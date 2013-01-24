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Biberondan bardağa kolay geçiş için bardak ucu
Philips Avent yumuşak bardak uçları hassas diş etlerine uygun olarak tasarlanmıştır ve emzirme veya biberonla beslemeden bardağa geçiş için ideal bir ilk adımdır. Kolay içim sağlayan ve kolayca temizlenen, akıtmaz valfe sahiptir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Biberondan bardağa kolay geçiş için bardak ucu
Philips Avent yumuşak bardak uçları hassas diş etlerine uygun olarak tasarlanmıştır ve emzirme veya biberonla beslemeden bardağa geçiş için ideal bir ilk adımdır. Kolay içim sağlayan ve kolayca temizlenen, akıtmaz valfe sahiptir. Tüm faydaları görün
Biberondan bardağa kolay geçiş için bardak ucu
Philips Avent yumuşak bardak uçları hassas diş etlerine uygun olarak tasarlanmıştır ve emzirme veya biberonla beslemeden bardağa geçiş için ideal bir ilk adımdır. Kolay içim sağlayan ve kolayca temizlenen, akıtmaz valfe sahiptir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Biberondan bardağa kolay geçiş için bardak ucu
Philips Avent yumuşak bardak uçları hassas diş etlerine uygun olarak tasarlanmıştır ve emzirme veya biberonla beslemeden bardağa geçiş için ideal bir ilk adımdır. Kolay içim sağlayan ve kolayca temizlenen, akıtmaz valfe sahiptir. Tüm faydaları görün
Bardak ucu
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