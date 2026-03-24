ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

5000 Serisi Buharlı ütü

Üretimden kaldırıldı

Destek

5000 SerisiBuharlı ütü

DST5010/10

5000 Serisi Buharlı ütü

Üretimden kaldırıldı

Mağazaya git

Oturum açın veya bir hesap oluşturun

Ürününüzü kaydettirin

Kılavuzlara, özel desteğe ve daha fazlasına anında erişebilirsiniz. Ayrıca hızlı ve kolaydır.

Şimdi kayıt olun

Kılavuzlar ve Belgeler

EU Declaration of Conformity

  • PDF dosya, 633.4 kB
  • 24 March 2026

Azur Freemotion_GC4590-GC4595_IIL_EE_[05098]_NCN

  • PDF dosya, 844.4 kB
  • 13 March 2026

Sıkça Sorulan Sorular

Sorun giderme

Philips ile iletişim

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız