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  • Garantili buhar performansı
  • Garantili buhar performansı
  • Garantili buhar performansı
  • Garantili buhar performansı
  • Garantili buhar performansı
  • Garantili buhar performansı
  • Garantili buhar performansı
  • Garantili buhar performansı
  • Garantili buhar performansı
  • Garantili buhar performansı
  • Garantili buhar performansı
  • Garantili buhar performansı
  • Garantili buhar performansı
  • Garantili buhar performansı
  • Garantili buhar performansı
  • Garantili buhar performansı

7000 SerisiHV Buharlı Ütü Koyu Mavi

DST7030/20

Garantili buhar performansı
Hızlı Kireç Çözme ve çizilmeye karşı üstün dayanıklılığa sahip SteamGlide Plus tabanla uzun ömürlü performans.
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Dünyanın 1 numaralı ütü markası*

Gelişmiş şok buhar özelliği sayesinde

Garantili buhar performansı

  • 50 g/dk sürekli buhar

  • 250 g şok buhar

  • SteamGlide Plus taban

  • Güvenli otomatik kapanma

250 g'a varan şok buhar, inatçı kırışıklıkları giderir

250 g'a varan şok buhar, inatçı kırışıklıkları giderir

İnatçı kırışıklıkları kolayca gidermek için kumaşlara daha derinlemesine nüfuz eder.

Hızlı Kireç Çözme

Hızlı Kireç Çözme

Ütünüzün kolay temizlenmesi ve uzun ömürlü buhar performansı için Hızlı Kireç Çözme sistemi.

Damlama önleyici sistem, giysilerin ütülenirken lekelenmesini engeller

Damlama önleyici sistem, giysilerin ütülenirken lekelenmesini engeller

Damlama durdurma sistemimiz, sızıntıları önleyerek su damlalarının neden olabileceği leke oluşumunun önüne geçer ve her sıcaklıkta güvenle ütü yapmanızı sağlar.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları