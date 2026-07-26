ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

Contalı bıçak ünitesi

Üretimden kaldırıldı

Destek

Contalı bıçak ünitesi

CP9087

Contalı bıçak ünitesi

Üretimden kaldırıldı

Mağazaya git

Oturum açın veya bir hesap oluşturun

Ürününüzü kaydettirin

Kılavuzlara, özel desteğe ve daha fazlasına anında erişebilirsiniz. Ayrıca hızlı ve kolaydır.

Şimdi kayıt olun

Kılavuzlar ve Belgeler

Yeni 4'ü 1 arada Viva Mutfak Robotunda 2,1 L hazne, 1,75 L blender, öğütücü el değirmeni ve narenciye sıkacağı bulunur. Aksesuar ve aparatları sayesinde 30'dan fazla işlemi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Üstün doğrama sonuçları için PowerChop teknolojisi

  • PDF dosya
  • 26 July 2026

Philips ile iletişim

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız