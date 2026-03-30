Dayanıklılık ve uzun süre yüksek performans için geliştirildi

Her zaman mükemmel sonuç almak için sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütünüz olmalıdır. Çizilmeye karşı dayanıklı SteamGlide Plus tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı ve dahili kireç temizleme özelliği ile bu yüksek kaliteli ütü, uzun süreli performans sunar.