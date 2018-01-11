Üründen gayet memnun kaldım ancak hepa filtresi yikanabilir olmadığından senede bir değişmesi gerekiyor buda ekstra bir külfet olduğundan dolayı değişmezseniz de çekim gücü düşüyor ben aldım hala eski filtre ile kullanıyorum değişeceğim ancak biraz daha bekliyorum ürünün çok kaliteli bir çekim gücü var ayrıca toz torbasız olması bir avantaj tabi ki toz bölmesi doluluk gostergesi de gayet kullanışlı