Buharlı pişirici/blender ile malzemeleri doğramak için

Bu bıçak ünitesi, Philips Avent kombine buharlı pişirici ve blenderin bir parçasıdır. Bebeğinizin yiyeceklerini küçük parçalar halinde doğramanızı sağlar. Üniteyi kolayca çıkarıp temizleyebilirsiniz! Tüm faydaları görün