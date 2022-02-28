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        Üretimden kaldırıldı

        USB Flash Sürücü

        FM04FD180B/00

        Kullanımı kolay, tak ve kullan özelliği!

        Kolay, kullanıcı dostu, tak ve kullan özellikli cihaz. Renkli Philips USB flash sürücünün STAR modeli; günlük dosya, fotoğraf ve müzik depolama ve paylaşma işlemlerinizi uygun fiyata ve kolayca yapabilmenize olanak sağlar.

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        Kullanımı kolay, tak ve kullan özelliği!

        • 4 GB

        • Star Modeli 2.0

        Yüksek hızlı USB 2.0 ile hızlı veri aktarımı

        Yüksek veri aktarım hızı, büyük multimedya dosyalarını bilgisayarınızın sabit diskine kaydederken veya sabit diskinden kopyalarken ortaya çıkan rahatsızlık verici bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltır.

        Rahatlığınız için koruyucu kapak

        Kapağınızı kaybetmeyin! Koruyucu kapak ürün tasarımına entegre olduğundan, USB stick'ten ayrılmaz. Kullanmak için yapmanız gereken sadece, kapağı arkaya doğru çevirmek ve stick'i takmak.

        Kolay açılma ve kullanıcı dostu ambalaj

        Ambalaj üzerindeki işaretler ve delikler, paketi en iyi şekilde açmanız ve ürüne sorunsuz ulaşmanız için size yol gösterir.

        Teknik Özellikler

        Kılavuzlar ve Belgeler

        Yerelleştirilmiş reklam kitapçığı

        • PDF dosya, 145.7 kB
        • 24 August 2026

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