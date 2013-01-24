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Kombine buharlı pişirici ve blender parçası
Bu şeffaf hazne, Avent kombine buharlı pişirici ve blenderinizin üst parçasıdır. Haznenin şeffaf yapısı sayesinde malzemeleri hazırlarken durumu net bir şekilde görebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kombine buharlı pişirici ve blender parçası
Bu şeffaf hazne, Avent kombine buharlı pişirici ve blenderinizin üst parçasıdır. Haznenin şeffaf yapısı sayesinde malzemeleri hazırlarken durumu net bir şekilde görebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Kombine buharlı pişirici ve blender parçası
Bu şeffaf hazne, Avent kombine buharlı pişirici ve blenderinizin üst parçasıdır. Haznenin şeffaf yapısı sayesinde malzemeleri hazırlarken durumu net bir şekilde görebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kombine buharlı pişirici ve blender parçası
Bu şeffaf hazne, Avent kombine buharlı pişirici ve blenderinizin üst parçasıdır. Haznenin şeffaf yapısı sayesinde malzemeleri hazırlarken durumu net bir şekilde görebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Hazne
Philips Online Mağaza fiyatı
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