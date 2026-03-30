ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • 2'si 1 Arada 1000i ve 2000i Serisi için orijinal filtre
  • 2'si 1 Arada 1000i ve 2000i Serisi için orijinal filtre
  • 2'si 1 Arada 1000i ve 2000i Serisi için orijinal filtre
  • 2'si 1 Arada 1000i ve 2000i Serisi için orijinal filtre
  • 2'si 1 Arada 1000i ve 2000i Serisi için orijinal filtre
  • 2'si 1 Arada 1000i ve 2000i Serisi için orijinal filtre
  • 2'si 1 Arada 1000i ve 2000i Serisi için orijinal filtre
  • 2'si 1 Arada 1000i ve 2000i Serisi için orijinal filtre

Üretimden kaldırıldı

2'si 1 arada Arıtıcı 1000i & 2000iHEPA NanoProtect filtresi

FY1410/30

2'si 1 Arada 1000i ve 2000i Serisi için orijinal filtre
2'si 1 arada hava temizleyiciniz için orijinal yedek filtreler: kirleticilere, virüslere, alerjenlere ve bakterilere karşı koruma için HEPA NanoProtect filtre
Tüm avantajları görüntüleyin

Nano partiküllerin %99,97'sini hızlıca yakalar (1)

2'si 1 Arada 1000i ve 2000i Serisi için orijinal filtre

  • 1000i ve 2000i Serisi ile uyumlu

  • Kutu içeriği: 1 filtre

  • 2 yıl kullanım ömrü

  • Orijinal Philips filtresi

Philips 1000i ve 2000i Serisi ile uyumludur

Philips 1000i ve 2000i Serisi ile uyumludur

Philips 1000i ve 2000i Serisi 2'si 1 arada hava temizleyici ve nemlendirici için yedek filtreler: AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729. Hava temizleyicinizin modelini cihazın altında bulabilirsiniz.

2 yıla kadar dayanan, uzun ömürlü filtreler

2 yıla kadar dayanan, uzun ömürlü filtreler

Filtreler, 2 yıla kadar optimum filtre performansı sunarak (2) değiştirme zahmetini ve maliyetini azaltır.

En iyi performans için orijinal Philips filtre

En iyi performans için orijinal Philips filtre

Orijinal Philips filtreler, cihazınıza mükemmel uyum sağlayan bir tasarıma sahiptir. Optimum performans için her zaman Philips filtre kullanın.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Feragatnameler

  1. (1) Filtreden geçen havadan, NaCl aerosol 0,003 um ve 0,3 um ile DIN71460 standardına uygun olarak iUTA enstitüsü tarafından test edilmiştir

  2. (2) Ortalama bir hesaptır. Filtrenin kullanım ömrü hava kalitesine ve kullanıma bağlıdır.