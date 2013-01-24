Biberondan bardağa kolay geçiş için bardak ucu

Philips Avent yumuşak bardak uçları hassas diş etlerine uygun olarak tasarlanmıştır ve emzirme veya biberonla beslemeden bardağa geçiş için ideal bir ilk adımdır. Kolay içim sağlayan ve kolayca temizlenen, akıtmaz valfe sahiptir. Tüm faydaları görün