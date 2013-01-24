Az zahmet, bol lezzet

Yeni 4'ü 1 arada Viva Mutfak Robotunda 2,1 L hazne, 1,75 L blender, öğütücü el değirmeni ve narenciye sıkacağı bulunur. Aksesuar ve aparatları sayesinde 30'dan fazla işlemi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Üstün doğrama sonuçları için PowerChop teknolojisi