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Tüm seriler

  • Air purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Cobra, PureProtect Quiet, 2200 series, FY2200
  • Air purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Cobra, PureProtect Quiet, 2200 series, FY2200
  • Air purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Cobra, PureProtect Quiet, 2200 series, FY2200
  • Air purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Cobra, PureProtect Quiet, 2200 series, FY2200
  • Air purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Cobra, PureProtect Quiet, 2200 series, FY2200
  • Air purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Cobra, PureProtect Quiet, 2200 series, FY2200
  • Air purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Cobra, PureProtect Quiet, 2200 series, FY2200
  • Air purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Cobra, PureProtect Quiet, 2200 series, FY2200
  • Air purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Cobra, PureProtect Quiet, 2200 series, FY2200
  • Air purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Cobra, PureProtect Quiet, 2200 series, FY2200
  • Air purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Cobra, PureProtect Quiet, 2200 series, FY2200
  • Air purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Cobra, PureProtect Quiet, 2200 series, FY2200

PureProtect Quiet 2200 SerisiHEPA NanoProtect filtre

FY2200/30

Air Purifier PureProtect 2200 için orijinal filtreler

Hava arıtıcınız için orijinal yedek filtreler: Kirlilik, polen, toz, evcil hayvan tüyü ve virüslere karşı koruma sağlayan 3'ü 1 arada HEPA NanoProtect, Aktif Karbon ve ön filtre.

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PureProtect Quiet 2200 Serisi

PureProtect Quiet 2200 Serisi
Akıllı Hava Temizleyici

AC2220/10

Nano partiküllerin %99,97'sini hızlıca yakalar (1)

Air Purifier PureProtect 2200 için orijinal filtreler

  • 2200 Serisi ile uyumlu

  • Kutu içeriği: 1 filtre

  • 3 yıl kullanım ömrü

  • Orijinal Philips filtresi

Philips PureProtect Quiet 2200 Serisi ile uyumlu

Philips PureProtect Quiet 2200 Serisi ile uyumlu

Philips PureProtect Quiet 2200 Serisi hava temizleyicileri için yedek filtreler: AC2210, AC2220, AC2221. Hava temizleyici modelinizi cihazınızın arkasında bulabilirsiniz.

3 yıllık uzun ömürlü filtre

3 yıllık uzun ömürlü filtre

Orijinal filtreler 3 yıl boyunca (2) optimum performans sağlayarak zahmet ve maliyeti azaltır. Temizleyici, filtre ömrünü hesaplar ve değişim gerektiğinde sizi uyarır.

%30 daha küçük ambalajla sürdürülebilir tasarım

%30 daha küçük ambalajla sürdürülebilir tasarım

Katlanabilir filtre tasarımımız ambalajdan tasarruf sağlar ve %35 daha az plastik kullanarak karbon ayak izimizi azaltır.

Teknik Özellikler

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Yasal Uyarılar

  1. (1) Filtreden geçen havadan, NaCl aerosol 0,003 um ve 0,3 um ile DIN71460 standardına uygun olarak iUTA enstitüsü tarafından test edilmiştir

  2. (2) Ortalama bir hesaptır. Filtrenin kullanım ömrü hava kalitesine ve kullanıma bağlıdır.

  3. (3) FY2200 katlanabilir olmayan ambalajla karşılaştırıldığında