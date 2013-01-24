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    Philips Avent

    Hazne

    CRP587
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Kombine buharlı pişirici ve blender parçası Kombine buharlı pişirici ve blender parçası Kombine buharlı pişirici ve blender parçası
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      Philips Avent Hazne

      CRP587
      Genel Derecelendirme / 5

      Kombine buharlı pişirici ve blender parçası

      Bu şeffaf hazne, Avent kombine buharlı pişirici ve blenderinizin üst parçasıdır. Haznenin şeffaf yapısı sayesinde malzemeleri hazırlarken durumu net bir şekilde görebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Philips Avent Hazne

      Kombine buharlı pişirici ve blender parçası

      Bu şeffaf hazne, Avent kombine buharlı pişirici ve blenderinizin üst parçasıdır. Haznenin şeffaf yapısı sayesinde malzemeleri hazırlarken durumu net bir şekilde görebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Kombine buharlı pişirici ve blender parçası

      Bu şeffaf hazne, Avent kombine buharlı pişirici ve blenderinizin üst parçasıdır. Haznenin şeffaf yapısı sayesinde malzemeleri hazırlarken durumu net bir şekilde görebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Philips Avent Hazne

      Kombine buharlı pişirici ve blender parçası

      Bu şeffaf hazne, Avent kombine buharlı pişirici ve blenderinizin üst parçasıdır. Haznenin şeffaf yapısı sayesinde malzemeleri hazırlarken durumu net bir şekilde görebilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        Kombine buharlı pişirici ve blender parçası

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        • Şeffaf
        • Plastik

        Ürününüzü orijinal Philips yedek parçalarıyla kolaylıkla yenileyin

        Philips tüketici ürünleri yedek parçaları sayesinde ürününüze yepyeni bir görünüm kazandırmak çok kolay. Üstelik alıştığınız Philips kalitesiyle.

        Teknik Özellikler

        • Değiştirilebilir parça

          Aşağıdaki ürün modelleriyle uyumludur:
          SCF870/20

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