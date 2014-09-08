Bardak için yedek valf
Valf, minik bebeğinizin Philips Avent bardak kapağının bir parçasıdır. Kayıp veya hasarlı parçaları değiştirerek ürünleri çok daha uzun süre kullanabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bardak için yedek valf
Valf, minik bebeğinizin Philips Avent bardak kapağının bir parçasıdır. Kayıp veya hasarlı parçaları değiştirerek ürünleri çok daha uzun süre kullanabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Bardak için yedek valf
Valf, minik bebeğinizin Philips Avent bardak kapağının bir parçasıdır. Kayıp veya hasarlı parçaları değiştirerek ürünleri çok daha uzun süre kullanabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bardak için yedek valf
Valf, minik bebeğinizin Philips Avent bardak kapağının bir parçasıdır. Kayıp veya hasarlı parçaları değiştirerek ürünleri çok daha uzun süre kullanabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Bardak valfi
Toplam:
Philips tüketici ürünleri yedek parçaları sayesinde ürününüze yepyeni bir görünüm kazandırmak çok kolay. Üstelik alıştığınız Philips kalitesiyle.
FlexCare+, FlexCare ve HealthyWhite sapları ile uyumludur
Yedek parçalar
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