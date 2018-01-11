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  • Standard Product Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Product Detail Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Alternative Product Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product Lifestyle Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
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  • Product in Use Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Emotional Benefit Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Packaging photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Standard Product Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Product Detail Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Alternative Product Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product Lifestyle Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Product in Use Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Emotional Benefit Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Packaging photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner

Üretimden kaldırıldı

EasyLifeTorbasız elektrikli süpürge

FC8146/01

3.8

| (9) İncelemeler

%20'ye varan oranda enerji tasarrufu*

Philips EasyLife elektrikli süpürge, normal elektrikli süpürgelere göre daha az enerji tüketerek daha iyi temizlik sonuçları sunması için tasarlanmıştır. Ayrıca, tek bir düğmeye basarak elinizi kirletmeden kovayı kolayca boşaltabilirsiniz.

Tüm avantajları görüntüleyin

Çevre dostu sonuçlar için elektrikli süpürge

%20'ye varan oranda enerji tasarrufu*

  • 1400 W

  • Parke

Maks. 300 Watt emiş gücü üreten 1400 Watt motor

Maks. 300 Watt emiş gücü üreten 1400 Watt motor

1400 Watt'lık verimli motor, 300 Watt'lık maksimum emiş gücü vererek, daha az enerji tüketimiyle aynı temizlik sonuçlarını almanızı sağlar.

Kovanın boşaltılması için uyarı veren gösterge ışığı

Kovanın boşaltılması için uyarı veren gösterge ışığı

Kovanın boşaltılması gerektiğinde gösterge ışığı yanar. Kova ve filtrenin boşaltılıp temizlenmesi, en iyi temizlik sonuçlarını almaya devam etmenizi sağlar.

Toz bölmesini kolayca boşaltmak için tutma yeri

Tutma yeri sayesinde toz bölmesini kolayca çıkarıp çöp kovasına boşaltabilirsiniz.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

3.8

5 üzerinden

9

İncelemeler

3
2

11/01/2018

Türkiye

Türkiye

küçük canavar

Kullanım kolaylığı ve performans açısından beklentilerimizin üstünde bir ürün.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme EasyLife FC8146/01 Torbasız elektrikli süpürge için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme EasyLife FC8146/01 Torbasız elektrikli süpürge için yapılmıştır

26/09/2017

Türkiye

Türkiye

Güzel ve etkili

Üründen gayet memnun kaldım ancak hepa filtresi yikanabilir olmadığından senede bir değişmesi gerekiyor buda ekstra bir külfet olduğundan dolayı değişmezseniz de çekim gücü düşüyor ben aldım hala eski filtre ile kullanıyorum değişeceğim ancak biraz daha bekliyorum ürünün çok kaliteli bir çekim gücü var ayrıca toz torbasız olması bir avantaj tabi ki toz bölmesi doluluk gostergesi de gayet kullanışlı

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme EasyLife FC8146/02 Bagless vacuum cleaner için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme EasyLife FC8146/02 Bagless vacuum cleaner için yapılmıştır

09/12/2013

Türkiye

Türkiye

harika bir ürün

7 aydır kullanıyorum ve çok memnunum.çekim gücü harika.sesi çok az.haznesini temizlemek çok kolay.makinenin ağır olması kullanım performansını çok etkiler ama bu ürün gayet hafif kullanımı kolay.herkese tavsiye ederim

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme EasyLife FC8146/01 Torbasız elektrikli süpürge için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme EasyLife FC8146/01 Torbasız elektrikli süpürge için yapılmıştır

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Yasal Uyarılar

  1. 2000 Watt'lık elektrikli süpürgeye oranla; Philips'in kendi ölçümü, 2010.