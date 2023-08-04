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    Series 2300

    Tam otomatik espresso makinesi

    EP2331/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Taze kahve çekirdeklerinin tadını çıkarmanın en kolay yolu Taze kahve çekirdeklerinin tadını çıkarmanın en kolay yolu Taze kahve çekirdeklerinin tadını çıkarmanın en kolay yolu
      -{discount-value}

      Series 2300 Tam otomatik espresso makinesi

      EP2331/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Taze kahve çekirdeklerinin tadını çıkarmanın en kolay yolu

      Tek dokunuşla mükemmel krema, aroma ve sıcaklığa sahip 4 içeceğin tadını çıkarın. LatteGo, sütlü kahveleriniz için otomatik olarak yumuşacık süt köpüğü hazırlar; kurulumu kolaydır ve 10 saniye kadar kısa bir sürede temizlenebilir*. Tüm faydaları görün

      Series 2300 Tam otomatik espresso makinesi

      Taze kahve çekirdeklerinin tadını çıkarmanın en kolay yolu

      Tek dokunuşla mükemmel krema, aroma ve sıcaklığa sahip 4 içeceğin tadını çıkarın. LatteGo, sütlü kahveleriniz için otomatik olarak yumuşacık süt köpüğü hazırlar; kurulumu kolaydır ve 10 saniye kadar kısa bir sürede temizlenebilir*. Tüm faydaları görün

      Taze kahve çekirdeklerinin tadını çıkarmanın en kolay yolu

      Tek dokunuşla mükemmel krema, aroma ve sıcaklığa sahip 4 içeceğin tadını çıkarın. LatteGo, sütlü kahveleriniz için otomatik olarak yumuşacık süt köpüğü hazırlar; kurulumu kolaydır ve 10 saniye kadar kısa bir sürede temizlenebilir*. Tüm faydaları görün

      Series 2300 Tam otomatik espresso makinesi

      Taze kahve çekirdeklerinin tadını çıkarmanın en kolay yolu

      Tek dokunuşla mükemmel krema, aroma ve sıcaklığa sahip 4 içeceğin tadını çıkarın. LatteGo, sütlü kahveleriniz için otomatik olarak yumuşacık süt köpüğü hazırlar; kurulumu kolaydır ve 10 saniye kadar kısa bir sürede temizlenebilir*. Tüm faydaları görün

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        Series 2300

        Series 2300

        Tam otomatik espresso makinesi

        - {discount-value}

        Toplam:

        Taze kahve çekirdeklerinin tadını çıkarmanın en kolay yolu

        LatteGo; şimdiye kadarki en hızlı süt temizleme sistemi*

        • 4 İçecek
        • LatteGo
        • Parlak Siyah
        Tek dokunuşla 4 içeceğin tadını çıkarın

        Tek dokunuşla 4 içeceğin tadını çıkarın

        Klasik espresso'dan standart sade kahve ve cappuccino'ya kadar mükemmel krema, aroma ve sıcaklığa sahip 4 popüler kahve tarifinin tadını çıkarın. Çay için sıcak su da mevcuttur.

        Kolay kahve seçimi ve özelleştirme

        Kolay kahve seçimi ve özelleştirme

        Renkli simgelere sahip modern dokunmatik ekran sayesinde en sevdiğiniz içecekleri kolayca seçin. My Coffee Choice fonksiyonuyla kahvenizi tam istediğiniz gibi ayarlayın: Zevkinize göre tercih ettiğiniz kahve sertliğini, miktarı ve süt köpüğü seviyesini seçin.

        Çeşitli süt türleri için LatteGo ile yumuşacık süt köpüğü

        Çeşitli süt türleri için LatteGo ile yumuşacık süt köpüğü

        LatteGo, güçlü siklonik köpürtme teknolojisi sayesinde tek bir düğmeye dokunarak en sevdiğiniz bitki bazlı süt alternatifleriyle bile sütlü kahveleriniz için otomatik olarak yumuşacık pürüzsüz süt köpüğü hazırlar.

        LatteGo, en hızlı temizlenen süt sistemi: 2 parça, boru yok

        LatteGo, en hızlı temizlenen süt sistemi: 2 parça, boru yok

        LatteGo, sadece 2 parçadan oluşan borusuz tasarımıyla musluk altında veya bulaşık makinesinde 10 saniyede temizlenebilir; en hızlı temizlenen süt sistemidir. Philips, tamamlayıcı temizlik gerektirdiğinden otomatik temizleme sunmaz.

