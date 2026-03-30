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  • Güçlü power bank
  • Güçlü power bank

USB power bank

DLP7721C/00

Güçlü power bank
Güçlü 20000 mAh kapasitesi ve güvenli Li-polimer pil. Artık cep telefonunuzun şarjı bitti diye dert etmenize gerek yok. USB-C PD 3.0 Maks. 20 W veya QC 3.0 Maks. 18 W çıkışa sahip USB-A bağlantı noktasıyla cihazınızı hızlıca şarj edin.
Tüm avantajları görüntüleyin

yolda birçok kez şarj edin

Güçlü power bank

  • 20.000 mAh

  • 3 USB şarj bağlantı noktası

  • QC 3.0 ve PD 3.0

  • PPS

3 USB bağlantı noktası aynı anda üç cihazı şarj eder

Aynı anda üç cihazı şarj etmek için 3 USB bağlantı noktası

USB-C PD 20 W şarj bağlantı noktası

USB-C (Güç Sağlama) PD 20 W hızlı şarj bağlantı noktası ile donatılmıştır.

QC hızlı şarj özellikli USB-A

Quick Charge (QC) hızlı şarj teknolojisi, gerilimi ve akımı artırarak daha hızlı şarj sağlar. Uyumlu cihazlar için Quick Charge protokolünü kullanarak şarj hızlarını optimize eder ve şarj sürelerini kısaltır

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları