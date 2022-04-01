İlk günkü performans için 3 filtre 1 arada
NanoProtect HEPA, aktif karbon ve ön filtre ile 3 katmanlı filtreleme sayesinde bakteri, polen, toz, PM2.5, evcil hayvan kepeği ve gazlardan korunursunuz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İlk günkü performans için 3 filtre 1 arada
NanoProtect HEPA, aktif karbon ve ön filtre ile 3 katmanlı filtreleme sayesinde bakteri, polen, toz, PM2.5, evcil hayvan kepeği ve gazlardan korunursunuz. Tüm faydaları görün
İlk günkü performans için 3 filtre 1 arada
NanoProtect HEPA, aktif karbon ve ön filtre ile 3 katmanlı filtreleme sayesinde bakteri, polen, toz, PM2.5, evcil hayvan kepeği ve gazlardan korunursunuz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İlk günkü performans için 3 filtre 1 arada
NanoProtect HEPA, aktif karbon ve ön filtre ile 3 katmanlı filtreleme sayesinde bakteri, polen, toz, PM2.5, evcil hayvan kepeği ve gazlardan korunursunuz. Tüm faydaları görün
3'ü 1 arada entegre
Toplam:
Orijinal Philips filtre, cihazın kesintisiz ve sorunsuz çalışmasını sağlayacak mükemmel uyumu yakalamak için cihazla birlikte tasarlanmıştır.
Philips hava filtreleri, fabrikadan çıkarılmadan önce bir dizi zorunlu ve katı inceleme testinden geçer. Bu filtreler ayrıca 7/24 kesintisiz çalışma için zorlu kullanım ömrü ve dayanıklılık testlerine tabi tutulur. Filtrelerimiz, kullanım ömürlerinin sonuna kadar Philips hava temizleyicilerin en iyi şekilde performans göstermesini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. (6)
Silindirik 3'ü 1 arada filtre, cihazınızın ilk günkü filtreleme performansını yakalaması için gerekli olan üç filtre katmanını bir araya getirir.(6) Aktif Karbon, HEPA ve ön filtre; üç filtreyi de aynı anda değiştirdiğinizde daha temiz bir hava soluduğunuzdan emin olmak için kirliliğe yol açan maddeleri, virüsleri, alerjenleri ve bakterileri ortadan kaldıran ideal bir kombinasyondur.
NanoProtect HEPA, aktif karbon ve ön filtre ile 3 katmanlı filtreleme sayesinde bakteri, polen, toz, PM2.5, evcil hayvan kepeği ve gazlardan korunursunuz. NanoProtect HEPA teknolojisi sadece kirliliğe yol açan maddeleri yakalamakla kalmaz, aynı zamanda bu maddeleri çekmek için özel bir elektrostatik yük kullanır ve tıbbi nedenlerle kullanılan HEPA H13 filtresine kıyasla havanın daha hızlı temizlenmesini sağlar. (5)
Solunum yolu virüslerinin de bulunabileceği aerosolleri yakalar. Yapılan bağımsız testlerde havadaki virüsleri ve aerosolleri %99,9 oranında temizlediği belirlenmiştir. Aynı zamanda koronavirüs için de test edilmiştir (8).
Philips 3'ü 1 arada entegre filtre, devamlı koruma sağlar ve 12 ay optimum filtreleme garantisi verir. (1)
Philips cihazınız, ön filtreyi temizleme zamanını ve değiştirme zamanını size bildirir ve bu işlem bir dakikadan kısa sürer. Bu, cihazın bakım işlemlerini kolaylaştırırken her zaman temiz ve sağlıklı havanın tadını çıkarmanızı sağlar.
Optimum filtreleme performansı için ön filtreyi düzenli olarak elektrikli süpürgeyle temizleyin.
CleanHome+ uygulamasıyla istediğiniz zaman ve istediğiniz yerden filtrenin kullanım ömrünü ve durumunu takip edin (2). Filtrenizi değiştirme zamanı geldiğinde uyarı alın ve doğrudan uygulamamız üzerinden kolayca yeni bir tane sipariş edin (3).
Ağırlık ve boyutlar
Tasarım ve kaplama
Değişim
Performans
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