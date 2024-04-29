Lezzetli, sıcak ve soğuk 12 farklı kahve çeşidinin tadını çıkarmanın en kolay yolu!
LatteGo 4400'deki 12 lezzetli kahve tarifinden birini seçin. Sütlü latte'lerden ferahlatıcı buzlu kahvelere kadar her içecek mükemmel aroma ve krema ile ideal sıcaklıkta hazırlanır. LatteGo, ipeksi pürüzsüzlükte köpük oluşturur ve kolay temizlenir.
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4400 Serisi
Tam otomatik espresso makinesi
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Lezzetli, sıcak ve soğuk 12 farklı kahve çeşidinin tadını çıkarmanın en kolay yolu!
LatteGo, en hızlı temizlenen süt sistemi*
12 farklı kahve çeşidi
LatteGo
Siyah
12 sıcak ve soğuk içecek parmaklarınızın ucunda
Espresso, latte ve cappuccino gibi içinizi ısıtan içeceklerden ferahlatan soğuk kahvelere kadar 12 çeşit içeceğin tadını çıkarın. Kahve hazırlama sistemimizi, soğuk kahvelerin bile sıcak kahvelerle aynı lezzete sahip olmasını sağlayacak şekilde ürettik
LatteGo süt sistemi sayesinde ipeksi pürüzsüzlükte süt köpüğü elde edin
Güçlü siklonik köpürtme teknolojimiz, bitki bazlı süt alternatifleriyle bile tek bir düğmeye dokunarak ipeksi pürüzsüzlükte süt köpüğü elde etmenizi sağlar.
QuickStart ile beklemeden daha hızlı kahve hazırlayın
Artık makinenizin ısınmasını beklemenize gerek yok. QuickStart işlevimiz makinenizi çalıştırır çalıştırmaz kahve hazırlamanızı sağlar. Makineniz, seçilen tarife göre ısıtılır.
%100 seramik öğütücüler sayesinde daha belirgin aroma
Dayanıklı seramik öğütücümüzle kahve çekirdeklerinizin tüm aromasını ortaya çıkarın. Dayanıklı seramik öğütücüler; ince tozdan kalın parçacıklara kadar 12 farklı șekilde ayarlanabilir.
Her fincanda mükemmel sıcaklık, aroma ve krema
Aroma Extract sistemimiz, su sıcaklığını 90°C ile 98°C arasında tutarken su akış hızını düzenleyerek sıcaklık ile aroma arasında ideal dengeyi yakalar.
AquaClean sayesinde kireç temizlemeye gerek kalmadan 5000 fincana kadar*** kahve hazırlayın
AquaClean, suyu arıtarak kahvenizin kalitesini artırmak için tasarlanmış patentli su filtremizdir. Kahve makinenizin su devresinde kireç oluşumunu da engeller. Filtreyi düzenli olarak değiştirerek kireç sorunu olmadan 5000** fincana kadar kahve hazırlayın.
Eco Ayarlarıyla su ve enerji kullanımından tasarruf edin
Kahve kalitesinden ödün vermeden su ve enerji tüketimini azaltmak için beş Eco ayarından birini kullanın. 4400 serimiz, ana ışıkları ve fincan ışıklarını varsayılan süreden daha erken kısmanıza, durularken daha az su kullanmanıza, bekleme moduna daha hızlı geçmenize veya parlaklığı kısmanıza olanak tanır.
Uygulamamızdan ilham ve destek alın
HomeID uygulamamızdan makinenizle ilgili tüm bilgileri öğrenin ve yeni, kafe tarzı ve birbirinden lezzetli kahve tariflerini keşfedin.
LatteGo süt sistemini 10 saniyeden kısa sürede temizleyebilirsiniz
LatteGo süt sistemimiz, sadece 2 parçadan oluşan borusuz tasarımıyla 10 saniyeden kısa bir sürede musluk altında veya bulaşık makinesinde temizlenebilir.
SilentBrew teknolojisi ile %40 daha sessiz**
Patentli SilentBrew teknolojimiz ile aromatik kahvelerinizi hazırlarken sessizliğin tadını çıkarın. Yeni makinelerimiz, ses koruması ve sessiz öğütme özelliğiyle önceki modellere göre %40 daha sessiz çalışır ve Quiet Mark sertifikalıdır.
Sezgisel ekranda içecekleri seçin, kişiselleştirin ve kaydedin
Kullanımı kolay sezgisel ekranımızdan tarif seçebilir, sertliği, kahve boyutunu ve süt hacmini ayarlayabilirsiniz. Tercihlerinizi kaydetmek mi istiyorsunuz? İçeceğinizi iki kullanıcı profilinden birine kaydedebilirsiniz.
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