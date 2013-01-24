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    Philips Avent

    Buharlı pişirici kapağı

    CRP588
    Avent
    Avent
    • Buharlı pişiricinizin/blenderinizin haznesini kapatmak için Buharlı pişiricinizin/blenderinizin haznesini kapatmak için Buharlı pişiricinizin/blenderinizin haznesini kapatmak için
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      Philips Avent Buharlı pişirici kapağı

      CRP588

      Buharlı pişiricinizin/blenderinizin haznesini kapatmak için

      Philips Avent kombine buharlı pişirici ve blender haznesinin kapağı, bebeğinizin yiyeceklerinde kullandığınız malzemelerin hijyenik bir şekilde hazırlanmasını garanti eder. Kapağınız kayıp veya bozuk mu? Buradan yeni bir kapak sipariş edin! Tüm faydaları görün

      Philips Avent Buharlı pişirici kapağı

      Buharlı pişiricinizin/blenderinizin haznesini kapatmak için

      Philips Avent kombine buharlı pişirici ve blender haznesinin kapağı, bebeğinizin yiyeceklerinde kullandığınız malzemelerin hijyenik bir şekilde hazırlanmasını garanti eder. Kapağınız kayıp veya bozuk mu? Buradan yeni bir kapak sipariş edin! Tüm faydaları görün

      Buharlı pişiricinizin/blenderinizin haznesini kapatmak için

      Philips Avent kombine buharlı pişirici ve blender haznesinin kapağı, bebeğinizin yiyeceklerinde kullandığınız malzemelerin hijyenik bir şekilde hazırlanmasını garanti eder. Kapağınız kayıp veya bozuk mu? Buradan yeni bir kapak sipariş edin! Tüm faydaları görün

      Philips Avent Buharlı pişirici kapağı

      Buharlı pişiricinizin/blenderinizin haznesini kapatmak için

      Philips Avent kombine buharlı pişirici ve blender haznesinin kapağı, bebeğinizin yiyeceklerinde kullandığınız malzemelerin hijyenik bir şekilde hazırlanmasını garanti eder. Kapağınız kayıp veya bozuk mu? Buradan yeni bir kapak sipariş edin! Tüm faydaları görün

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        • gri
        • Plastik

        Ürününüzü orijinal Philips yedek parçalarıyla kolaylıkla yenileyin

        Philips tüketici ürünleri yedek parçaları sayesinde ürününüze yepyeni bir görünüm kazandırmak çok kolay. Üstelik alıştığınız Philips kalitesiyle.

        Teknik Özellikler

        • Değiştirilebilir parça

          Aşağıdaki ürün modelleriyle uyumludur
          • SCF870/21
          • SCF870/22
          Aşağıdaki ürün modelleriyle uyumludur:
          SCF870/20

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