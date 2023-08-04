Taze kahve çekirdeklerinin tadını çıkarmanın en kolay yolu
Tek dokunuşla mükemmel krema, aroma ve sıcaklığa sahip 4 içeceğin tadını çıkarın. LatteGo, sütlü kahveleriniz için otomatik olarak yumuşacık süt köpüğü hazırlar; kurulumu kolaydır ve 10 saniye kadar kısa bir sürede temizlenebilir*. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Taze kahve çekirdeklerinin tadını çıkarmanın en kolay yolu
Tek dokunuşla mükemmel krema, aroma ve sıcaklığa sahip 4 içeceğin tadını çıkarın. LatteGo, sütlü kahveleriniz için otomatik olarak yumuşacık süt köpüğü hazırlar; kurulumu kolaydır ve 10 saniye kadar kısa bir sürede temizlenebilir*. Tüm faydaları görün
Taze kahve çekirdeklerinin tadını çıkarmanın en kolay yolu
Tek dokunuşla mükemmel krema, aroma ve sıcaklığa sahip 4 içeceğin tadını çıkarın. LatteGo, sütlü kahveleriniz için otomatik olarak yumuşacık süt köpüğü hazırlar; kurulumu kolaydır ve 10 saniye kadar kısa bir sürede temizlenebilir*. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Taze kahve çekirdeklerinin tadını çıkarmanın en kolay yolu
Tek dokunuşla mükemmel krema, aroma ve sıcaklığa sahip 4 içeceğin tadını çıkarın. LatteGo, sütlü kahveleriniz için otomatik olarak yumuşacık süt köpüğü hazırlar; kurulumu kolaydır ve 10 saniye kadar kısa bir sürede temizlenebilir*. Tüm faydaları görün
Tam otomatik espresso makinesi
Toplam:
Klasik espresso'dan standart sade kahve ve cappuccino'ya kadar mükemmel krema, aroma ve sıcaklığa sahip 4 popüler kahve tarifinin tadını çıkarın. Çay için sıcak su da mevcuttur.
Renkli simgelere sahip modern dokunmatik ekran sayesinde en sevdiğiniz içecekleri kolayca seçin. My Coffee Choice fonksiyonuyla kahvenizi tam istediğiniz gibi ayarlayın: Zevkinize göre tercih ettiğiniz kahve sertliğini, miktarı ve süt köpüğü seviyesini seçin.
LatteGo, güçlü siklonik köpürtme teknolojisi sayesinde tek bir düğmeye dokunarak en sevdiğiniz bitki bazlı süt alternatifleriyle bile sütlü kahveleriniz için otomatik olarak yumuşacık pürüzsüz süt köpüğü hazırlar.
LatteGo, sadece 2 parçadan oluşan borusuz tasarımıyla musluk altında veya bulaşık makinesinde 10 saniyede temizlenebilir; en hızlı temizlenen süt sistemidir. Philips, tamamlayıcı temizlik gerektirdiğinden otomatik temizleme sunmaz.
Hoş bir kahve hazırlama deneyimi yaratmak için ses koruması ve sessiz öğütme özelliklerini kullanan sektör lideri SilentBrew teknolojimiz sayesinde aromatik kahvenizi sessizce hazırlayabilirsiniz. Quiet Mark sertifikalıdır.
Dayanıklı seramik öğütücümüzle kahvenizin tüm aromasını ortaya çıkarın. Dayanıklı seramik öğütücü ince tozdan kalın parçacıklara 12 farklı şekilde ayarlanabilir.
Taze çekirdeklerden hazırlanmış kahvenin karşı konulmaz tadına ve aromasına tek dokunuşla ulaşın! Sezgisel dokunmatik ekranımız, en sevdiğiniz kahveyi kolayca seçmenizi sağlar.
Makine uyarı verdiğinde filtreyi değiştirerek makinenizde kireç temizlemeye gerek kalmadan 5000 fincana kadar** kahve demleyebilir ve temiz, arıtılmış suyun keyfini çıkarabilirsiniz.
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