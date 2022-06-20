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Tüm seriler

  • Günden güne daha da yüksek performans göstermek için geliştirildi
  • Günden güne daha da yüksek performans göstermek için geliştirildi
  • Günden güne daha da yüksek performans göstermek için geliştirildi
  • Günden güne daha da yüksek performans göstermek için geliştirildi
  • Günden güne daha da yüksek performans göstermek için geliştirildi
  • Günden güne daha da yüksek performans göstermek için geliştirildi
  • Günden güne daha da yüksek performans göstermek için geliştirildi
  • Günden güne daha da yüksek performans göstermek için geliştirildi
  • Günden güne daha da yüksek performans göstermek için geliştirildi
  • Günden güne daha da yüksek performans göstermek için geliştirildi
  • Günden güne daha da yüksek performans göstermek için geliştirildi
  • Günden güne daha da yüksek performans göstermek için geliştirildi
  • Günden güne daha da yüksek performans göstermek için geliştirildi
  • Günden güne daha da yüksek performans göstermek için geliştirildi
  • Günden güne daha da yüksek performans göstermek için geliştirildi
  • Günden güne daha da yüksek performans göstermek için geliştirildi
  • Günden güne daha da yüksek performans göstermek için geliştirildi
  • Günden güne daha da yüksek performans göstermek için geliştirildi

5000 SerisiBuharlı ütü

DST5030/80

4
| (1) Değerlendirme
Günden güne daha da yüksek performans göstermek için geliştirildi
Her zaman mükemmel sonuç almak için sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütünüz olmalıdır. Çizilmeye karşı dayanıklı SteamGlide Plus tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı ve dahili kireç temizleme özelliği ile bu yüksek kaliteli ütü, uzun süreli performans sunar.
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Dünyanın 1 numaralı ütü markası*

SteamGlide Plus taban, 4 kat daha uzun ömürlüdür*

Günden güne daha da yüksek performans göstermek için geliştirildi

  • 2400 W güç

  • 45 g/dk sürekli buhar

  • 180 g şok buhar

  • SteamGlide Plus

Hızlı ısınma için 2400 W

Hızlı ısınma için 2400 W

Hızlı ısınır ve güçlü performans sunar.

Çizilmelere karşı dayanıklı taban kolayca kayar

Çizilmelere karşı dayanıklı taban kolayca kayar

Özel SteamGlide Plus tabanımız her kumaş üzerinde rahatça kayar. Ayrıca yapışmaz, çizilmelere karşı dayanıklıdır ve temizlemesi kolaydır.

Damlama önleyici, ütüleme sırasında giysilerinizde leke oluşmasını engeller

Damlama önleyici, ütüleme sırasında giysilerinizde leke oluşmasını engeller

Damlama Önleyici sistemimiz ile hassas kumaşlarınızı düşük sıcaklıklarda güvenle ütüleyebilirsiniz. Lekelere yol açan su damlacıkları için endişelenmenize gerek kalmaz.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

5
3
2
1

20/06/2022

Türkiye

Türkiye

ütü gayet iyi, kablosu ise kısa

Ütü genel anlamda tabanı ve buharı çok iyi, kablosu ise eski modellere göre kısa, kablonun kısalığı sorun yaratıyor ! Bir puanı bu yüzden sildim.

Avantajlar

tabanı kaygan, buharı iyi

Dezavantajlar

kablosu eski modellere göre kısa, buna dikkat !

Bu değerlendirme 5000 Serisi DST5030/80 Buharlı ütü için yapılmıştır

Bu değerlendirme 5000 Serisi DST5030/80 Buharlı ütü için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. Philips yapışmaz tabanla karşılaştırıldığında