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    Nano Koruma Filtresi

    FY1410/30
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Akıllı hava temizleme Akıllı hava temizleme Akıllı hava temizleme
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      Nano Koruma Filtresi

      FY1410/30
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Akıllı hava temizleme

      NanoProtect HEPA 3 Serisi filtre; yaygın alerjenler, toz, kir, bakteri ve bazı virüsler dahil 0,3 µm boyutundaki parçacıkları %99,97 oranında yakalar. 24 aylık kullanım ömrü sayesinde uzun süreli performans sergiler. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Nano Koruma Filtresi

      Akıllı hava temizleme

      NanoProtect HEPA 3 Serisi filtre; yaygın alerjenler, toz, kir, bakteri ve bazı virüsler dahil 0,3 µm boyutundaki parçacıkları %99,97 oranında yakalar. 24 aylık kullanım ömrü sayesinde uzun süreli performans sergiler. Tüm faydaları görün

      Akıllı hava temizleme

      NanoProtect HEPA 3 Serisi filtre; yaygın alerjenler, toz, kir, bakteri ve bazı virüsler dahil 0,3 µm boyutundaki parçacıkları %99,97 oranında yakalar. 24 aylık kullanım ömrü sayesinde uzun süreli performans sergiler. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Nano Koruma Filtresi

      Akıllı hava temizleme

      NanoProtect HEPA 3 Serisi filtre; yaygın alerjenler, toz, kir, bakteri ve bazı virüsler dahil 0,3 µm boyutundaki parçacıkları %99,97 oranında yakalar. 24 aylık kullanım ömrü sayesinde uzun süreli performans sergiler. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        Nano Koruma Filtresi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Akıllı hava temizleme

        Parçacıkların %99,97'sini yakalar

        • Parçacıkların %99,97'sini yakalar
        24 aya kadar kullanım ömrü

        24 aya kadar kullanım ömrü

        Philips NanoProtect HEPA 3 Serisi filtrenin 111 optimize edilmiş kıvrımı bulunur. Bu, yaklaşık olarak 1,6 m2 katlanmamış alanı kapsar ve 24 aya kadar uzun bir kullanım ömrü anlamına gelir.

        Parçacıkların %99,97'sini yakalar

        Parçacıkların %99,97'sini yakalar

        Philips NanoProtect HEPA 3 Serisi filtre, yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir. Havadaki alerjenler, zararlı parçacıklar, bakteriler* ve virüsler* gibi 0,3 mikron boyutuna kadarki parçacıkların %99,97'sini yakalar. Sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahip birinci sınıf filtre tüm hava akışının filtreden geçmesini sağlar ve üstün hava temizleme etkisi sunar.

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          Üretildiği ülke:
          Çin

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