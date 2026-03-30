2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
DST8070/80
Dünyanın 1 numaralı ütü markası*
3000 W Güç
110 g/dk sürekli buhar
260 g Turbo şok buhar
Sıfır yanık riski
Tüm ütülenebilir kumaşlar için tek bir optimum ayar. Sıfır yanık garantisi. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde, bu ütünün ütülenebilir kumaşların hiçbirinde yanıklara neden olmayacağını garanti ediyoruz. Sıcaklığın istenen ayara gelmesini beklemeden veya giysileri önceden sıralamanız gerekmeden kot pantolondan ipeğe, ketene ve kaşmire kadar her türlü giysiyi güvenle ütüleyebilirsiniz.
Giysilere zarar vermeyen, son derece pürüzsüz SteamGlide Elite taban ile kırışıklıkları nazikçe giderin. Son derece pürüzsüz SteamGlide Elitetaban uzun ömürlüdür, çizilmeye karşı dayanıklıdır ve kolayca temizlenebilir.
Ütüyü hareket ettirdiğinizde bunu algılayan ve otomatik olarak buhar veren yeni hareket sensörü teknolojisi sayesinde, giysilerinizi minimum çabayla hızlı şekilde ütüleyin.
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