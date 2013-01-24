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Az zahmet, bol lezzet
Yeni 4'ü 1 arada Viva Mutfak Robotunda 2,1 L hazne, 1,75 L blender, öğütücü el değirmeni ve narenciye sıkacağı bulunur. Aksesuar ve aparatları sayesinde 30'dan fazla işlemi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Üstün doğrama sonuçları için PowerChop teknolojisi
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Az zahmet, bol lezzet
Yeni 4'ü 1 arada Viva Mutfak Robotunda 2,1 L hazne, 1,75 L blender, öğütücü el değirmeni ve narenciye sıkacağı bulunur. Aksesuar ve aparatları sayesinde 30'dan fazla işlemi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Üstün doğrama sonuçları için PowerChop teknolojisi
Az zahmet, bol lezzet
Yeni 4'ü 1 arada Viva Mutfak Robotunda 2,1 L hazne, 1,75 L blender, öğütücü el değirmeni ve narenciye sıkacağı bulunur. Aksesuar ve aparatları sayesinde 30'dan fazla işlemi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Üstün doğrama sonuçları için PowerChop teknolojisi
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Az zahmet, bol lezzet
Yeni 4'ü 1 arada Viva Mutfak Robotunda 2,1 L hazne, 1,75 L blender, öğütücü el değirmeni ve narenciye sıkacağı bulunur. Aksesuar ve aparatları sayesinde 30'dan fazla işlemi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Üstün doğrama sonuçları için PowerChop teknolojisi
Contalı bıçak ünitesi
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