        SilentBrew ile sessiz bir şekilde aromatik kahveler hazırlayın

        SilentBrew ile sessiz bir şekilde aromatik kahveler hazırlayın

        Hoş bir kahve hazırlama deneyimi yaratmak için ses koruması ve sessiz öğütme özelliklerini kullanan sektör lideri SilentBrew teknolojimiz sayesinde aromatik kahvenizi sessizce hazırlayabilirsiniz. Quiet Mark sertifikalıdır.

        Dayanıklı seramik öğütücümüzle zenginleştirilmiş aroma

        Dayanıklı seramik öğütücümüzle zenginleştirilmiş aroma

        Dayanıklı seramik öğütücümüzle kahvenizin tüm aromasını ortaya çıkarın. Dayanıklı seramik öğütücü ince tozdan kalın parçacıklara 12 farklı şekilde ayarlanabilir.

        Coffee+ Uygulamasında kolay talimatlar ve ilham verici tarifler bulabilirsiniz

        Coffee+ Uygulamasında kolay talimatlar ve ilham verici tarifler bulabilirsiniz

        Taze çekirdeklerden hazırlanmış kahvenin karşı konulmaz tadına ve aromasına tek dokunuşla ulaşın! Sezgisel dokunmatik ekranımız, en sevdiğiniz kahveyi kolayca seçmenizi sağlar.

        AquaClean sayesinde kireç temizlemeye gerek kalmadan 5000 fincana kadar** kahve demleyin

        AquaClean sayesinde kireç temizlemeye gerek kalmadan 5000 fincana kadar** kahve demleyin

        Makine uyarı verdiğinde filtreyi değiştirerek makinenizde kireç temizlemeye gerek kalmadan 5000 fincana kadar** kahve demleyebilir ve temiz, arıtılmış suyun keyfini çıkarabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          Tasarlandığı yer:
          İtalya
          Üretildiği ülke:
          Romanya

        • Özelleştirme

          Aroma sertliği ayarları
          3
          Kahve ve süt miktarı
          Ayarlanabilir
          Öğütücü ayarları
          12
          Demleme öncesi aroma kontrolü
          Evet
          Sıcaklık ayarları
          3

        • Çeşitlilik

          İçecekler
          • Espresso, Kahve, Cappuccino, Sıcak su
          • Kahve
          • Cappuccino
          • Sıcak su
          Toz kahve seçeneği
          Evet
          Çift fincan
          Evet
          Süt çift fincan
          Hayır

        • Diğer özellikler

          Sessiz demleme
          Evet
          Aroma sızdırmazlığı
          Evet
          Çıkarılabilir demleme grubu
          Evet
          Rehberli kireç temizleme
          Evet
          AquaClean
          Evet

        • Aksesuarlar

          Dahili
          • Ölçüm kaşığı, Su sertliği çubuk testi, AquaClean filtresi, Yağ Tüpü, LatteGo saklama kapağı
          • Su sertliği çubuk testi
          • AquaClean filtresi
          • Yağ Tüpü
          • LatteGo saklama kapağı

        • Teknik spesifikasyonlar

          Kablo uzunluğu
          100 cm
          Gerilim
          230 V
          Frekans
          50 Hz
          Süt karafı kapasitesi
          0,26 l
          Atık haznesi kapasitesi
          12 porsiyon
          Su haznesi kapasitesi
          1,8 l
          Ürün ağırlığı
          8 kg
          Kahve çekirdeği kapasitesi
          275 g
          Atık haznesi
          Önden erişim
          Su haznesi
          Önden erişim
          Filtre uyumluluğu
          AquaClean
          Pompa basıncı
          15 Bar
          Renk ve Kaplama
          Parlak Siyah ve Krom
          Ürün boyutları
          246x371x433 mm

        • Genel özellikler

          Ayarlanabilir ağız yüksekliği
          85 - 145 mm
          Süt çözümü
          LatteGo
          Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar
          • Damlama tepsisi
          • LatteGO
          Temizleme ve kullanım kolaylığı
          AquaClean filtre uyumlu
          Kullanıcı arayüzü
          Renkli dokunmatik ekran

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet

        • Sürdürülebilirlik

          ECO ayarı
          Evet
          Enerji etiketi
          A sınıfı
          Kahve hazırlama güç tüketimi
          230 W
          Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi
          >%95

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            • Almanya'da yapılan, önde gelen Tek Dokunuşlu (Kahve + Süt) Tam Otomatik Espresso Makinelerini karşılaştıran müşteri testlerine (2023) dayanmaktadır.
            • *Makinede belirtildiği gibi 8 kez filtre değişimine göre. Gerçek fincan sayısı seçilen kahve türlerine, durulama ve temizlik düzenine göre değişir.
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