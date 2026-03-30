2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
CX3120/01
2 saniyede hızlı ısıtma
24 dB(A) ile fısıltı sessizliğinde
Enerji tasarrufu için yapay zeka
Air+ Uygulamasına bağlanır
2000 W'ye kadar ayarlanabilir güç ile yalnızca 2 saniyede muhteşem sıcaklığın keyfini anında çıkarın. 20 m²ye kadar büyüklükte odalar için idealdir.
Sessiz DC motoru sayesinde 24 db(A) kadar düşük, fısıltıdan sessiz gürültü seviyeleriyle sıcaklığın konforunu yaşayın (2). Rahat bir gece uykusu, odağınızı koruyabileceğiniz bir ofis ortamı veya oturma odasında huzurlu bir atmosfer için idealdir.
Odanızı ısıtırken enerjiden tasarruf etmek için yapay zeka kullanan dünyanın ilk elektrikli ısıtıcısı. EcoAI Teknolojimiz odanızın sıcaklığına uyum sağlar, kullanım alışkanlıklarını analiz eder ve dışarıdaki sıcaklığı izleyerek enerji tüketimini optimize eder. Daha fazla özellik keşfetmek ve %50'ye varan enerji tasarrufuyla kişiselleştirilmiş konforun keyfini çıkarmak için Air+ uygulamasında Auto+ modunu etkinleştirmeniz yeterlidir (1).
Yorumlar
(1) Yapay zeka destekli Auto Plus moduyla bu cihaz, aynı cihazın manuel kontrolüyle karşılaştırıldığında %50 kWh'e kadar, yalnızca sıcaklık kontrolüyle karşılaştırıldığında ise %25 kWh'e kadar tasarruf sağlayabilir. Tasarruf miktarı hava durumuna, coğrafi konuma, oda düzenine ve kullanım şekline göre değişiklik gösterir
(2) IEC 60704-2-2'ye göre 1. hızdayken gürültü seviyesi
(3) Uygulamada gösterilen sıcaklık oda sıcaklığından farklı olabilir; uygulama ısıtıcının etrafındaki sıcaklığı gösterir