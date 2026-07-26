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FC8093/01
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Uzatma hortumu, yumuşak fırça ve uzun aralık temizleme başlığı içeren kapsamlı aksesuar kiti arabanızı temizlemenize yardımcı olur. SpeedPro (Aqua), SpeedPro Max (Aqua), 5000 Serisi (Aqua), 7000, 8000 Serisi (Aqua) ve AquaTrio Kablosuz 9000 Serisi ile uyumludur
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