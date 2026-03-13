2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Destek
FC8146/01
Üretimden kaldırıldı
User Manual Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
Philips EasyLife elektrikli süpürge, normal elektrikli süpürgelere göre daha az enerji tüketerek daha iyi temizlik sonuçları sunması için tasarlanmıştır. Ayrıca, tek bir düğmeye basarak elinizi kirletmeden kovayı kolayca boşaltabilirsiniz.
Philips Elektrikli Süpürgemin aksesuarları diğer modellerle uyumlu mu?
Philips elektrik süpürgemin toz bölmesini ne zaman boşaltmalıyım?
Philips Elektrikli Süpürgemin model/seri numarası nerede?
Philips EasyLife cihazımın filtresini ne zaman değiştirmeliyim?
Toz haznesini nasıl temizlerim?
Philips EasyLife elektrik süpürgemin filtrelerini nasıl/ne zaman temizlerim?
Philips Elektrikli Süpürge filtresi nasıl temizlenir?