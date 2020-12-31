Parçacıkların %99,97'sini yakalar

Philips NanoProtect HEPA 3 Serisi filtre, yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir. Havadaki alerjenler, zararlı parçacıklar, bakteriler* ve virüsler* gibi 0,3 mikron boyutuna kadarki parçacıkların %99,97'sini yakalar. Sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahip birinci sınıf filtre tüm hava akışının filtreden geçmesini sağlar ve üstün hava temizleme etkisi sunar.