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    • Lezzetli, sıcak ve soğuk 12 farklı kahve çeşidinin tadını çıkarmanın en kolay yolu! Lezzetli, sıcak ve soğuk 12 farklı kahve çeşidinin tadını çıkarmanın en kolay yolu! Lezzetli, sıcak ve soğuk 12 farklı kahve çeşidinin tadını çıkarmanın en kolay yolu!
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      4400 Serisi Tam otomatik espresso makinesi

      EP4441/50

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Lezzetli, sıcak ve soğuk 12 farklı kahve çeşidinin tadını çıkarmanın en kolay yolu!

      LatteGo 4400'deki 12 lezzetli kahve tarifinden birini seçin. Sütlü latte'lerden ferahlatıcı buzlu kahvelere kadar her içecek mükemmel aroma ve krema ile ideal sıcaklıkta hazırlanır. LatteGo, ipeksi pürüzsüzlükte köpük oluşturur ve kolay temizlenir.

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      4400 Serisi Tam otomatik espresso makinesi

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      Bu ürün
      4400 Serisi
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      4400 Serisi

      Tam otomatik espresso makinesi

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      Lezzetli, sıcak ve soğuk 12 farklı kahve çeşidinin tadını çıkarmanın en kolay yolu!

      LatteGo, en hızlı temizlenen süt sistemi*

      • 12 farklı kahve çeşidi
      • LatteGo
      • Siyah
      12 sıcak ve soğuk içecek parmaklarınızın ucunda

      12 sıcak ve soğuk içecek parmaklarınızın ucunda

      Espresso, latte ve cappuccino gibi içinizi ısıtan içeceklerden ferahlatan soğuk kahvelere kadar 12 çeşit içeceğin tadını çıkarın. Kahve hazırlama sistemimizi, soğuk kahvelerin bile sıcak kahvelerle aynı lezzete sahip olmasını sağlayacak şekilde ürettik

      LatteGo süt sistemi sayesinde ipeksi pürüzsüzlükte süt köpüğü elde edin

      LatteGo süt sistemi sayesinde ipeksi pürüzsüzlükte süt köpüğü elde edin

      Güçlü siklonik köpürtme teknolojimiz, bitki bazlı süt alternatifleriyle bile tek bir düğmeye dokunarak ipeksi pürüzsüzlükte süt köpüğü elde etmenizi sağlar.

      QuickStart ile beklemeden daha hızlı kahve hazırlayın

      QuickStart ile beklemeden daha hızlı kahve hazırlayın

      Artık makinenizin ısınmasını beklemenize gerek yok. QuickStart işlevimiz makinenizi çalıştırır çalıştırmaz kahve hazırlamanızı sağlar. Makineniz, seçilen tarife göre ısıtılır.

      %100 seramik öğütücüler sayesinde daha belirgin aroma

      %100 seramik öğütücüler sayesinde daha belirgin aroma

      Dayanıklı seramik öğütücümüzle kahve çekirdeklerinizin tüm aromasını ortaya çıkarın. Dayanıklı seramik öğütücüler; ince tozdan kalın parçacıklara kadar 12 farklı șekilde ayarlanabilir.

      Her fincanda mükemmel sıcaklık, aroma ve krema

      Her fincanda mükemmel sıcaklık, aroma ve krema

      Aroma Extract sistemimiz, su sıcaklığını 90°C ile 98°C arasında tutarken su akış hızını düzenleyerek sıcaklık ile aroma arasında ideal dengeyi yakalar.

      AquaClean sayesinde kireç temizlemeye gerek kalmadan 5000 fincana kadar*** kahve hazırlayın

      AquaClean sayesinde kireç temizlemeye gerek kalmadan 5000 fincana kadar*** kahve hazırlayın

      AquaClean, suyu arıtarak kahvenizin kalitesini artırmak için tasarlanmış patentli su filtremizdir. Kahve makinenizin su devresinde kireç oluşumunu da engeller. Filtreyi düzenli olarak değiştirerek kireç sorunu olmadan 5000** fincana kadar kahve hazırlayın.

      Eco Ayarlarıyla su ve enerji kullanımından tasarruf edin

      Eco Ayarlarıyla su ve enerji kullanımından tasarruf edin

      Kahve kalitesinden ödün vermeden su ve enerji tüketimini azaltmak için beş Eco ayarından birini kullanın. 4400 serimiz, ana ışıkları ve fincan ışıklarını varsayılan süreden daha erken kısmanıza, durularken daha az su kullanmanıza, bekleme moduna daha hızlı geçmenize veya parlaklığı kısmanıza olanak tanır.

      Uygulamamızdan ilham ve destek alın

      Uygulamamızdan ilham ve destek alın

      HomeID uygulamamızdan makinenizle ilgili tüm bilgileri öğrenin ve yeni, kafe tarzı ve birbirinden lezzetli kahve tariflerini keşfedin.

