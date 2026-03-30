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  • Tek seferde mükemmel sonuçlar
  • Tek seferde mükemmel sonuçlar
  • Tek seferde mükemmel sonuçlar
  • Tek seferde mükemmel sonuçlar
  • Tek seferde mükemmel sonuçlar
  • Tek seferde mükemmel sonuçlar
  • Tek seferde mükemmel sonuçlar
  • Tek seferde mükemmel sonuçlar
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  • Tek seferde mükemmel sonuçlar

Azur 8000 SerisiBuharlı Ütü

DST8040/30

2 Ödüller

Tek seferde mükemmel sonuçlar
Yeni Philips Azur 8000 Serisi ile güçlü ütüleme. 260 g turbo buharla en inatçı kırışıklıkları bile tek seferde yok edebilirsiniz. 3000 W'lık güç ile hemen başlayın ve güçlü, kesintisiz buharla mükemmel sonuçlar elde edin.
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Dünyanın 1 numaralı ütü markası*

Akıllı güç özelliğine sahip en güçlü buhar

Tek seferde mükemmel sonuçlar

  • 3000 W Güç

  • 90 g/dk sürekli buhar

  • 260 g Turbo şok buhar

  • Sıfır yanık riski

Uzun süreli performans için hızlı kireç çözme

Uzun süreli performans için hızlı kireç çözme

Hızlı kireç çözme, kalsiyum birikimini ve kireç kalıntısını ortadan kaldırarak en yüksek performansın korunmasına yardımcı olur.

Otomatik akıllı buhar ile zahmetsiz ütüleme deneyimini yaşayın

Otomatik akıllı buhar ile zahmetsiz ütüleme deneyimini yaşayın

Ütüyü hareket ettirdiğinizde bunu algılayan ve otomatik olarak buhar veren yeni hareket sensörü teknolojisi sayesinde, giysilerinizi minimum çabayla hızlı şekilde ütüleyin.

Tek bir optimum sıcaklık ayarı ile sıfır yanık garantisi

Tek bir optimum sıcaklık ayarı ile sıfır yanık garantisi

Tüm ütülenebilir kumaşlar için tek bir optimum ayar. Sıfır yanık garantisi. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde, bu ütünün ütülenebilir kumaşların hiçbirinde yanıklara neden olmayacağını garanti ediyoruz. Sıcaklığın istenen ayara gelmesini beklemeden veya giysileri önceden sıralamanız gerekmeden kot pantolondan ipeğe, ketene ve kaşmire kadar her türlü giysiyi güvenle ütüleyebilirsiniz.

Teknik Özellikler

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Ödüller

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  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları