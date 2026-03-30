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Azur 8000 SerisiBuharlı Ütüler

DST8021/30

2 Ödüller

Kısa sürede mükemmel sonuçlar
Yeni Philips Azur 8000 Serisi ütümüzle giysilerinizi zahmetsiz bir şekilde ütüleyin. Hızlı ısınma ve güçlü performans için 3000 W ile zaman kaybetmeden ütülemeye başlayın. OptimalTEMP teknolojimiz, içinizin rahat etmesi için ütülenebilir kumaşlarda sıfır yanık riski garantisi verir.
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Dünyanın 1 numaralı ütü markası*

Ayar gerektirmez, zahmetsizdir

Kısa sürede mükemmel sonuçlar

  • 3000 W Güç

  • Sıfır yanık riski

  • SteamGlide Elite taban

  • 55 g/dk sürekli buhar

240 g şok buhar, en inatçı kırışıklıkları bile giderir

240 g şok buhar, en inatçı kırışıklıkları bile giderir

240 g güçlü şok buhar, tüm giysilerinizdeki inatçı kırışıklıkları giderir.

Tek bir optimum sıcaklık ayarı ile sıfır yanık garantisi

Tek bir optimum sıcaklık ayarı ile sıfır yanık garantisi

Tüm ütülenebilir kumaşlar için tek bir optimum ayar. Sıfır yanık garantisi. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde, bu ütünün ütülenebilir kumaşların hiçbirinde yanıklara neden olmayacağını garanti ediyoruz. Sıcaklığın istenen ayara gelmesini beklemeden veya giysileri önceden sıralamanız gerekmeden kot pantolondan ipeğe, ketene ve kaşmire kadar her türlü giysiyi güvenle ütüleyebilirsiniz.

Üstün kayma ve dayanıklılık sunan SteamGlide Elite taban

Üstün kayma ve dayanıklılık sunan SteamGlide Elite taban

Giysilere zarar vermeyen, son derece pürüzsüz SteamGlide Elite taban ile kırışıklıkları nazikçe giderin. Son derece pürüzsüz SteamGlide Elite taban uzun ömürlüdür, çizilmeye karşı dayanıklıdır ve kolayca temizlenebilir.

Teknik Özellikler

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Ödüller

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  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları