2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Yeni
DST5040/80
Dünyanın 1 numaralı ütü markası*
2600 W güç
45 g/dk sürekli buhar
200 g şok buhar
SteamGlide Plus
Otomatik kapanma
Hızlı ısınır ve güçlü performans sunar.
Özel SteamGlide Plus tabanımız her kumaş üzerinde rahatça kayar. Ayrıca yapışmaz, çizilmelere karşı dayanıklıdır ve temizlemesi kolaydır.
Damlama Önleyici sistemimiz ile hassas kumaşlarınızı düşük sıcaklıklarda güvenle ütüleyebilirsiniz. Lekelere yol açan su damlacıkları için endişelenmenize gerek kalmaz.
Yorumlar
Philips yapışmaz tabanla karşılaştırıldığında