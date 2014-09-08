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    Philips Avent

    Bardak valfi

    CP9884
    • Bardak için yedek valf Bardak için yedek valf Bardak için yedek valf
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      Philips Avent Bardak valfi

      CP9884

      Bardak için yedek valf

      Valf, minik bebeğinizin Philips Avent bardak kapağının bir parçasıdır. Kayıp veya hasarlı parçaları değiştirerek ürünleri çok daha uzun süre kullanabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Philips Avent Bardak valfi

      Bardak için yedek valf

      Valf, minik bebeğinizin Philips Avent bardak kapağının bir parçasıdır. Kayıp veya hasarlı parçaları değiştirerek ürünleri çok daha uzun süre kullanabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Bardak için yedek valf

      Valf, minik bebeğinizin Philips Avent bardak kapağının bir parçasıdır. Kayıp veya hasarlı parçaları değiştirerek ürünleri çok daha uzun süre kullanabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Philips Avent Bardak valfi

      Bardak için yedek valf

      Valf, minik bebeğinizin Philips Avent bardak kapağının bir parçasıdır. Kayıp veya hasarlı parçaları değiştirerek ürünleri çok daha uzun süre kullanabilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        Philips Avent

        Philips Avent

        Bardak valfi

        - {discount-value}

        Toplam:

        Bardak için yedek valf

        Aşağıdaki uyumluluk bilgilerine bakın

        • Bardak
        • Beyaz

        Ürününüzü orijinal Philips yedek parçalarıyla kolaylıkla yenileyin

        Philips tüketici ürünleri yedek parçaları sayesinde ürününüze yepyeni bir görünüm kazandırmak çok kolay. Üstelik alıştığınız Philips kalitesiyle.

        FlexCare+, FlexCare ve HealthyWhite sapları ile uyumludur

        FlexCare+, FlexCare ve HealthyWhite sapları ile uyumludur

        Teknik Özellikler

        • Yedek parçalar

          Uyumlu ürün modelleri
          • SCF252
          • SCF751
          • SCF753
          • SCF755
          • SCF802
          • SCF803
          • SCF804

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