, IEC 60704, 1,5 m'de. Normal konuşma: 60 dB.
      • (6) Filtreden geçen havadan, Avusturya OFI enstitüsü SOP 350.003'e göre ev tozu akarları, huş poleni ve kedi alerjenleri ile test edilmiştir
      • (7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA - Alerjik Rinit ve Astım Üzerindeki Etkisi) 2008, J. Bousquet ve yaklaşık 50 diğer Kanaat Önderi tarafından yazılmıştır, Allergy 2008: 63 (Ek 86): 8-160
      • (8) Airmid Healthgroup Ltd. tarafından influenza (H1N1) ile 28,5 m3 test odasında 30-40 dakika boyunca turbo modu kullanılarak Mikrobiyal Azalma Oranı Testi gerçekleştirilmiştir
      • (9) GB21551.3-2010 standardına göre S. Albus ile test edilmiştir, 30 m3 oda, 1 saat, Turbo modu, 3. taraf laboratuvar
      • (10) Mikrobiyal Azalma Oranı Testi, Antimikrop tarafından SARS-CoV-2 ile 30 m3 test odasında 1 saat boyunca turbo modu kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
      • (11) GB/T 18801-2022 standardına uygun olarak TVOC, Tolüen ve NO2 ile 30 m3 odada, 1 saat boyunca Turbo modu kullanılarak harici laboratuvar testi gerçekleştirilmiştir.
      • (12) Filtrenin kullanım ömrü hava kalitesine ve kullanıma bağlıdır.
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