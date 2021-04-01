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    5000 Series

    Buharlı ütü

    DST5010/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi
      -{discount-value}

      5000 Series Buharlı ütü

      DST5010/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi

      Her zaman mükemmel sonuç almak için sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütünüz olmalıdır. Çizilmeye karşı dayanıklı SteamGlide Plus tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı ve dahili kireç temizleme özelliği ile bu yüksek kaliteli ütü, uzun süreli performans sunar. Tüm faydaları görün

      5000 Series Buharlı ütü

      Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi

      Her zaman mükemmel sonuç almak için sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütünüz olmalıdır. Çizilmeye karşı dayanıklı SteamGlide Plus tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı ve dahili kireç temizleme özelliği ile bu yüksek kaliteli ütü, uzun süreli performans sunar. Tüm faydaları görün

      Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi

      Her zaman mükemmel sonuç almak için sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütünüz olmalıdır. Çizilmeye karşı dayanıklı SteamGlide Plus tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı ve dahili kireç temizleme özelliği ile bu yüksek kaliteli ütü, uzun süreli performans sunar. Tüm faydaları görün

      5000 Series Buharlı ütü

      Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi

      Her zaman mükemmel sonuç almak için sizi asla yarı yolda bırakmayan bir ütünüz olmalıdır. Çizilmeye karşı dayanıklı SteamGlide Plus tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı ve dahili kireç temizleme özelliği ile bu yüksek kaliteli ütü, uzun süreli performans sunar. Tüm faydaları görün

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        5000 Series

        5000 Series

        Buharlı ütü

        - {discount-value}

        Toplam:

        Günden güne daha yüksek performans göstermek için geliştirildi

        SteamGlide Plus taban, 4 kat daha uzun ömürlüdür*

        • 2400 W güç
        • 40 g/dk sürekli buhar
        • 160 g şok buhar
        • SteamGlide Plus
        Hızlı ısınma için 2400 W

        Hızlı ısınma için 2400 W

        Hızlı ısınır ve güçlü performans sunar.

        Çizilmelere karşı dayanıklı taban kolayca kayar

        Çizilmelere karşı dayanıklı taban kolayca kayar

        Özel SteamGlide Plus tabanımız her kumaş üzerinde rahatça kayar. Ayrıca yapışmaz, çizilmelere karşı dayanıklıdır ve temizlemesi kolaydır.

        Damlama önleyici, ütüleme sırasında giysilerinizde leke oluşmasını engeller

        Damlama önleyici, ütüleme sırasında giysilerinizde leke oluşmasını engeller

        Damlama Önleyici sistemimiz ile hassas kumaşlarınızı düşük sıcaklıklarda güvenle ütüleyebilirsiniz. Lekelere yol açan su damlacıkları için endişelenmenize gerek kalmaz.

        Güçlü ve tutarlı performans için 40 g/dk'ya kadar buhar çıkışı

        Güçlü ve tutarlı performans için 40 g/dk'ya kadar buhar çıkışı

        Kırışıklıkları daha hızlı gidermek için güçlü ve sürekli buhar çıkışı.

        Dahili kireç temizleme sürgüsü, uzun süreli buhar performansı

        Dahili kireç temizleme sürgüsü, uzun süreli buhar performansı

        Bu ütüde normal musluk suyu kullanılabilir. Dahili bir temizleme işlevi olan kireç temizliği, kalsiyum birikmesini veya kireç tortusunu ortadan kaldırarak üstün performans sağlar.

        Kolay tutuş için konforlu ve dokulu tutma sapı

        Kolay tutuş için konforlu ve dokulu tutma sapı

        Dokulu tutma sapı konforlu ve ergonomik tutuş sağlar, böylece kayma riskini ortadan kaldırarak ütünüzü rahatça tutabilirsiniz.

        160 g'a kadar şok buhar, inatçı kırışıklıkları giderir

        160 g'a kadar şok buhar, inatçı kırışıklıkları giderir

        İnatçı kırışıklıkları kolayca gidermek için kumaşlara daha derinlemesine nüfuz eder.

        Kablo, maksimum dayanıklılık ve güvenlik için test edilmiştir

        Kablo, maksimum dayanıklılık ve güvenlik için test edilmiştir

        Tüm buharlı ütülerimizin kabloları, maksimum güvenlik ve dayanıklılık için sıkı testlerden geçirilmiştir.

        Asılı kumaşlar için dikey buhar püskürtme

        Asılı kumaşlar için dikey buhar püskürtme

        Dikey buhar püskürtme işlevi, giysileri askıdayken havalandırmanızı ve asılı perdelerinizdeki kırışıklıkları gidermenizi sağlar. Ütü masası gerekmez.

        Teknik Özellikler

        • Kolay kullanım

          Su haznesi kapasitesi
          320  ml
          Taban adı
          SteamGlide Plus
          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet
          Damlama Önleyici
          Evet
          Ekstra sağlam arka kısım yuvası
          Evet
          Ekstra geniş doldurma deliği
          Evet

        • Hızlı kırışıklık giderme

          Güç
          2400  W
          Şok buhar
          160  g
          Sürekli buhar
          40  g/min
          Su püskürtme
          Evet

        • Kireç yönetimi

          Kireç önleme ve temizleme
          Dahili Calc Clean Sürgüsü

        • Boyut ve ağırlık

          Ütü ağırlığı
          1,255  kg
          Ambalaj boyutları (GxYxU)
          33,2x16,7x13,7  cm
          Ürün boyutları (GxYxU)
          31,2x14,7x12,7  cm

        • Çevre dostu

          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

        • Garanti

          2 yıl uluslararası garanti
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