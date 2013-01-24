Buharlı pişiricinizin/blenderinizin haznesini kapatmak için

Philips Avent kombine buharlı pişirici ve blender haznesinin kapağı, bebeğinizin yiyeceklerinde kullandığınız malzemelerin hijyenik bir şekilde hazırlanmasını garanti eder. Kapağınız kayıp veya bozuk mu? Buradan yeni bir kapak sipariş edin! Tüm faydaları görün