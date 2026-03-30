2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
DST8021/30
Dünyanın 1 numaralı ütü markası*
3000 W Güç
Sıfır yanık riski
SteamGlide Elite taban
55 g/dk sürekli buhar
240 g güçlü şok buhar, tüm giysilerinizdeki inatçı kırışıklıkları giderir.
Tüm ütülenebilir kumaşlar için tek bir optimum ayar. Sıfır yanık garantisi. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde, bu ütünün ütülenebilir kumaşların hiçbirinde yanıklara neden olmayacağını garanti ediyoruz. Sıcaklığın istenen ayara gelmesini beklemeden veya giysileri önceden sıralamanız gerekmeden kot pantolondan ipeğe, ketene ve kaşmire kadar her türlü giysiyi güvenle ütüleyebilirsiniz.
Giysilere zarar vermeyen, son derece pürüzsüz SteamGlide Elite taban ile kırışıklıkları nazikçe giderin. Son derece pürüzsüz SteamGlide Elite taban uzun ömürlüdür, çizilmeye karşı dayanıklıdır ve kolayca temizlenebilir.
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