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  • Tek seferde mükemmel sonuçlar
  • Tek seferde mükemmel sonuçlar
  • Tek seferde mükemmel sonuçlar
  • Tek seferde mükemmel sonuçlar
  • Tek seferde mükemmel sonuçlar
  • Tek seferde mükemmel sonuçlar
  • Tek seferde mükemmel sonuçlar
  • Tek seferde mükemmel sonuçlar
  • Tek seferde mükemmel sonuçlar
  • Tek seferde mükemmel sonuçlar
  • Tek seferde mükemmel sonuçlar
  • Tek seferde mükemmel sonuçlar
  • Tek seferde mükemmel sonuçlar
  • Tek seferde mükemmel sonuçlar
  • Tek seferde mükemmel sonuçlar
  • Tek seferde mükemmel sonuçlar
  • Tek seferde mükemmel sonuçlar
  • Tek seferde mükemmel sonuçlar

Azur 8000 SerisiBuharlı Ütü

DST8050/20

4.6
| (39) İncelemeler | 94% bu ürünü tavsiye ediyor

2 Ödüller

Tek seferde mükemmel sonuçlar
Yeni Philips Azur 8000 Serisi ile güçlü ütüleme. 260 g turbo buharla en inatçı kırışıklıkları bile tek seferde yok edebilirsiniz. 3000 W'lık güç ile hemen başlayın ve güçlü, kesintisiz buharla mükemmel sonuçlar elde edin.
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Dünyanın 1 numaralı ütü markası*

Akıllı güç özelliğine sahip en güçlü buhar

Tek seferde mükemmel sonuçlar

  • 3000 W Güç

  • 100 g/dk Kesintisiz buhar

  • 260 g Turbo şok buhar

  • Sıfır yanık riski

3000 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans

3000 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans

Hızlı ısınma sağlayan daha fazla güç sayesinde hemen ütü yapmaya başlayın.

Dakikada 100 g'a kadar güçlü kesintisiz buhar çıkışı

Dakikada 100 g'a kadar güçlü kesintisiz buhar çıkışı

Azur 8000 Serisi, kırışıklıkları daha hızlı gidermek için dakikada 100 g'a kadar ekstra güçlü ve sürekli buhar çıkışı sağlar.

260 g turbo buhar, en inatçı kırışıklıkları bile giderir

260 g turbo buhar, en inatçı kırışıklıkları bile giderir

Ekstra uzun şok buhar özelliği, en sevdiğiniz kot pantolonunuz gibi daha kalın kumaşlı giysilerdeki zorlu kırışıklıkları gidermek için daha fazla gücü sağlar. Daha da güçlü ütüleme için 260 g'a kadar turbo buhar.

Teknik Özellikler

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Ödüller

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.6

5 üzerinden

39

İncelemeler

94%

bu ürünü tavsiye ediyor

1

28/07/2022

Türkiye

Türkiye

Cok cok kullanisli

Urun aninda isiniyor buhar derecesi cok guzelcok cok begendimmm

Avantajlar

Kordon uzunlugu,buhar yogunlugu

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Azur 8000 Serisi DST8050/20 Buharlı Ütü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Azur 8000 Serisi DST8050/20 Buharlı Ütü için yapılmıştır

20/07/2022

Türkiye

Türkiye

Ürünün süreci kolaylaştıran özellikleri var

Ürünün buhar gücü gerçekten çok güçlü, daha az zamanda daha çok paröa ütüleyebiliyorum. Kablosunun uzun olması kullanım açısından rahatlık sağlıyor. Otomatik ayarı kumaşa göre kendiliğinden ayarlandığı için kumaşlara zarar vermiyor .

Avantajlar

Pratik, kullanışlı olması

Dezavantajlar

Dikey olarak kullanıma elverişli değil, ağır kalıyor, denediğinizde su da akıtabiliyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Azur 8000 Serisi DST8050/20 Buharlı Ütü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Azur 8000 Serisi DST8050/20 Buharlı Ütü için yapılmıştır

27/06/2022

Türkiye

Türkiye

Ütü değerlendirme

Ütünün buhar gücü inanılmaz kumaş ayırmaksızın tek seferde tüm kırışıklıkları açıyor. 5 saniye gibi bir sürede kumaşı tanıyor ve ütü ayarını kendisi belirliyor.

Avantajlar

Buhar gücü, kumaşı otomatik tanıması, kırışıkları tek seferde açması

Dezavantajlar

Kablosu fazlasıyla uzun, ütüye su doldurduğumda ütü fazlasıyla ağır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Azur 8000 Serisi DST8050/20 Buharlı Ütü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Azur 8000 Serisi DST8050/20 Buharlı Ütü için yapılmıştır

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