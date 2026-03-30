2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
FY1410/30
1000i ve 2000i Serisi ile uyumlu
Kutu içeriği: 1 filtre
2 yıl kullanım ömrü
Orijinal Philips filtresi
Philips 1000i ve 2000i Serisi 2'si 1 arada hava temizleyici ve nemlendirici için yedek filtreler: AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729. Hava temizleyicinizin modelini cihazın altında bulabilirsiniz.
Filtreler, 2 yıla kadar optimum filtre performansı sunarak (2) değiştirme zahmetini ve maliyetini azaltır.
Orijinal Philips filtreler, cihazınıza mükemmel uyum sağlayan bir tasarıma sahiptir. Optimum performans için her zaman Philips filtre kullanın.
Yorumlar
(1) Filtreden geçen havadan, NaCl aerosol 0,003 um ve 0,3 um ile DIN71460 standardına uygun olarak iUTA enstitüsü tarafından test edilmiştir
(2) Ortalama bir hesaptır. Filtrenin kullanım ömrü hava kalitesine ve kullanıma bağlıdır.