QC hızlı şarj özellikli USB-A

Quick Charge (QC) hızlı şarj teknolojisi, gerilimi ve akımı artırarak daha hızlı şarj sağlar. Uyumlu cihazlar için Quick Charge protokolünü kullanarak şarj hızlarını optimize eder ve şarj sürelerini kısaltır