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Sütün biberona akmasını sağlar
Valf, sütün pompadan biberona aktarılmasını sağlar.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sütün biberona akmasını sağlar
Valf, sütün pompadan biberona aktarılmasını sağlar.
Sütün biberona akmasını sağlar
Valf, sütün pompadan biberona aktarılmasını sağlar.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sütün biberona akmasını sağlar
Valf, sütün pompadan biberona aktarılmasını sağlar.
Valf
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