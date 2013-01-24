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Göğüs pompanızı prize bağlamak için
Bu adaptör, göğüs pompanızı elektrik akımına bağlamanıza olanak tanır. Avrupa tipi fişe sahiptir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Göğüs pompanızı prize bağlamak için
Bu adaptör, göğüs pompanızı elektrik akımına bağlamanıza olanak tanır. Avrupa tipi fişe sahiptir. Tüm faydaları görün
Göğüs pompanızı prize bağlamak için
Bu adaptör, göğüs pompanızı elektrik akımına bağlamanıza olanak tanır. Avrupa tipi fişe sahiptir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Göğüs pompanızı prize bağlamak için
Bu adaptör, göğüs pompanızı elektrik akımına bağlamanıza olanak tanır. Avrupa tipi fişe sahiptir. Tüm faydaları görün
Göğüs pompası için güç adaptörü
Philips Online Mağaza fiyatı
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