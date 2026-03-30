2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
DST7031/70
Dünyanın 1 numaralı ütü markası*
50 g/dk sürekli buhar
250 g şok buhar
SteamGlide Plus taban
Otomatik kapanma
İnatçı kırışıklıkları kolayca gidermek için kumaşlara daha derinlemesine nüfuz eder.
SteamGlide Plus taban, tüm giysilerde mükemmel kayma performansı sunar. Çizilmeye ve yıpranmaya karşı son derece dayanıklıdır, yapışmaz ve temizlenmesi kolaydır.
Ütünüzün kolay temizlenmesi ve uzun ömürlü buhar performansı için Hızlı Kireç Çözme sistemi.
Yorumlar