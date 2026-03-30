2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
DLP7721C/00
20.000 mAh
3 USB şarj bağlantı noktası
QC 3.0 ve PD 3.0
PPS
Aynı anda üç cihazı şarj etmek için 3 USB bağlantı noktası
USB-C (Güç Sağlama) PD 20 W hızlı şarj bağlantı noktası ile donatılmıştır.
Quick Charge (QC) hızlı şarj teknolojisi, gerilimi ve akımı artırarak daha hızlı şarj sağlar. Uyumlu cihazlar için Quick Charge protokolünü kullanarak şarj hızlarını optimize eder ve şarj sürelerini kısaltır
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