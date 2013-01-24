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Buharlı pişirici/blender ile malzemeleri doğramak için
Bu bıçak ünitesi, Philips Avent kombine buharlı pişirici ve blenderin bir parçasıdır. Bebeğinizin yiyeceklerini küçük parçalar halinde doğramanızı sağlar. Üniteyi kolayca çıkarıp temizleyebilirsiniz! Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Buharlı pişirici/blender ile malzemeleri doğramak için
Bu bıçak ünitesi, Philips Avent kombine buharlı pişirici ve blenderin bir parçasıdır. Bebeğinizin yiyeceklerini küçük parçalar halinde doğramanızı sağlar. Üniteyi kolayca çıkarıp temizleyebilirsiniz! Tüm faydaları görün
Buharlı pişirici/blender ile malzemeleri doğramak için
Bu bıçak ünitesi, Philips Avent kombine buharlı pişirici ve blenderin bir parçasıdır. Bebeğinizin yiyeceklerini küçük parçalar halinde doğramanızı sağlar. Üniteyi kolayca çıkarıp temizleyebilirsiniz! Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Buharlı pişirici/blender ile malzemeleri doğramak için
Bu bıçak ünitesi, Philips Avent kombine buharlı pişirici ve blenderin bir parçasıdır. Bebeğinizin yiyeceklerini küçük parçalar halinde doğramanızı sağlar. Üniteyi kolayca çıkarıp temizleyebilirsiniz! Tüm faydaları görün
Bıçak ünitesi
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