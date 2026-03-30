2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
DST8030/70
Dünyanın 1 numaralı ütü markası*
3000 W Güç
80 g/dk sürekli buhar
240 g Turbo şok buhar
Sıfır yanık riski
Ütünün her hareketine güç katan 80 g/dk'lık kesintisiz buhar çıkışı sayesinde giysilerinizdeki kırışıklıkları daha hızlı giderebilirsiniz.
Tüm ütülenebilir kumaşlar için tek bir optimum ayar. Sıfır yanık garantisi. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde, bu ütünün ütülenebilir kumaşların hiçbirinde yanıklara neden olmayacağını garanti ediyoruz. Sıcaklığın istenen ayara gelmesini beklemeden veya giysileri önceden sıralamanız gerekmeden kot pantolondan ipeğe, ketene ve kaşmire kadar her türlü giysiyi güvenle ütüleyebilirsiniz.
Hızlı kireç çözme, kalsiyum birikimini ve kireç kalıntısını ortadan kaldırarak en yüksek performansın korunmasına yardımcı olur.
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