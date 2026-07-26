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CP9087
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Yeni 4'ü 1 arada Viva Mutfak Robotunda 2,1 L hazne, 1,75 L blender, öğütücü el değirmeni ve narenciye sıkacağı bulunur. Aksesuar ve aparatları sayesinde 30'dan fazla işlemi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Üstün doğrama sonuçları için PowerChop teknolojisi
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