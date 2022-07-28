2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Dünyanın 1 numaralı ütü markası*
3000 W Güç
100 g/dk Kesintisiz buhar
260 g Turbo şok buhar
Sıfır yanık riski
Hızlı ısınma sağlayan daha fazla güç sayesinde hemen ütü yapmaya başlayın.
Azur 8000 Serisi, kırışıklıkları daha hızlı gidermek için dakikada 100 g'a kadar ekstra güçlü ve sürekli buhar çıkışı sağlar.
Ekstra uzun şok buhar özelliği, en sevdiğiniz kot pantolonunuz gibi daha kalın kumaşlı giysilerdeki zorlu kırışıklıkları gidermek için daha fazla gücü sağlar. Daha da güçlü ütüleme için 260 g'a kadar turbo buhar.
Ödüller
4.6
5 üzerinden
39
İncelemeler
94%
bu ürünü tavsiye ediyor
Serpil164
28/07/2022
Türkiye
Promosyonun bir parçası
Cok cok kullanisli
Urun aninda isiniyor buhar derecesi cok guzelcok cok begendimmm
Avantajlar
Kordon uzunlugu,buhar yogunlugu
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Azur 8000 Serisi DST8050/20 Buharlı Ütü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Azur 8000 Serisi DST8050/20 Buharlı Ütü için yapılmıştır
Zeytin80
20/07/2022
Türkiye
Promosyonun bir parçası
Ürünün süreci kolaylaştıran özellikleri var
Ürünün buhar gücü gerçekten çok güçlü, daha az zamanda daha çok paröa ütüleyebiliyorum. Kablosunun uzun olması kullanım açısından rahatlık sağlıyor. Otomatik ayarı kumaşa göre kendiliğinden ayarlandığı için kumaşlara zarar vermiyor .
Avantajlar
Pratik, kullanışlı olması
Dezavantajlar
Dikey olarak kullanıma elverişli değil, ağır kalıyor, denediğinizde su da akıtabiliyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Azur 8000 Serisi DST8050/20 Buharlı Ütü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Azur 8000 Serisi DST8050/20 Buharlı Ütü için yapılmıştır
Si101
27/06/2022
Türkiye
Promosyonun bir parçası
Ütü değerlendirme
Ütünün buhar gücü inanılmaz kumaş ayırmaksızın tek seferde tüm kırışıklıkları açıyor. 5 saniye gibi bir sürede kumaşı tanıyor ve ütü ayarını kendisi belirliyor.
Avantajlar
Buhar gücü, kumaşı otomatik tanıması, kırışıkları tek seferde açması
Dezavantajlar
Kablosu fazlasıyla uzun, ütüye su doldurduğumda ütü fazlasıyla ağır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Azur 8000 Serisi DST8050/20 Buharlı Ütü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Azur 8000 Serisi DST8050/20 Buharlı Ütü için yapılmıştır