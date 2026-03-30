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Tüm seriler

  • Alanınızı ısıtmanın en hızlı yolu
  • Alanınızı ısıtmanın en hızlı yolu
  • Alanınızı ısıtmanın en hızlı yolu
  • Alanınızı ısıtmanın en hızlı yolu
  • Alanınızı ısıtmanın en hızlı yolu
  • Alanınızı ısıtmanın en hızlı yolu
  • Alanınızı ısıtmanın en hızlı yolu
  • Alanınızı ısıtmanın en hızlı yolu
  • Alanınızı ısıtmanın en hızlı yolu
  • Alanınızı ısıtmanın en hızlı yolu
  • Alanınızı ısıtmanın en hızlı yolu
  • Alanınızı ısıtmanın en hızlı yolu
  • Alanınızı ısıtmanın en hızlı yolu
  • Alanınızı ısıtmanın en hızlı yolu
  • Alanınızı ısıtmanın en hızlı yolu
  • Alanınızı ısıtmanın en hızlı yolu

Kompakt Seramik Isıtıcı3000 Serisi

CX3120/01

Alanınızı ısıtmanın en hızlı yolu
Kompakt tasarım ile olağanüstü ısınma hızları ve fısıltı sessizliğinde performans elde edin. 2000 W'ye kadar ayarlanabilir güç ile 2 saniyede hızlı ısıtma, enerji tasarrufu için EcoAI Teknolojisi, uygulama bağlantısı ve gelişmiş güvenlik özellikleri içerir.
Tüm avantajları görüntüleyin

Sıradan fan ısıtıcılara kıyasla %50'ye varan enerji tasarrufu (1)

Alanınızı ısıtmanın en hızlı yolu

  • 2 saniyede hızlı ısıtma

  • 24 dB(A) ile fısıltı sessizliğinde

  • Enerji tasarrufu için yapay zeka

  • Air+ Uygulamasına bağlanır

2 saniyede hızlı ısıtma, anında konfor

2 saniyede hızlı ısıtma, anında konfor

2000 W'ye kadar ayarlanabilir güç ile yalnızca 2 saniyede muhteşem sıcaklığın keyfini anında çıkarın. 20 m²ye kadar büyüklükte odalar için idealdir.

Ultra sessiz gürültü seviyeleri

Ultra sessiz gürültü seviyeleri

Sessiz DC motoru sayesinde 24 db(A) kadar düşük, fısıltıdan sessiz gürültü seviyeleriyle sıcaklığın konforunu yaşayın (2). Rahat bir gece uykusu, odağınızı koruyabileceğiniz bir ofis ortamı veya oturma odasında huzurlu bir atmosfer için idealdir.

EcoAI ile sıradan fan ısıtıcıya göre %50 enerji tasarrufu(1)

EcoAI ile sıradan fan ısıtıcıya göre %50 enerji tasarrufu(1)

Odanızı ısıtırken enerjiden tasarruf etmek için yapay zeka kullanan dünyanın ilk elektrikli ısıtıcısı. EcoAI Teknolojimiz odanızın sıcaklığına uyum sağlar, kullanım alışkanlıklarını analiz eder ve dışarıdaki sıcaklığı izleyerek enerji tüketimini optimize eder. Daha fazla özellik keşfetmek ve %50'ye varan enerji tasarrufuyla kişiselleştirilmiş konforun keyfini çıkarmak için Air+ uygulamasında Auto+ modunu etkinleştirmeniz yeterlidir (1).

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. (1) Yapay zeka destekli Auto Plus moduyla bu cihaz, aynı cihazın manuel kontrolüyle karşılaştırıldığında %50 kWh'e kadar, yalnızca sıcaklık kontrolüyle karşılaştırıldığında ise %25 kWh'e kadar tasarruf sağlayabilir. Tasarruf miktarı hava durumuna, coğrafi konuma, oda düzenine ve kullanım şekline göre değişiklik gösterir

  2. (2) IEC 60704-2-2'ye göre 1. hızdayken gürültü seviyesi

  3. (3) Uygulamada gösterilen sıcaklık oda sıcaklığından farklı olabilir; uygulama ısıtıcının etrafındaki sıcaklığı gösterir