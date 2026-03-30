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  • Dayanıklılık ve uzun süre yüksek performans için geliştirildi
  • Dayanıklılık ve uzun süre yüksek performans için geliştirildi
  • Dayanıklılık ve uzun süre yüksek performans için geliştirildi
  • Dayanıklılık ve uzun süre yüksek performans için geliştirildi
  • Dayanıklılık ve uzun süre yüksek performans için geliştirildi
  • Dayanıklılık ve uzun süre yüksek performans için geliştirildi
  • Dayanıklılık ve uzun süre yüksek performans için geliştirildi
  • Dayanıklılık ve uzun süre yüksek performans için geliştirildi
  • Dayanıklılık ve uzun süre yüksek performans için geliştirildi
  • Dayanıklılık ve uzun süre yüksek performans için geliştirildi
  • Dayanıklılık ve uzun süre yüksek performans için geliştirildi
  • Dayanıklılık ve uzun süre yüksek performans için geliştirildi
  • Dayanıklılık ve uzun süre yüksek performans için geliştirildi
  • Dayanıklılık ve uzun süre yüksek performans için geliştirildi

Yeni

5000 SerisiBuharlı Ütü

DST5040/80

Dayanıklılık ve uzun süre yüksek performans için geliştirildi
Her zaman mükemmel sonuç almak için sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütünüz olmalıdır. Çizilmeye karşı dayanıklı SteamGlide Plus tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı ve dahili kireç temizleme özelliği ile bu yüksek kaliteli ütü, uzun süreli performans sunar.
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Dünyanın 1 numaralı ütü markası*

SteamGlide Plus taban, 4 kat daha uzun ömürlüdür*

Dayanıklılık ve uzun süre yüksek performans için geliştirildi

  • 2600 W güç

  • 45 g/dk sürekli buhar

  • 200 g şok buhar

  • SteamGlide Plus

  • Otomatik kapanma

Hızlı ısınma için 2600 W

Hızlı ısınma için 2600 W

Hızlı ısınır ve güçlü performans sunar.

Çizilmelere karşı dayanıklı taban kolayca kayar

Çizilmelere karşı dayanıklı taban kolayca kayar

Özel SteamGlide Plus tabanımız her kumaş üzerinde rahatça kayar. Ayrıca yapışmaz, çizilmelere karşı dayanıklıdır ve temizlemesi kolaydır.

Damlama önleyici, ütüleme sırasında giysilerinizde leke oluşmasını engeller

Damlama önleyici, ütüleme sırasında giysilerinizde leke oluşmasını engeller

Damlama Önleyici sistemimiz ile hassas kumaşlarınızı düşük sıcaklıklarda güvenle ütüleyebilirsiniz. Lekelere yol açan su damlacıkları için endişelenmenize gerek kalmaz.

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. Philips yapışmaz tabanla karşılaştırıldığında