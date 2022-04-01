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    Genuine replacement filter

    3'ü 1 arada entegre

    FY1700/30
    Genel Derecelendirme / 5
    • İlk günkü performans için 3 filtre 1 arada İlk günkü performans için 3 filtre 1 arada İlk günkü performans için 3 filtre 1 arada
      -{discount-value}

      Genuine replacement filter 3'ü 1 arada entegre

      FY1700/30
      Genel Derecelendirme / 5

      İlk günkü performans için 3 filtre 1 arada

      NanoProtect HEPA, aktif karbon ve ön filtre ile 3 katmanlı filtreleme sayesinde bakteri, polen, toz, PM2.5, evcil hayvan kepeği ve gazlardan korunursunuz. Tüm faydaları görün

      Genuine replacement filter 3'ü 1 arada entegre

      İlk günkü performans için 3 filtre 1 arada

      NanoProtect HEPA, aktif karbon ve ön filtre ile 3 katmanlı filtreleme sayesinde bakteri, polen, toz, PM2.5, evcil hayvan kepeği ve gazlardan korunursunuz. Tüm faydaları görün

      İlk günkü performans için 3 filtre 1 arada

      NanoProtect HEPA, aktif karbon ve ön filtre ile 3 katmanlı filtreleme sayesinde bakteri, polen, toz, PM2.5, evcil hayvan kepeği ve gazlardan korunursunuz. Tüm faydaları görün

      Genuine replacement filter 3'ü 1 arada entegre

      İlk günkü performans için 3 filtre 1 arada

      NanoProtect HEPA, aktif karbon ve ön filtre ile 3 katmanlı filtreleme sayesinde bakteri, polen, toz, PM2.5, evcil hayvan kepeği ve gazlardan korunursunuz. Tüm faydaları görün

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        Genuine replacement filter

        Genuine replacement filter

        3'ü 1 arada entegre

        - {discount-value}

        Toplam:

        İlk günkü performans için 3 filtre 1 arada

        Mükemmel uyum sağlayan orijinal Philips filtresi

        • 12 ay kullanım ömrü
        • HEPA+Aktif Karbon+Ön Filtre
        • 0,003 um boyutundaki parçacıkların %99,97'sini filtreler
        • Gazları ve kokuları filtreler
        Kesintisiz yüksek performans için mükemmel uyum

        Kesintisiz yüksek performans için mükemmel uyum

        Orijinal Philips filtre, cihazın kesintisiz ve sorunsuz çalışmasını sağlayacak mükemmel uyumu yakalamak için cihazla birlikte tasarlanmıştır.

        Philips filtreler, cihazınızın etkili bir şekilde çalışmasını sağlar

        Philips filtreler, cihazınızın etkili bir şekilde çalışmasını sağlar

        Philips hava filtreleri, fabrikadan çıkarılmadan önce bir dizi zorunlu ve katı inceleme testinden geçer. Bu filtreler ayrıca 7/24 kesintisiz çalışma için zorlu kullanım ömrü ve dayanıklılık testlerine tabi tutulur. Filtrelerimiz, kullanım ömürlerinin sonuna kadar Philips hava temizleyicilerin en iyi şekilde performans göstermesini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. (6)

        Kullanım kolaylığı ve üstün performans için 3 filtre 1 arada

        Kullanım kolaylığı ve üstün performans için 3 filtre 1 arada

        Silindirik 3'ü 1 arada filtre, cihazınızın ilk günkü filtreleme performansını yakalaması için gerekli olan üç filtre katmanını bir araya getirir.(6) Aktif Karbon, HEPA ve ön filtre; üç filtreyi de aynı anda değiştirdiğinizde daha temiz bir hava soluduğunuzdan emin olmak için kirliliğe yol açan maddeleri, virüsleri, alerjenleri ve bakterileri ortadan kaldıran ideal bir kombinasyondur.

        NanoProtect Pro HEPA filtre, H13 filtresinden (4) daha hızlı temizlik sağlar

        NanoProtect Pro HEPA filtre, H13 filtresinden (4) daha hızlı temizlik sağlar

        NanoProtect HEPA, aktif karbon ve ön filtre ile 3 katmanlı filtreleme sayesinde bakteri, polen, toz, PM2.5, evcil hayvan kepeği ve gazlardan korunursunuz. NanoProtect HEPA teknolojisi sadece kirliliğe yol açan maddeleri yakalamakla kalmaz, aynı zamanda bu maddeleri çekmek için özel bir elektrostatik yük kullanır ve tıbbi nedenlerle kullanılan HEPA H13 filtresine kıyasla havanın daha hızlı temizlenmesini sağlar. (5)

        Havadaki virüsleri ve aerosolleri %99,9 oranında temizler (7)

        Havadaki virüsleri ve aerosolleri %99,9 oranında temizler (7)

        Solunum yolu virüslerinin de bulunabileceği aerosolleri yakalar. Yapılan bağımsız testlerde havadaki virüsleri ve aerosolleri %99,9 oranında temizlediği belirlenmiştir. Aynı zamanda koronavirüs için de test edilmiştir (8).

