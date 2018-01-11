2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
FC8146/01
%20'ye varan oranda enerji tasarrufu*
Philips EasyLife elektrikli süpürge, normal elektrikli süpürgelere göre daha az enerji tüketerek daha iyi temizlik sonuçları sunması için tasarlanmıştır. Ayrıca, tek bir düğmeye basarak elinizi kirletmeden kovayı kolayca boşaltabilirsiniz.
1400 W
Parke
1400 Watt'lık verimli motor, 300 Watt'lık maksimum emiş gücü vererek, daha az enerji tüketimiyle aynı temizlik sonuçlarını almanızı sağlar.
Kovanın boşaltılması gerektiğinde gösterge ışığı yanar. Kova ve filtrenin boşaltılıp temizlenmesi, en iyi temizlik sonuçlarını almaya devam etmenizi sağlar.
Tutma yeri sayesinde toz bölmesini kolayca çıkarıp çöp kovasına boşaltabilirsiniz.
3.8
5 üzerinden
9
İncelemeler
smengul
11/01/2018
Türkiye
küçük canavar
Kullanım kolaylığı ve performans açısından beklentilerimizin üstünde bir ürün.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme EasyLife FC8146/01 Torbasız elektrikli süpürge için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme EasyLife FC8146/01 Torbasız elektrikli süpürge için yapılmıştır
Biologpolis
26/09/2017
Türkiye
Güzel ve etkili
Üründen gayet memnun kaldım ancak hepa filtresi yikanabilir olmadığından senede bir değişmesi gerekiyor buda ekstra bir külfet olduğundan dolayı değişmezseniz de çekim gücü düşüyor ben aldım hala eski filtre ile kullanıyorum değişeceğim ancak biraz daha bekliyorum ürünün çok kaliteli bir çekim gücü var ayrıca toz torbasız olması bir avantaj tabi ki toz bölmesi doluluk gostergesi de gayet kullanışlı
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme EasyLife FC8146/02 Bagless vacuum cleaner için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme EasyLife FC8146/02 Bagless vacuum cleaner için yapılmıştır
pınar87
09/12/2013
Türkiye
harika bir ürün
7 aydır kullanıyorum ve çok memnunum.çekim gücü harika.sesi çok az.haznesini temizlemek çok kolay.makinenin ağır olması kullanım performansını çok etkiler ama bu ürün gayet hafif kullanımı kolay.herkese tavsiye ederim
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme EasyLife FC8146/01 Torbasız elektrikli süpürge için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme EasyLife FC8146/01 Torbasız elektrikli süpürge için yapılmıştır
2000 Watt'lık elektrikli süpürgeye oranla; Philips'in kendi ölçümü, 2010.