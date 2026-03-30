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Tüm seriler

  • 1000 Serisi hava temizleyiciler için orijinal filtre
  • 1000 Serisi hava temizleyiciler için orijinal filtre
  • 1000 Serisi hava temizleyiciler için orijinal filtre
  • 1000 Serisi hava temizleyiciler için orijinal filtre
  • 1000 Serisi hava temizleyiciler için orijinal filtre
  • 1000 Serisi hava temizleyiciler için orijinal filtre
  • 1000 Serisi hava temizleyiciler için orijinal filtre
  • 1000 Serisi hava temizleyiciler için orijinal filtre
  • 1000 Serisi hava temizleyiciler için orijinal filtre
  • 1000 Serisi hava temizleyiciler için orijinal filtre

Hava Arıtıcı 1000 SerisiHEPA NanoProtect ve Aktif Karbon filtre

FY1700/30

1000 Serisi hava temizleyiciler için orijinal filtre
Hava temizleyiciniz için orijinal yedek filtre: kirlilik, polen, toz, evcil hayvan alerjenleri ve virüslere karşı koruma için 3'ü 1 arada HEPA NanoProtect, Aktif Karbon ve ön filtre.
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1000 Serisi

1000 Serisi
Orta Boyutta Odalar İçin Hava Temizleyici

AC1711/10

Nano partiküllerin %99,9'unu hızlıca yakalar (1)

1000 Serisi hava temizleyiciler için orijinal filtre

  • 1000 Serisi ile uyumlu

  • Kutu içeriği: 1 filtre

  • 1 yıl kullanım ömrü

  • Orijinal Philips filtresi

1000 Serisi ile uyumlu

1000 Serisi ile uyumlu

Philips 1000 Serisi AC1711 ve AC1715 hava temizleyiciler için yedek filtreler. Hava temizleyicinizin modelini cihazın altında bulabilirsiniz.

1 yıla kadar dayanan, uzun ömürlü filtreler

1 yıla kadar dayanan, uzun ömürlü filtreler

1 yıla kadar optimum filtre performansı sunan filtreler (2), değiştirme zahmetini ve maliyetini azaltır. Optimum filtre performansı için ön filtreyi düzenli olarak değiştirin.

En iyi performans için orijinal Philips filtre

En iyi performans için orijinal Philips filtre

Orijinal Philips filtreler, cihazınıza mükemmel uyum sağlayan bir tasarıma sahiptir. Optimum performans için her zaman Philips filtre kullanın.

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. (1) Filtreden geçen havadan, NaCl aerosol 0,003 um ve 0,3 um ile DIN71460 standardına uygun olarak iUTA enstitüsü tarafından test edilmiştir

  2. (2) Ortalama bir hesaptır. Filtrenin kullanım ömrü hava kalitesine ve kullanıma bağlıdır.