        12 ay kullanım ömrü

        12 ay kullanım ömrü

        Philips 3'ü 1 arada entegre filtre, devamlı koruma sağlar ve 12 ay optimum filtreleme garantisi verir. (1)

        Cihazınızdaki Akıllı filtre durum göstergesini izleyin

        Cihazınızdaki Akıllı filtre durum göstergesini izleyin

        Philips cihazınız, ön filtreyi temizleme zamanını ve değiştirme zamanını size bildirir ve bu işlem bir dakikadan kısa sürer. Bu, cihazın bakım işlemlerini kolaylaştırırken her zaman temiz ve sağlıklı havanın tadını çıkarmanızı sağlar.

        Ön filtreyi düzenli olarak temizleyin

        Ön filtreyi düzenli olarak temizleyin

        Optimum filtreleme performansı için ön filtreyi düzenli olarak elektrikli süpürgeyle temizleyin.

        Cihaza bağlanın ve filtre kullanım ömrünü takip edin

        Cihaza bağlanın ve filtre kullanım ömrünü takip edin

        CleanHome+ uygulamasıyla istediğiniz zaman ve istediğiniz yerden filtrenin kullanım ömrünü ve durumunu takip edin (2). Filtrenizi değiştirme zamanı geldiğinde uyarı alın ve doğrudan uygulamamız üzerinden kolayca yeni bir tane sipariş edin (3).

        Teknik Özellikler

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün ağırlığı
          ,7  kg
          Ambalajın boyutları (UxGxY)
          220*220*247  mm
          Ürünün boyutları (UxGxY)
          212*135*237
          Ambalajla birlikte ağırlık
          ,89  kg

        • Tasarım ve kaplama

          Renkler
          Beyaz, siyah

        • Değişim

          Entegre filtre
          Evet
          Philips hava temizleyiciler için
          • AC1711
          • AC1715

        • Performans

          Kokuyu filtreler
          Evet
          TVOC'yi filtreler
          Evet
          Parçacık filtreleme
          0,003 mikron boyutunda %99,97
          Alerjen filtreleme
          %99,99
          Virüs ve aerosol filtreleme
          &lt;%99,9
          Filtre
          Entegre HEPA, Aktif karbon ve ön filtre

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            Yorumlar

            • (1) Önerilen kullanım ömrü, Philips kullanıcılarının ortalama kullanım süresi ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) kentsel alanlardaki dış ortam hava kirliliği seviyesi verilerine göre hesaplanır. Gerçek kullanım ömrü, kullanım ortamlarından ve frekanslardan etkilenir.
            • (2) Yalnızca bağlantı özelliği olan belirli modeller için geçerlidir
            • (3) Yalnızca Philips mağazasının bulunduğu ülkelerde geçerlidir
            • (4) NanoProtect HEPA filtre malzemesi, HEPA H13 filtre malzemesine kıyasla daha düşük hava akışı direnci sağlar. NanoProtect filtreye sahip Philips hava temizleyici, aynı boyuttaki onaylı HEPA H13 filtresine sahip cihazlara göre daha yüksek bir temiz Hava Dağıtım Oranı (CADR) sunar
            • (5) Filtreden geçen hava, DIN71460-1 uyarınca iUTA tarafından NaCl aerosol ile test edilmiştir.
            • (6) AC1711 veya 1715 Philips hava temizleyiciyle kullanılan filtreye bağlıdır
            • (7) Airmid Healthgroup Ltd. şirketinde gerçekleştirilen Mikrobiyal Azalma Oranı Testi, hava kaynaklı influenza A (H1N1) ile kontamine olmuş 28,5 m³'lük bir test odasında gerçekleştirilmiştir.
            • (8) Harici laboratuvarda, kuş koronavirüsü (IBV) aerosolleriyle kontamine olmuş bir test odasında Philips HEPA NanoProtect filtreyle Mikrobiyal Azalma Oranı Testi.
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