      LatteGo süt sistemini 10 saniyeden kısa sürede temizleyebilirsiniz

      LatteGo süt sistemini 10 saniyeden kısa sürede temizleyebilirsiniz

      LatteGo süt sistemimiz, sadece 2 parçadan oluşan borusuz tasarımıyla 10 saniyeden kısa bir sürede musluk altında veya bulaşık makinesinde temizlenebilir.

      SilentBrew teknolojisi ile %40 daha sessiz**

      SilentBrew teknolojisi ile %40 daha sessiz**

      Patentli SilentBrew teknolojimiz ile aromatik kahvelerinizi hazırlarken sessizliğin tadını çıkarın. Yeni makinelerimiz, ses koruması ve sessiz öğütme özelliğiyle önceki modellere göre %40 daha sessiz çalışır ve Quiet Mark sertifikalıdır.

      Sezgisel ekranda içecekleri seçin, kişiselleştirin ve kaydedin

      Sezgisel ekranda içecekleri seçin, kişiselleştirin ve kaydedin

      Kullanımı kolay sezgisel ekranımızdan tarif seçebilir, sertliği, kahve boyutunu ve süt hacmini ayarlayabilirsiniz. Tercihlerinizi kaydetmek mi istiyorsunuz? İçeceğinizi iki kullanıcı profilinden birine kaydedebilirsiniz.

      Teknik Özellikler

      • Menşei

        Tasarlandığı yer:
        İtalya
        Üretildiği yer:
        Romanya

      • Özelleştirme

        Aroma sertliği ayarları
        5
        Kahve ve süt miktarı
        Ayarlanabilir
        Öğütücü ayarları
        12
        Demleme öncesi aroma kontrolü
        Evet
        Sıcaklık ayarları
        3
        Ekstra Shot
        Hayır
        Kullanıcı Profilleri
        2'den fazla konuk

      • Çeşitlilik

        İçecekler
        • Espresso
        • Kahve
        • Cappuccino
        • Latte macchiato
        • Soğuk kahve
        • Sıcak su
        • Americano
        • Caffé crema
        • Caffè latte
        • Ristretto
        • Café au lait
        • Soğuk americano
        • Soğuk espresso
        • Köpürtülmüş süt
        Toz kahve seçeneği
        Evet
        Çift fincan
        Evet
        Sütlü çift fincan
        Hayır

      • Aksesuarlar

        Dahil
        • Ölçme kaşığı
        • Su sertliği çubuk testi
        • AquaClean filtre
        • Yağ tüpü
        • LatteGo saklama kapağı

      • Teknik özellikler

        Kablo uzunluğu
        120 cm
        Gerilim
        230 V
        Frekans
        50 Hz
        Süt karafı kapasitesi
        0,26 l
        Su haznesi kapasitesi
        1,8 l
        Ürün ağırlığı
        8 kg
        Kahve çekirdeği kapasitesi
        275 g
        Atık haznesi
        Önden erişim
        Su haznesi
        Önden erişim
        Filtre uyumluluğu
        AquaClean
        Pompa basıncı
        15 Bar
        Renk ve Kaplama
        Siyah, Parlak siyah
        Ürün boyutları
        246x371x433 mm
        Kahve atık haznesi
        12 porsiyon

      • Genel özellikler

        Ayarlanabilir ağız yüksekliği
        85-145 mm
        Süt çözümü
        LatteGo
        Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar
        • Damlama tepsisi
        • LatteGo
        Temizleme ve kullanım kolaylığı
        AquaClean filtresi ile uyumlu
        Kullanıcı arayüzü
        TFT
        Öğütücü malzemesi
        Seramik

      • Servis

        2 yıl garanti
        Evet

      • Sürdürülebilirlik

        ECO ayarı
        Evet
        Enerji etiketi
        A sınıfı
        Kahve hazırlama güç tüketimi
        1500 W
        Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi
        > %95

      • Diğer özellikler

        Aroma sızdırmazlığı
        Evet
        Çıkarılabilir demleme grubu
        Evet
        Rehberli kireç temizleme
        Evet
        AquaClean
        Evet

      Badge-D2C

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      Yorumlar

      • * Almanya'da yapılan, önde gelen tek dokunuşlu (kahve + süt) tam otomatik espresso makinelerini karşılaştıran müşteri testleri (2023) temel alınmıştır.
      • **Önceki Philips espresso makineleriyle karşılaştırıldığında
      • ***Makinede belirtildikçe yapılacak 8 kez filtre değişimi temel alınmıştır. Gerçek fincan sayısı seçilen kahve türlerine, durulama ve temizlik düzenine göre değişir.
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