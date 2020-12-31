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Akıllı hava temizleme
NanoProtect HEPA 3 Serisi filtre; yaygın alerjenler, toz, kir, bakteri ve bazı virüsler dahil 0,3 µm boyutundaki parçacıkları %99,97 oranında yakalar. 24 aylık kullanım ömrü sayesinde uzun süreli performans sergiler. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Akıllı hava temizleme
NanoProtect HEPA 3 Serisi filtre; yaygın alerjenler, toz, kir, bakteri ve bazı virüsler dahil 0,3 µm boyutundaki parçacıkları %99,97 oranında yakalar. 24 aylık kullanım ömrü sayesinde uzun süreli performans sergiler. Tüm faydaları görün
Akıllı hava temizleme
NanoProtect HEPA 3 Serisi filtre; yaygın alerjenler, toz, kir, bakteri ve bazı virüsler dahil 0,3 µm boyutundaki parçacıkları %99,97 oranında yakalar. 24 aylık kullanım ömrü sayesinde uzun süreli performans sergiler. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Akıllı hava temizleme
NanoProtect HEPA 3 Serisi filtre; yaygın alerjenler, toz, kir, bakteri ve bazı virüsler dahil 0,3 µm boyutundaki parçacıkları %99,97 oranında yakalar. 24 aylık kullanım ömrü sayesinde uzun süreli performans sergiler. Tüm faydaları görün