2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
FM04FD180B/00
Kullanımı kolay, tak ve kullan özelliği!
Kolay, kullanıcı dostu, tak ve kullan özellikli cihaz. Renkli Philips USB flash sürücünün STAR modeli; günlük dosya, fotoğraf ve müzik depolama ve paylaşma işlemlerinizi uygun fiyata ve kolayca yapabilmenize olanak sağlar.
4 GB
Star Modeli 2.0
Yüksek veri aktarım hızı, büyük multimedya dosyalarını bilgisayarınızın sabit diskine kaydederken veya sabit diskinden kopyalarken ortaya çıkan rahatsızlık verici bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltır.
Kapağınızı kaybetmeyin! Koruyucu kapak ürün tasarımına entegre olduğundan, USB stick'ten ayrılmaz. Kullanmak için yapmanız gereken sadece, kapağı arkaya doğru çevirmek ve stick'i takmak.
Ambalaj üzerindeki işaretler ve delikler, paketi en iyi şekilde açmanız ve ürüne sorunsuz ulaşmanız için size yol gösterir.