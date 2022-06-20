2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
DST5030/80
Dünyanın 1 numaralı ütü markası*
2400 W güç
45 g/dk sürekli buhar
180 g şok buhar
SteamGlide Plus
Hızlı ısınır ve güçlü performans sunar.
Özel SteamGlide Plus tabanımız her kumaş üzerinde rahatça kayar. Ayrıca yapışmaz, çizilmelere karşı dayanıklıdır ve temizlemesi kolaydır.
Damlama Önleyici sistemimiz ile hassas kumaşlarınızı düşük sıcaklıklarda güvenle ütüleyebilirsiniz. Lekelere yol açan su damlacıkları için endişelenmenize gerek kalmaz.
4.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
hello filips
20/06/2022
Türkiye
ütü gayet iyi, kablosu ise kısa
Ütü genel anlamda tabanı ve buharı çok iyi, kablosu ise eski modellere göre kısa, kablonun kısalığı sorun yaratıyor ! Bir puanı bu yüzden sildim.
Avantajlar
tabanı kaygan, buharı iyi
Dezavantajlar
kablosu eski modellere göre kısa, buna dikkat !
Bu değerlendirme 5000 Serisi DST5030/80 Buharlı ütü için yapılmıştır
Bu değerlendirme 5000 Serisi DST5030/80 Buharlı ütü için yapılmıştır
Philips yapışmaz tabanla karşılaştırıldığında