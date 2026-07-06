2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
FY2200/30
Air Purifier PureProtect 2200 için orijinal filtreler
Hava arıtıcınız için orijinal yedek filtreler: Kirlilik, polen, toz, evcil hayvan tüyü ve virüslere karşı koruma sağlayan 3'ü 1 arada HEPA NanoProtect, Aktif Karbon ve ön filtre.
2200 Serisi ile uyumlu
Kutu içeriği: 1 filtre
3 yıl kullanım ömrü
Orijinal Philips filtresi
Philips PureProtect Quiet 2200 Serisi hava temizleyicileri için yedek filtreler: AC2210, AC2220, AC2221. Hava temizleyici modelinizi cihazınızın arkasında bulabilirsiniz.
Orijinal filtreler 3 yıl boyunca (2) optimum performans sağlayarak zahmet ve maliyeti azaltır. Temizleyici, filtre ömrünü hesaplar ve değişim gerektiğinde sizi uyarır.
Katlanabilir filtre tasarımımız ambalajdan tasarruf sağlar ve %35 daha az plastik kullanarak karbon ayak izimizi azaltır.
Yorumlar
(1) Filtreden geçen havadan, NaCl aerosol 0,003 um ve 0,3 um ile DIN71460 standardına uygun olarak iUTA enstitüsü tarafından test edilmiştir
(2) Ortalama bir hesaptır. Filtrenin kullanım ömrü hava kalitesine ve kullanıma bağlıdır.
(3) FY2200 katlanabilir olmayan ambalajla karşılaştırıldığında