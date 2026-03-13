ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

EasyLife Torbasız elektrikli süpürge

Üretimden kaldırıldı

Destek

EasyLifeTorbasız elektrikli süpürge

FC8146/01

EasyLife Torbasız elektrikli süpürge

Üretimden kaldırıldı

Mağazaya git

Oturum açın veya bir hesap oluşturun

Ürününüzü kaydettirin

Kılavuzlara, özel desteğe ve daha fazlasına anında erişebilirsiniz. Ayrıca hızlı ve kolaydır.

Şimdi kayıt olun

Kılavuzlar ve Belgeler

User Manual Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner

  • PDF dosya, 33 MB
  • 13 March 2026

Philips EasyLife elektrikli süpürge, normal elektrikli süpürgelere göre daha az enerji tüketerek daha iyi temizlik sonuçları sunması için tasarlanmıştır. Ayrıca, tek bir düğmeye basarak elinizi kirletmeden kovayı kolayca boşaltabilirsiniz.

  • PDF dosya
  • 25 June 2026

Sıkça Sorulan Sorular

Sorun giderme