Alanınızı ısıtmanın en hızlı yolu

Kompakt tasarım ile olağanüstü ısınma hızları ve fısıltı sessizliğinde performans elde edin. 2000 W'ye kadar ayarlanabilir güç ile 2 saniyede hızlı ısıtma, enerji tasarrufu için EcoAI Teknolojisi, uygulama bağlantısı ve gelişmiş güvenlik özellikleri içerir.