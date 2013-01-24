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    Philips Avent

    Bardak ucu

    CP9920
    Avent
    Avent
    • Biberondan bardağa kolay geçiş için bardak ucu Biberondan bardağa kolay geçiş için bardak ucu Biberondan bardağa kolay geçiş için bardak ucu
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      Philips Avent Bardak ucu

      CP9920

      Biberondan bardağa kolay geçiş için bardak ucu

      Philips Avent yumuşak bardak uçları hassas diş etlerine uygun olarak tasarlanmıştır ve emzirme veya biberonla beslemeden bardağa geçiş için ideal bir ilk adımdır. Kolay içim sağlayan ve kolayca temizlenen, akıtmaz valfe sahiptir. Tüm faydaları görün

      Philips Avent Bardak ucu

      Biberondan bardağa kolay geçiş için bardak ucu

      Philips Avent yumuşak bardak uçları hassas diş etlerine uygun olarak tasarlanmıştır ve emzirme veya biberonla beslemeden bardağa geçiş için ideal bir ilk adımdır. Kolay içim sağlayan ve kolayca temizlenen, akıtmaz valfe sahiptir. Tüm faydaları görün

      Biberondan bardağa kolay geçiş için bardak ucu

      Philips Avent yumuşak bardak uçları hassas diş etlerine uygun olarak tasarlanmıştır ve emzirme veya biberonla beslemeden bardağa geçiş için ideal bir ilk adımdır. Kolay içim sağlayan ve kolayca temizlenen, akıtmaz valfe sahiptir. Tüm faydaları görün

      Philips Avent Bardak ucu

      Biberondan bardağa kolay geçiş için bardak ucu

      Philips Avent yumuşak bardak uçları hassas diş etlerine uygun olarak tasarlanmıştır ve emzirme veya biberonla beslemeden bardağa geçiş için ideal bir ilk adımdır. Kolay içim sağlayan ve kolayca temizlenen, akıtmaz valfe sahiptir. Tüm faydaları görün

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        Bardak ucu

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        Biberondan bardağa kolay geçiş için bardak ucu

        Teknik özellikler sekmesinden uyumlu ürünler bulun.

        • bardak

        Teknik Özellikler

        • Değiştirilebilir parça

          Aşağıdaki ürün modelleriyle uyumludur:
          • SCF551
          • SCF553

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